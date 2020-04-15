Мекка под ударом: COVID-19 поразил город

Во время пандемии коронавирусной инфекции с серьезной проблемой столкнулась Саудовская Аравия: COVID-19 начал стремительно распространяться в священном городе ислама — Мекке. При населении в 2 млн человек в понедельник, 13 апреля, здесь насчитывалось 1050 заболевших. При том, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, городе в три раза больше Мекки, их было 1422.

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Мекка и Медина были первым городами, где власти в попытке остановить распространение коронавирусной инфекции пошли на самые жесткие меры. Со 2 апреля в этих священных для мусульман городах на неопределенный срок ввели 24-часовой комендантский час. Покидать свои дома разрешили только тем, для кого необходимость присутствовать на работе официально одобрена, сообщало издание Al-Monitor со ссылкой на министерство внутренних дел. Жители могут выходить только за продуктами — в период с 6.00 по 15.00, — однако их призывают пользоваться курьерской доставкой.

Вся коммерческая деятельность в этих городах приостановлена — работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и бензозаправки. В машине может находиться только один пассажир.

Малое паломничество в Мекку было запрещено еще раньше — в конце февраля. После этого власти Саудовской Аравии проинформировали мусульман всего мира, что планировать хадж, который должен пройти в конце июля и начале августа 2020 года, им пока рано. «Мы попросили наших мусульманских братьев во всех странах подождать заключать контракты [с туроператорами], пока ситуация не прояснится», — заявил глава министерства хаджа Саудовской Аравии Мухаммад Салих Бинтен в эфире национального телевидения.

Комендантский час на время с 19.00 до 6.00 был введен в Саудовской Аравии в конце марта. С этого момента в стране были закрыты для молитв мечети, а въезд и выезд в Эр-Рияд, Джидду, Мекку и Медину запрещен. При этом провинцию Эль-Катиф на востоке страны, оказавшуюся эпицентром эпидемии коронавируса нового типа с самого начала, закрыли еще раньше — здесь строгий карантин ввели еще 8 марта, запретив въезжать и выезжать за ее пределы. На тот момент в Эль-Катифе было зарегистрировано 11 случаев заболевания COVID-19.

Рост числа заболевших в Мекке показывает: строгие карантинные меры здесь, скорее всего не работают. Дело в том, что, как сообщает Bloomberg, прирост числа заболевших в священном городе ислама происходит за счет большого количества иностранных рабочих, в том числе нелегальных, которые живут в общежитиях скученно, в стесненных условиях, так что возможности держать дистанцию друг от друга у них физически нет.

Иностранцы составляют треть населения Саудовской Аравии, но среди новых заболевших COVID-19 их доля составляет 70-80%. Это привело к тому, что, как сообщает Bloomberg, граждане Саудовской Аравии начали обвинять приезжих в том, что они взвинчивают цены, разводят панику и намеренно распространяют коронавирусную инфекцию. При этом, однако, в обществе начинают звучать и призывы пересмотреть условия жизни низкоквалифицированных иностранных рабочих, которые убирают улицы и вывозят мусор. Так, публицист Мохаммед Альван написал в своем Twitter, что надеется, что после окончания пандемии власти создадут «гуманные условия размещения рабочих».

Коронавирус, однако, ударил не только по беднейшим, но и по богатейшим жителям Саудовской Аравии: на прошлой неделе The New York Times сообщили, что из 15 тысяч членов королевской семьи заболели уже 150.

Среди них — губернатор Рияда принц Файсаль Бин Бандар Бин Абдулазиз Аль Суд, племянник короля Салмана. Сам король и его сын Мохаммад Бин Салман находятся сейчас в самоизоляции.