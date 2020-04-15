«Сделаем его королем»: американцы стали куомосексуалами

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо благодаря своим действиям с разгар пандемии COVID-19 превратился в американскую поп-звезду. Яркое подтверждение тому можно обнаружить на сайте etsy.com, где продают свои произведения мастера, делающие своими руками одежду, аксессуары, посуду и косметику. Платформа заполнилась поделками, посвященными 62-летнему губернатору — среди них носки и значки с его портретом, футболки и кружки со слоганами вроде «Я балдею от Куомо», «Тссс! Я слушаю Куомо» и «Куомосексуал» и другие предметы, помогающие выразить всенародную любовь к главе штата.

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Политика-демократа сейчас представляют национальным героем и секс-символом.

Комик Рэнди Рэйнбоу — именно он изобрел новый вид сексуальной ориентации под названием «куомосексуал» — сложил даже песню в его честь.

В ней поется о том, что лишь Эндрю Куомо радует в эти дни запертого в своей комнате, испуганного COVID-19 юношу-«куомосексуала»: когда «любимый губер» появляется на экране телевизора, он приносит надежду. «Когда-нибудь, когда COVID пройдет, если мы будем живы, а это стоит того, сделаем его королем», — заключает Рэйнбоу.

По поводу королевской темы стоит сказать, что в этот понедельник Куомо на ежедневном брифинге по поводу эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке раскритиковал президента Дональда Трампа за его высказывание, говорившее, по мнению, губернатора о том, что глава государства считает, что у него есть полномочия монарха. В ответ на утверждение Трампа, что у президента США есть «полная власть», Куомо сказал: «Он заявил, будто он король — потому что это то, что есть у короля. У короля есть полная власть».

Однако сам Куомо явно властвует над умами американцев, причем не только тех, кто живет в штате Нью-Йорк — об этом говорит его возросшая популярность в соцсетях. Месяц назад, когда эпидемия еще не охватила Нью-Йорк в нынешних масштабах, губернатор рассказал в своем Facebook историю о том, как на Галапагосских островах специалисты одного из университетов штата нашли черепаху, вид которой считался вымершим, рассказывает Politico. Тогда в ответ ему написали: «Когда уже ты вымрешь?»

Сейчас появление такого пассажа невозможно — страна ежедневно ждет очередного выступления Эндрю Куомо по телевидению, признается ему в любви в соцсетях, переживает за его брата, тележурналиста Криса Куомо, который борется с коронавирусом, и с удовольствием участвует в запущенном губернатором Нью-Йорка флешмобе #IStayHomeFor, который он инициировал 8 апреля и посвятил своей матери Матильде.

The best way to stop the spread of #COVID19 is to stay home. It will save lives. I want to protect my mother, Matilda.



Tell us who you're staying home for and post with the hashtags #NewYorkTough & #IStayHomeFor and tag your friends.@JLo and @AROD who are you staying home for? pic.twitter.com/V0AWVJiUTE — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 8, 2020

Чтобы убедить жителей Нью-Йорка не выходить на улицу, Эндрю Куомо выложил в соцсети два фото вместе с матерью. «Лучший способ остановить распространение COVID-19 — оставаться дома. Это спасет жизни. Я хочу защитить свою мать, Матильду. Расскажите нам, ради кого вы остаетесь дома и выложите с хэштегами #NewYorkTough и #IStayHomeFor и отметьте друзей».

Сам Эндрю Куомо отметил в своем твите Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса. Те откликнулись, хотя и собрали возмущенные комментарии — дело в том, что незадолго до этого в прессе проявились снимки папарацци, на которых видно, как пара выходит из открытого, видимо, для них фитнес-центра.

Тем не менее, Эндрю Куомо волна возмущения не коснулась — во флешмобе приняли участие актер Кевин Бейкон и комедийная актриса Челси Хэндлер, кантри-певицы Керри Ундервуд и Долли Партон, а также многие обитатели Twitter, причем не только те, кто живет в Нью-Йорке.

За три недели число подписчиков Эндрю Куомо в Twitter выросло с 863 тыс. до 1 млн. В Instagram — с 56 тыс. до 92 тыс..

Среди тех, кто теперь следит за губернатором в соцсетях, есть и знаменитости. «Если бы только губернатор Эндрю Куомо был сейчас президентом», — написала, например, актриса Мир Фэрроу. Ей вторит в своем Twitter Челси Хэндлер: «Я официально влюблена в Эндрю Куомо. Можем мы ему просто дать власть над страной?»