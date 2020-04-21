Никакого праздника: чего лишил COVID-19 Елизавету II

Ни салюта, ни парада: коронавирус оставил без почестей британскую королеву

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 94-летие. В этом году — впервые за 68 лет правления — без салюта, который давали в ее день рождения в лондонских парках. Решение отменить этот элемент празднования принадлежит самой королеве: она сочла неуместным устраивать фейерверк, пока от британцев требуют сидеть по домам, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции.

Королева Великобритании Елизавета II отмечает день рождения — ей сегодня исполнилось 94 года. Никаких празднеств в связи с этим событием в стране, разумеется, не ожидается — все массовые мероприятия отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. И даже салют, который на протяжении 68 лет правления монарха давался по случаю ее дня рождения в восьми лондонских королевских парках ежегодно, в этом году не прогремит. Единственное, чем будет отмечен тот факт, что Елизавете II теперь 94, это поднятие флагов на зданиях в Соединенном Королевстве.

Как объяснили источники, близкие к королевской семье, изданию People, королева не захотела, чтобы ради того, чтобы устроить в ее честь фейерверк, принимались какие-то особенные меры, «поскольку она подумала, что в нынешних условиях карантина, когда людей призывают оставаться дома и не собираться группами, это будет неуместно». С родными она пообщается частным образом по видеочату — а через два дня, 23 апреля, видимо, таким же образом поздравит с двухлетием своего правнука принца Луи, младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В этом году из-за пандемии коронавируса отменились многие мероприятия, которые должны были стать громким событием в жизни королевской семьи Великобритании и всего государства.

На прошлой неделе стало известно, что свадьба внучки Елизаветы II принцессы Беатрис и предпринимателя Эдоардо Мапелли Моцци, которая была намечена на 29 мая, отменена.

Планы пары менялись постепенно — еще до пандемии было ясно, что торжества не будут громкими из-за скандала с отцом Беатрис принцем Эндрю, который нелепо оправдывался за дружбу с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, и в результате был отстранен от королевских обязанностей.

Церемония должна была пройти в Королевской часовне на 150 человек с последующим приемом в садах Букингемского дворца для ограниченного числа гостей. С ростом числа заболевших COVID-19 в мире пара сначала отменила прием. Теперь же People со ссылкой на источники сообщил, что свадьбы в этом году не будет. «Сейчас они даже не думают о своей свадьбе, — сказал представитель Беатрис Йоркской и ее жениха. — Время назначить новую дату придет позже».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Today is Her Majesty The Queen's Official Birthday! The Queen's actual birthday is 21 April but is officially celebrated in June with #TroopingtheColour, which has marked the official birthday of the British Sovereign for over 260 years. The Queen travels down The Mall from Buckingham Palace to Horse Guards Parade. It is the 69th time The Queen has attended Trooping the Colour- a great display of military precision, horsemanship and fanfare. Royal Colonels: The Prince of Wales (Welsh Guards), The Duke of Cambridge (Irish Guards), The Duke of York (Grenadier Guards) and The Princess Royal (The Blues and Royals) accompanied Her Majesty on horseback, along with The Duke of Kent, Royal Colonel of (Scots Guards) #QBP2019. The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex along with Princess Beatrice, Princess Eugenie and Jack Brooksbank, The Earl and Countess of Wessex and their children, are also in attendance at Trooping the Colour. Swipe to see photographs from the carriage procession. PA images

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Еще в марте отменили и другое важное мероприятие — Церемонию выноса знамени (Trooping the Colour), которая ежегодно проходит во вторую субботу июня в качестве празднования дня рождения монарха. Эта традиция берет свое начало еще в 1748 году — именно с тех пор в июне в Лондоне проходит парад различных родов войск в церемониальных костюмах, демонстрируя не столько военную мощь Великобритании, сколько декоративность униформы гвардейцев и кавалеристов.

На парад, проходящий у Сейнт-Джеймсского парка, из Букингемского дворца приезжает монарх. Туда же собираются все члены королевской семьи, официально ее представляющие. В этом году в красочном мероприятии в любом случае не участвовали бы принц Гарри и Меган Маркл, поскольку они не должны этого делать. А в 2019-м участие в Церемонии выноса знамени стало для герцогини первым официальным выходом после рождения 6 мая ее сына Арчи Харрисона.

В марте был отменен и королевский тур принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: 17 марта они должны были отбыть в поездку по Иордании, Кипру и Боснии и Герцеговине.

Однако визиты были перенесены на неопределенное время, поскольку в марте было неясно, как развернется пандемия коронавирусной инфекции.

В промежутке между апрелем и июнем 2020 года должно было состояться еще одно важное событие — впервые с государственным визитом в Соединенное Королевство должны были прибыть император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако, занявшие трон в прошлом году после отречения императора Акихито. Однако этот визит тоже отменен, и когда он теперь состоится, неясно.