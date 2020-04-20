Принцесса в свитере: как Виндзоры поддерживают британцев

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп неожиданно выступил с заявлением. В преддверии Всемирной недели иммунизации, которая отмечается каждый год в конце апреля, 98-летний герцог Эдинбургский обратился с посланием ко всем работникам, сейчас находящимся на передовой борьбы с пандемией COVID-19.

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В своем заявлении, подписанным просто «Филипп», супруг британской королевы говорит: «С приближением Всемирной недели иммунизации я хочу отметить жизненно важную и срочно необходимую работу, которую делает так много людей, чтобы сдержать пандемию — медиков и ученых в университетах и научно-исследовательских институтах, объединившихся, чтобы защитить нас от COVID-19». Он также не забыл и людей, благодаря которым британцы могут оставаться дома в тепле и комфорте.

«От имени всех нас, которые остаются дома в безопасности, я бы хотел поблагодарить работников всех ключевых сфер, благодаря которым поддерживается наш быт, — сотрудников и волонтеров, производящих и развозящих еду, тех, про продолжает доставлять письма и посылки, тех, благодаря которым по-прежнему идет уборка мусора».

Выступление принца Филиппа, пусть и письменное, стало исключительным случаем — после того, как в 2017 году ушел на пенсию, он ни разу не принимал участие в официальных мероприятиях и появлялся на публике только частным образом, например, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Однако по случаю пандемии он, как и другие представители королевской семьи, обратился с народу с поддержкой и благодарностью.

С момента начала пандемии COVID-19 члены королевской семьи Великобритании стали, как и все, кто может себе это позволить, работать удаленно.

Мероприятия, в которых наследники престола и родственники должны участвовать по долгу службы, проходят теперь в онлайн-режиме — если раньше принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон, Эдвард, граф Уэссекский, младший сын Елизаветы II, и его жена Софи регулярно участвовали в разнообразных форумах, конференциях, открытиях школ и больниц, то свои представительские функции в государстве они не утратили и в самоизоляции.

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон, оставаясь в самоизоляции в своей резиденции Анмер-Холл в Норфолке, регулярно встречаются в видеоконференциях с подданными Ее Величества — им для этого не приходится наряжаться, поэтому общаются они с народом практически в домашнем, принц Уильям в джемпере или рубашке, его супруга в пуловере.

В последний раз принц Уильям и Кейт Миддлтон выходили на публику 19 марта — тогда они встречались с медицинскими работниками в одном из лондонских колл-центров. Но с тех пор уже успели, не покидая резиденции, созвониться с сотрудниками двух больниц, чтобы поблагодарить их за работу, пообщаться в преддверии Пасхи с учениками начальной школы Кастертон, дать советы в своем Instagram-аккаунте по поводу сохранения рассудка в самоизоляции (одним из направлений деятельности герцогов является поддержка организаций, следящих за душевным здоровьем британцев), а также дать интервью «Би-би-си» о важности сохранения бодрости духа в самоизоляции, великолепной работе медиков Великобритании и переживаниях принца Уильяма, когда у его отца принца Чарльза обнаружили коронавирус.

После разговора с герцогами в пятницу, 17 апреля, репортер «Би-би-си» Тина Даэли даже призналась, что, по ее мнению, Уильям и Кейт с большим удовольствием видятся с людьми в формате видеоконференций, чем вживую.

«Вам не нужно отвлекаться на всякие мелочи, когда у вас остается лишь немного времени на разговор, и все время надо куда-то ходить и с кем-то общаться, — сказала она Daily Mail. — Им нравится, что у них есть возможность вдумчиво, один на один разговаривать с людьми». Журналистка рассказала, что Кейт и Уильям показались ей на удивление нормальными людьми.

Еще одна родственница Елизаветы II — герцогиня Йоркская Сара Фергюссон, бывшая супруга ее сына Эндрю, которая сейчас проживает с ним в самоизоляции в резиденции в Виндзоре, — развлекает подписчиков снимками, на которых она, вооружившись шваброй, делает уборку, а также видеороликами на специальном YouTube-канале «Истории с Ферджи и ее друзьями», где она читает детские книжки. В том числе, и свою собственную — в 1991 году Ферджи написала книгу для детей «Баджи едет к морю».

Графиня Уэссекская Софи, жена младшего сына Елизаветы II, пошла в британской королевской семье дальше всех — она вышла из самоизоляции в своем дома в Суррее, чтобы оказаться в числе волонтеров, собирающих продуктовые корзины для британских медиков.

Принц Гарри и Меган Маркл формально больше не входят в число работающих членов королевской семьи Великобритании, хотя и остаются нежно любимыми королевой родственниками. Поэтому помощь, которую они оказывают в разгар пандемии COVID-19 по другую сторону океана, в США, — их личная инициатива. На прошлой неделе их дважды сфотографировали, когда герцоги, в респираторах и хирургических перчатках собственноручно доставляли посылки с продуктами подопечным одной из американских благотворительных организаций. Сделано это было без помпы и ажиотажа — можно было бы даже сказать, что тайком, если бы об этом не рассказали все СМИ мира.