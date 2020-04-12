Решили ужаться: как китайцы разочаровали люксовые бренды

В Китае снят карантин — последний закрытый город, Ухань, открылся на прошлой неделе, все остальные мегаполисы освободились от ограничений еще раньше. Теперь жители страны, как и прежде, могут ходить по магазинам и покупать не только еду и лекарства. В последние несколько недель в Китае ждут «шопинга из возмездия», как там называют эффект, когда люди массово отправляются тратить деньги, накопившиеся за то время, пока они не могли ходить по магазинам.

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Именно на такой шопинг рассчитывают бренды. Когда месяц назад магазины европейских модных домов и американских марок начали открываться, туда действительно хлынул поток людей. В торговых центрах Пекина и Шанхая выстроились очереди — их можно было видеть перед бутиком Chanel, перед торговыми точками Nike и Apple. «Мы видим медленные улучшения в деловой сфере в Китае, — говорила в середина марта агентству Bloomberg исполнительный директор бренда Salvatore Ferragamo Микаэла Ле Дивелек Лемми. — На пике потока покупателей настроение китайских потребителей будет соответствующим. У них есть желание вернуться в реальную жизнь».

Улучшение настроения подтвердил агентству 29-летний житель провинции Шаньси Энди Ли, который за две недели после снятия карантина успел трижды сходить в торговой центр, где расположены бутики Gucci и Bottega Veneta.

«Я был заперт дома целый месяц. Наш жилой комплекс был оцеплен, мы не могли никуда пойти. Теперь я чувствую себя как будто свободным», — сказал мужчина. Он признался, что удовлетворить страсть к шопингу онлайн было невозможно — вещи застревали на таможне, и их доставка откладывалась.

Проблема, однако, в том, что далеко не все жители Китая готовы сейчас тратить деньги — в отличие от собеседника Bloomberg. Многие из них пострадали во время карантина — в частности, те, кто работает в сфере услуг. Теперь они пытаются жить гораздо экономнее, чем раньше: через месяц после того, как торговые центры начали постепенно открываться, надежды на то, что люди начнут покупать все подряд, сходят на нет.

Согласно исследованию китайской консалтинговой фирмы Cefuture, опубликованному Quartz, 41% потребителей сейчас намерен ужаться в расходах, чтобы сберечь деньги на случай новых кризисов, а желание тратить еще больше выразили лишь 8% опрошенных. Эту тенденцию подтвердил и опрос консалтингового агентства Ruder Finn, опубликованный South China Morning Post, 82% из 800 опрошенных потребителей с годовым семейным доходом свыше миллиона юаней заявили, что планируют сократить траты на сумки, ювелирные украшения и косметику. При этом они выразили желание расходовать деньги на путешествия, рестораны высокой кухни и высококлассные изделия из кожи.

Исследования показывают: сейчас отношение к тратам в разных слоях китайского общества отличается друг от друга. Более всего уверены в будущем оказались те, кому от 36 до 45 лет, а вот молодежь в возрасте от 18 до 35 старается экономить.

На настроении жителей Китая сказывается и страх перед второй волной эпидемии — эйфория после снятия карантина сходит на нет, а новые случаи уже регистрируются. Только за 11 апреля в Шанхае и граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян коронавирусную инфекцию выявили у 72 граждан Китая, прибывших из нашей страны.

«Китайские потребители все равно более оптимистичны, чем в Европе или США, поскольку они более или менее пережили худший период вспышки коронавируса, но важнее то, что будет в будущем», — объясняет изданию Quartz Джейсон Ю, генеральный менеджер консалтинговой фирмы Kantar Worldpanel из Шанхая. По его мнению, людей пугает как вторая волна эпидемии, так и снижение спроса на китайские товары в мире. Уверенности в будущем это не прибавляет.