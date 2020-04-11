Остров для двоих: застряли на Мальдивах

Оливия и Рауль Де Фрейтас из ЮАР отправились в шестидневное свадебное путешествие на один из тысячи Мальдивских островов 22 марта, но их медовый месяц затянулся из-за карантина на неопределенный срок. Для 27-летней учительницы и 28-летнего мясника из ЮАР отпуск был расточительством, на которое они пошли по случаю свадьбы, поскольку до принесения клятв вместе не жили.

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Когда они выезжали, пандемия еще не добралась ни до ЮАР, ни до Мальдив , и турагент заверил, что все будет в порядке. Но позже авиасообщение с ЮАР отменили и они остались на острове, другие гости курорта смогли добраться домой окольными путями. Мальдивы, в свою очередь, запретили перемещение между островами архипелага, так что молодожены не смогли вернуться на остров, где расположен аэропорт. Был выбор скинуться с другими гражданами ЮАР, застрявшими на Мальдивах, на чартерный рейс, который бы обошелся в 100 тыс. долларов, но из 40 туристов мало кто нашел такие деньги или отказывался платить.

Поначалу Оливия и Рауль отнеслись к такому незапланированному продлению отпуска оптимистично: райский остров из рекламы Bounty, весь отель в их полном распоряжении и любезный персонал — к их услугам. Они стали единственными гостями острова, рассчитанного на 180 человек. Цена за номер на таком курорте начинается с 750 долларов за ночь. Но деваться некуда. Молодожены стали хозяевами и пленниками острова одновременно: тариф «все включено», кроме дороги домой — купайся, спи, ешь, лежи у бассейна, и так по кругу. Дни тянутся долго и лениво.

«Все говорят, что мечтали бы застрять на тропическом острове, но это потому что они ни когда не застревали на самом деле, — уверяет Рауль. — Это звучит привлекательно только если знаешь, что в любой момент ты можешь вернуться домой».

Есть что-то удручающее, тревожное в пустых пляжах, считают молодожены, вынужденные в одиночестве лежать на заброшенном пляже среди пустых лежаков и стульев. От одиночества они даже подружились с персоналом отеля и приняли участие в их футбольных матчах для сотрудников.

Весь персонал отеля тоже оказался заперт на острове, который функционирует до последнего клиента. После отъезда пары им придется еще две недели сидеть на карантине. От скуки и одиночества они сконцентрировали все свое гостеприимство на молодоженах — навещают их по пять раз в день, заходят поболтать и окружают вниманием как фанаты — голливудских звезд. Повара готовят изысканный ужин при свечах на пляже, девять официантов прислуживают за столом, а исполнители устраивают шоу только для двух зрителей в огромном обеденном зале. Персоналу, по заявлениям отеля, за это платят как и раньше.

Для молодоженов каждый дополнительный день вынужденной изоляции на острове обходится в копеечку: хоть руководство отеля любезно пошло навстречу и сделало им щедрую скидку, счет с каждым днем растет и сжигает накопления пары, которые должны были пойти на оплату ипотеки на родине.

Еще в начале марта, когда пандемия только набирала обороты в Европе, один из Мальдивских островов переоборудовали под отель для самоизолированных туристов на карантине. Отель построили за 10 дней на острове Виливару (Атолл Каафу) в 24 километрах от столицы Мале. Гостям бесплатно предоставлялся медперсонал, его финансировало правительство Мальдив. При этом обслуживание, по данным китайских СМИ, «было организовано в стиле luxury». В гостинице предполагалось 30 номеров с замкнутой системой вентиляции и очистки воздуха, трехразовым питанием, которое подают прямо в комнату, большим ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром. Внешние посещения и контакты гостей друг с другом при этом запрещены.