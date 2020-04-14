Порядок и дисциплина: звезды оказались наедине с семьями

Пандемия коронавируса COVID-19 и режим самоизоляции мешают знаменитой британской актрисе Элизабет Херли исполнить свою заветную мечту. В интервью британскому Hello! она пожаловалась, что из-за того, что она заперта в своем загородном имении в Херефордшире, у нее нет никаких шансов встретить свою любовь.

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«Я бы хотела безумно в кого-нибудь влюбиться, чего точно не случится, пока я заперта с кровными родственниками, — сказала актриса изданию. — Может быть, когда это закончится, я выкручу свои лампочки на полную мощность и приложу какое-нибудь усилие».

Элизабет Херли точно не страдает в одиночестве — в своем доме 54-летняя актриса самоизолировалась вместе с восемью близкими людьми, в том числе матерью, тетей, 18-летним сыном Дэмиеном и подругой, которая страдает от болезни органов дыхания и находится в группе риска.

Обязанность заботиться обо всех оказалась на ней.

«У меня совершенная паранойя по поводу того, что я не смогу всех уберечь, — призналась Элизабет Херли. — И я никому не разрешаю выходить из дома без меня. Я езжу только в местный продуктовый магазин в перчатках и маске — ужасно боюсь притащить оттуда вирус и заразить своих уязвимых гостей».

Она также поделилась с изданием рецептом организации быта, не позволяющим «превратиться в овощ». «У каждого есть свои обязанности — я не избежала искушения занести их в цветную таблицу в Excel — рассказала актриса, — У меня это планирование рациона, покупка продуктов и стирка». Элизабет Херли добавила, что телевизор в ее доме не включается раньше 18.00, поэтому никто не валяется на диване целыми днями.

Если Элизабет Херли мечтает найти новую любовь, то 65-летний Брюс Уиллис после введения режима самоизоляции внезапно обнаружился дома у своей бывшей жены Деми Мур — актеры, которые официально развелись в 2000 году, самоизолировались вместе с тремя дочерьми Румер, Скаут и Талулой, хотя с 2009-го Брюс Уиллис женат на актрисе Эмме Хемингс.

На прошлой неделе дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула выложила в Instagram снимок, где почти вся семья — ее отец и мать, сестра Скаут, а также ее бойфренд Дилан Басм — позируют в одинаковых пижамах. В таком же костюмчике на фото оказалась и собака. В комментариях к посту девушка написала: «Решили 27 дней сидеть на карантине вместе со всеми мерами предосторожности».

Днем позже в ее Instagram оказался видеоролик, на котором Брюс Уиллис бреет ей голову. В комментариях публика восхитилась, сравнив девушку с матерью, которая обрилась для роли в картине «Солдат Джейн».

Коллега Брюса Уиллиса Брэд Питт оказался в самоизоляции отдельно от бывшей жены и шестерых детей, хотя ему и позволяют иногда видеться с ними.

Как сообщает издание E! News, на время карантина Анджелина Джоли решила, что все шестеро детей пары должны быть с ней в ее доме в Лос-Анджелесе — к семье прилетел и старший сын Джоли 18-летний Мэддокс, который учится сейчас в университете в Южной Корее, где занятия временно отменены.

Как рассказал изданию источник, близкий к семье Джоли, в самоизоляции дети продолжают учиться. «Они продолжают заниматься дома, практикуясь в иностранных языках, играя на музыкальных инструментах, играя в настольные игры и помогая с приготовлением еды», — рассказал он. Уточняется при этом, что Мэддокс не прекратит в связи с «локдауном» свои занятия корейским и русским языками. Анджелина Джоли дисциплинирует детей ранними побудками, а в течение дня раздает задания. Что же касается отца, то, по сообщению издания Star, он иногда приезжает к детям, чем их безмерно радует.