Уход от реальности: почему советы Дэвида Линча бесполезны

С тех пор, как мир погрузился в самоизоляцию из-за пандемии COVID-19, в СМИ и соцсетях все чаще вспоминают имя режиссера Дэвида Линча. В списках лучших сериалов всех времен, которые можно посмотреть дома, непременно присутствует его «Твин Пикс», снятый в 90-м году. А в Facebook и Twitter регулярно попадаются меты, где картинка за окном снабжена титром «Режиссер — Дэвид Линч».

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И действительно, что-то общее в ситуации, в которой оказались те, кто дисциплинированно соблюдает режим самоизоляции, со странными картинами автора есть: мы и правда погрузились в атмосферу как минимум неопределенности, не зная, что происходит за дверью квартиры (окно во двор это выяснить не помогает), не понимая, что нас в будущем и когда это закончится. Тем, кто советует читателям усугубить странное чувство оторванности от мира, который теперь живет сам по себе, хочется возразить. Однако портал Nerdist, например, советующий к просмотру картины и сериалы из фильмографии Дэвида Линча, настаивает, что это поможет принять ситуацию и смириться с ней.

«Пока пандемия захватывает мир и пока школы, церкви, магазины и кинотеатры закрываются, все кажется немного… выключенным. Может быть, нам стоить принять эту странную новую реальность вместо того, чтобы позволять ей подавить себя», — предлагает издание.

Сам режиссер уже поделился советами о том, как выжить в самоизоляции. В интервью изданию The Vice на прошлой неделе он рассказал, что для таких ситуаций и создана трансцендентальная медитация, которую он пропагандирует вот уже много лет.

«Трансцендентальная медитация позволяет человеку глубоко погрузиться и испытать вечную форму чистого сознания, которая есть в каждом из нас, — сказал Линч. — По какой-то причине мы утратили связь с этим пространством внутри — не относящимся ни к чему, абсолютным, вечным уровнем. Но он внутри нас».

В интервью режиссер говорит, что его жизнь в самоизоляции, в сущности, не отличается от того, что было прежде — он все так же начинает утро с кофе, затем медитирует и идет работать (сейчас работа заключается в том, что он делает из дерева небольшие лампы в собственной столярной мастерской).

«Обучитесь технике трансцендентальной медитации и обретите совершенно новый мир, погрузившись в нее — там вы начнете наслаждаться жизнью и решать эти проблемы. Мы можем вырасти в этом и расширить сознание. Жизнь становится все лучше и лучше. Люди начинают радоваться тому, что они живы, и начинают видеть все большую и большую картинку перед собой, и им становится лучше с людьми, которые рядом», — убеждает Дэвид Линч.

Советы Линча, однако, бесполезны — дело в том, что освоить технику трансцендентальной медитации без преподавателя невозможно. Тем, у кого нет денег на оплату уроков, режиссер предложил обратиться за стипендией в его благотворительный фонд, обучающий технике ТМ.

Режиссер многие годы продвигает идеи трансцендентальной медитации. Он освоил эту технику еще в 1973 году по совету своей сестры Марты. «Я изучил много разных техник, когда мне позвонила сестра и сказала, что начала заниматься ТМ, — говорил он в 2012 году изданию Maclean's. — Мне понравилось то, что она рассказывала, учитывая, что я уже узнал о других техниках. Но самое главное — я слышал изменения в ее голосе: в нем было больше уверенности себе, больше счастья».

В 2005 году режиссер основал Фонд Дэвида Линча — задачей благотворительной организации было развивать преподавание техники трансцендентальной медитации в школах. Позже целевая аудитория фонда расширилась — в нее вошли «группы риска», то есть бездомные, заключенные тюрем, ветераны войн и беженцы из стран Африки. Сам же Линч постепенно превратился в гуру ТМ, путешествуя с лекциями по США и преподавая технику.

Движение Трансцендентальной медитации начиналось как религиозное направление, основанное в конце 50-х годов прошлого века Махариши Махе Йоги — он изобрел особенную технику и обучил ей первых инструкторов. Основное ее отличие от других видов медитации в том, что мантра, которая произносится в процессе, не имеет смысла, в то время как в других направлениях предполагают, что человек говорит слова и выражения, которые помогают ему отвлечься от окружающей действительности и сосредоточиться на том, что происходит внутри.