Арестуйте соседа: как британцы ведут себя на карантине

Великобритания на этой неделе столкнется с потеплением, которое по температуре приравняет Лондон к столицам Греции и Италии. Но насладиться этой погодой и позагорать на солнышке законопослушные англичане смогут разве что на своих балконах или в садах, потому что в стране введен жесткий карантин из-за COVID-2019.

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Однако на каждого послушного британца найдется свой нарушитель порядка. В связи с потеплением полицейские уже предрекают наплыв отдыхающих, нарушающих карантин ради прогулки в парке и поездки на пляж. Именно так случилось в минувшие выходные, когда британцы отмечали Пасху. После этого в сети появились фотографии людей, прогуливающихся по аллеям и загорающих на лужайках парка Виктории в Лондоне, который едва успел открыться в субботу, а также серферов, оседлавших волну на северо-восточном побережье страны в Тинмуте и на пляжах в Восточном Суссексе.

Так, одно семейство полицейские задержали на днях в Торкуэй по дороге на рыбалку, куда люди отправились несмотря на запрет на перемещения. Полиция остановила любителей рыбалки, когда они проделали уже 300 км пути от дома в направлении заветной цели. Семейству пришлось выплатить штраф.

Двоих британцев полиция Хэмпшира поймала за катанием на водных лыжах. В сети появилось видео их задержания, полицейским пришлось догонять отважных лыжников на катере. Этим видео в Twitter поделилась Хелен Хоппер, подписавшая пост: «Два джентльмена получают разъяснение от ребят в синем». На видео слышна ироничная реплика: «Ответственное поведение в разгар пандемии». Ей тут же стали вторить комментаторы:

«Стране придется потратить все до единого пенни, чтобы преодолеть этот кризис», «Выбрасывать деньги на то, чтобы утихомирить этих кретинов, очень печально».

Но самое страшное, что могло случиться с британцами — это запрет на игру в крикет. Издание Daily Mail сообщает, что в понедельник полиция Ланкастера задержала 19 игроков в крикет в парке Мур в Престоне. В выходные было 25 градусов и британцам было нестерпимо скучно сидеть дома, так что они решили поиграть в любимую игру. «Сдал» полиции нарушителей добропорядочный физиотерапевт Пол. Он опубликовал в Twitter видео с подписью: «Как можно быть такими тупыми... идиоты». Но призванием к порядку в соцсети британец не ограничился, позвонив по телефону 101. Спортсмены отделались предупреждением от полиции и общественным осуждением, до штрафа не дошло.

Назревает вопрос, кто снимает и выкладывает в интернет все эти видео? На помощь стражам порядка приходит полиция нравов в виде порядочных британцев, доносящих на своих сограждан, стремясь призвать их к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Тех, кто ловит рыбу на пляже, загорает, занимается дайвингом и просто бегает в парке или катается на велосипеде, тут же фотографируют, записывают на видео, чтобы передать в руки полиции, которая зачастую оказывается мягче, чем общественный суд. В основном такие нарушители отделываются предупреждениями. Полицейские видят свою миссию не в том, чтобы штрафовать граждан, а в том, чтобы доносить до них важность соблюдения карантина.

Сотрудники правоохранительных органов рассказывают СМИ об участившихся случаях доносов и воспитательных звонков с тех пор, как британцам разрешили выходить из дома раз в день для поддержания спортивной формы:

«Мы получаем звонки от людей, которые сообщают, что их соседи воспользовались правом однократного выхода на улицу дважды. Они просят нас приехать, чтобы арестовать соседей», — говорят они «Би-би-си».

«Мы не можем заставлять наших полицейских вламываться в частные сады, чтобы проверять у каждого удостоверение личности», — пожаловался на излишнюю бдительность британцев полицейский Ник Аддерли из Северного Хэмптоншира.

Другие звонки поступали с вопросами о том, запрещено ли кашлять не в платок, а также с просьбой арестовать соседа, выезжающего из дома. Один мужчина поинтересовался у полиции, можно ли что-то сделать с его женой, которая отказывается уходить из дома на работу, а остается работать из дома, потому что считает свою должность не первостепенной важности.

От чего британцы точно не готовы отказаться, так это от традиции пить чай в пять вечера, как на этом видео, снятом на одном из пляжей в Брайтоне, где двое развели костер за трапезой и чаепитием. Поэтому Тому Уэббу из чайной компании в виде исключения разрешили собрать урожай лепестков вишневых деревьев в Саду Альнвика в Нортамберленде, несмотря на то что доступ для посетителей в сад запрещен. В обычное время посетителей сада приглашают полюбоваться цветением вишен и собирать лепестки запрещено, но раз в этом году британцы все равно не увидят этой красоты, чайной компании разрешили ободрать вишни для приготовления чая.