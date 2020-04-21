Никакого праздника: чего лишил COVID-19 Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II отмечает день рождения — ей сегодня исполнилось 94 года. Никаких празднеств в связи с этим событием в стране, разумеется, не ожидается — все массовые мероприятия отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. И даже салют, который на протяжении 68 лет правления монарха давался по случаю ее дня рождения в восьми лондонских королевских парках ежегодно, в этом году не прогремит. Единственное, чем будет отмечен тот факт, что Елизавете II теперь 94, это поднятие флагов на зданиях в Соединенном Королевстве.

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Как объяснили источники, близкие к королевской семье, изданию People, королева не захотела, чтобы ради того, чтобы устроить в ее честь фейерверк, принимались какие-то особенные меры, «поскольку она подумала, что в нынешних условиях карантина, когда людей призывают оставаться дома и не собираться группами, это будет неуместно». С родными она пообщается частным образом по видеочату — а через два дня, 23 апреля, видимо, таким же образом поздравит с двухлетием своего правнука принца Луи, младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В этом году из-за пандемии коронавируса отменились многие мероприятия, которые должны были стать громким событием в жизни королевской семьи Великобритании и всего государства.

На прошлой неделе стало известно, что свадьба внучки Елизаветы II принцессы Беатрис и предпринимателя Эдоардо Мапелли Моцци, которая была намечена на 29 мая, отменена.

Планы пары менялись постепенно — еще до пандемии было ясно, что торжества не будут громкими из-за скандала с отцом Беатрис принцем Эндрю, который нелепо оправдывался за дружбу с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, и в результате был отстранен от королевских обязанностей.

Церемония должна была пройти в Королевской часовне на 150 человек с последующим приемом в садах Букингемского дворца для ограниченного числа гостей. С ростом числа заболевших COVID-19 в мире пара сначала отменила прием. Теперь же People со ссылкой на источники сообщил, что свадьбы в этом году не будет. «Сейчас они даже не думают о своей свадьбе, — сказал представитель Беатрис Йоркской и ее жениха. — Время назначить новую дату придет позже».

Еще в марте отменили и другое важное мероприятие — Церемонию выноса знамени (Trooping the Colour), которая ежегодно проходит во вторую субботу июня в качестве празднования дня рождения монарха. Эта традиция берет свое начало еще в 1748 году — именно с тех пор в июне в Лондоне проходит парад различных родов войск в церемониальных костюмах, демонстрируя не столько военную мощь Великобритании, сколько декоративность униформы гвардейцев и кавалеристов.

На парад, проходящий у Сейнт-Джеймсского парка, из Букингемского дворца приезжает монарх. Туда же собираются все члены королевской семьи, официально ее представляющие. В этом году в красочном мероприятии в любом случае не участвовали бы принц Гарри и Меган Маркл, поскольку они не должны этого делать. А в 2019-м участие в Церемонии выноса знамени стало для герцогини первым официальным выходом после рождения 6 мая ее сына Арчи Харрисона.

В марте был отменен и королевский тур принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: 17 марта они должны были отбыть в поездку по Иордании, Кипру и Боснии и Герцеговине.

Однако визиты были перенесены на неопределенное время, поскольку в марте было неясно, как развернется пандемия коронавирусной инфекции.

В промежутке между апрелем и июнем 2020 года должно было состояться еще одно важное событие — впервые с государственным визитом в Соединенное Королевство должны были прибыть император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако, занявшие трон в прошлом году после отречения императора Акихито. Однако этот визит тоже отменен, и когда он теперь состоится, неясно.