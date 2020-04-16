«Позор для Японии»: жена подвела Синдзо Абэ

Супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ оказалась под огнем жесткой критики из-за того, что пренебрегла режимом самоизоляции, когда пандемия коронавируса COVID-19 уже ударила по всему миру, а японское правительство призвало людей к самоизоляции. Как рассказало издание «Сукан Бунсун», 15 марта Акиэ Абэ вместо того, чтобы сидеть дома наравне со всеми остальными японцами, отправилась в составе группы из 50 человек посещать храм в префектуре Оита, популярной у туристов горячими источниками. Там она приняла участие в синтоистском обряде.

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Несмотря на то что поездку Акиэ Абэ совершила до того, как в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации, уже тогда власти закрыли школы и потребовали отменить массовые мероприятия, чтобы затормозить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому поступок жены премьер-министра страны сочли признаком того, что она далека от реальности и не понимает серьезности ситуации.

Акиэ Абэ присоединилась к туристической группе лишь для посещения храма — на следующий день после того, как ее муж собирал пресс-конференцию, на которой говорил о тревожной эпидемиологической обстановке в стране.

Как рассказал изданию «Сукан Бунсун» организатор тура Тадаши Мацухиса, Акиэ Абэ позвонила ему с просьбой присоединиться к группе, потому что у нее появилось свободное время. «Я подумала поехать куда-то, потому что коронавирус освободил мое расписание», — сообщила она.

После появления новости о поведении жены премьер министра в среду, 15 апреля, уже к середине дня в четверг в японском сегменте Twitter ее имя было упомянуто в 17 тыс. постах.

«Она печально известна недостаточной чувствительностью к кризисам и бездумными поступками», — написал, например, журналист Нобухиро Саито. Другие японцы с ним согласны. «В то время школы были закрыты, но у жены премьер-министра оказалось слишком много свободного времени. Дети были заперты дома. Это позор для Японии», — говорилось в одном из постов. Другой пользователь предположил, что если бы Акиэ Абэ заболела, ей были бы оказаны высококлассные медицинские услуги.

Эта история подлила масла в огонь критики, направленной на премьер-министра Синдзо Абэ, рейтинг поддержки которого в этот понедельник, 13 апреля, упал до 39%, сообщает The Straits Times. Его обвиняют в том, что он недостаточно энергичен в борьбе с распространением коронавируса. По мнению 75% жителей Японии, объявлять режим чрезвычайной ситуации в стране 7 апреля было с его стороны слишком поздно. А попытки премьер-министра поддержать граждан в режиме самоизоляции вызывают у них только раздражение.

В воскресенье, 12 апреля, Синдзо Абэ выложил в Twitter видеоролик, на котором он лежит на диване с собакой, пьет чай и читает книгу — пост сопровождался подписью, призывающей людей оставаться дома. Ролик был вдохновлен видеозаписью, опубликованной перед этим поп-певцом Геном Хошино, на которой он поет о том, как хорошо танцевать дома, и советует подписчикам делать то же самое. Однако поступок главы правительства гражданам категорически не понравился.

«Когда люди борются за выживание, демонстрировать видео с такой роскошью… Невозможно не спросить: «Кем вы себя возомнили?» — писали в Twitter. Попытка премьер-министра объяснить, что пост был обращен к молодым людям, которые сейчас не могут увидеться с друзьями и пойти в клуб или кафе, результатов не дала. «Это единственная беда, вызванная коронавирусом, которую он может себе представить», — отреагировал один из пользователей соцсети. «Он лидер страны или аристократ», — задался вопросом другой.

Синдзо Абэ с начала пандемии COVID-19 уже приходилось защищать свою супругу от нападок.

Дело в том, что в конце марта в соцсетях появились снимки, на которых Акиэ Абэ любовалась цветением сакуры, хотя большинство японцев не могли отправиться в парк на пикник и предаться этому традиционному занятию. Тогда в ответ на вопрос члена оппозиционной Конституционно-демократической партии Сугио Хидеи по поводу уместности такого поведения премьер-министр объяснил, что снимки были сделаны во время частного мероприятия в ресторане — во время встречи со знакомыми его жена сделала фотографию на память. Как заявил Абэ, это не была вечеринка в парке, а значит, ничего неподобающего супруга не сделала.