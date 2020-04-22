Онлайн-квизы и вечеринки: как выживают бары

Пандемия коронавирусной инфекции лишила офисных работников больших городов одного из самых привычных развлечений — походов по барам. А работников питейных заведений, где мешают коктейли и помогают разбираться в сортах виски — дохода. Бары закрыты, и сейчас их владельцы и бармены пытаются изобрести новые способы работать. Теперь уже — онлайн.

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Рейтинг «50 лучших коктейльных баров мира» открывает в ближайшее время свой виртуальный бар speak easy совместно с британской сетью коктейль-баров Kuckoo — формат предполагает, что заведение тайное, и попасть в него можно лишь избранным. В цифровом мире это означает, что с 23 апреля, когда откроется секретный онлайн-бар, попасть в него смогут лишь те, кто напишет на электронную почту редактору рейтинга Top 50 Cocktail Bars Николасу Робинсону.

В баре виртуальный посетитель сможет наблюдать, как бармены сети приготовят на его глазах по два коктейля — гостям будет оставаться попытаться повторить это дома. Список ингредиентов посетителям виртуального бара будут высылать заранее.

Делать себе коктейли одновременно с барменом, проводящим в прямом эфире мастер-класс, будет, разумеется, необязательно — можно ограничиться простым наблюдением за действиями миксолога.

В США по случаю перехода в режим самоизоляции для заведений, продающих алкоголь, ввели законодательные поблажки, позволяющие теперь барам торговать коктейлями с доставкой при условии, что напитки будут заказаны вместе с едой. Владельцы баров надеются, что это позволит им продержаться до окончания пандемии, однако учитывая конкуренцию, теперь приходится быть более изобретательными и придумывать, как привлечь к себе внимание потребителей.

Например, в Сан-Франциско в заведении под названием Tony's Pizza Napoletana устроили конкурс для своих барменов: каждый из них должен был придумать свой один оригинальный коктейль, и посетители, которые регулярно бывали в баре раньше, теперь голосуют в Instagram за лучший напиток, что показывает, кто из барменов популярнее всех. Заодно заведение организовало виртуальную коробку для чаевых — электронные деньги барменам можно перевести при помощи нескольких платформ.

В барах Гонконга теперь продают ваучеры на будущее посещение и продают навынос смешанные коктейли в бутылках — некоторые бары идут еще дальше и предоставляют потребителям также лед, украшения для коктейлей, одноразовое оборудование и инструкции, объясняющие, как сервировать напитки для домашней вечеринки.

Коктейли — это не все, за чем ходят в бары уставшие после работы «белые воротнички»: это хорошо поняли в копенгагенском заведении под названии Kompasset, где до введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 регулярно проводились интеллектуальные игры. Для тех, кто скучает по квизам и командным соревнованиям в заведении придумали проводить игры онлайн — сейчас они пользуются бешеным успехом.

Разумеется, бар сначала доставляет напитки — совладелец заведения Балаш Шилаги признался изданию The Copenhagen Post, что никогда не представлял себя в роли курьера, однако сейчас встает в 8.30 по утрам, чтобы к полудню собрать заказы на крафтовое пиво и к вечеру развезти клиентам (один заказ должен составлять не менее 10 бутылок).

Но все же секрет успеха бара Kompasset — это еженедельные квизы: раньше команды бронировали участие в них за полтора месяца до события.

Теперь владелец бара устраивает игры в формате прямого эфира, публикуя вопросы в Facebook и давая по три минуты на ответ. По популярности такие онлайн-квизы уже побили игры живьем: на вторую неделю проведения заявку на участие подали 24 команды, хотя в реальности в баре может поместиться не больше 15-ти. На четвертую неделю команд стало уже 26. К тому же, такие игры делают бару рекламу — благодаря квизам теперь у бара стало расти число посетителей. Пусть и виртуальных.