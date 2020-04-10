Самоизоляция в особняке: за что ненавидят голливудских звезд

Знаменитая американская телеведущая Эллен Дедженерес, которую обычно превозносят за великолепное чувство юмора, оскорбила подписчиков соцсетей неуместной шуткой о самоизоляции. Во вторник, 7 апреля, она выложила в Instagram запись своего ток-шоу, созданную дома — оператором и режиссером программы выступила ее жена Порша де Росси.

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На записи, сделанной в особняке в калифорнийском городе Монтесито, Эллен ДеДженерес сравнила самоизоляцию с тюремным заключением. «Это все равно что сидеть в тюрьме, вот что. В основном, потому, что я вот уже десять дней в одной и той же одежде и тут одни геи», — сказала телеведущая.

Шутка про геев могла бы быть расценена просто как безвкусная, но проблему усугубило то, что самоизоляция телеведущей и ее спутницы жизни проходит в стоящем на холме особняке стоимостью $27 млн — с десятью ванными комнатами и пятью спальнями, тренажерным залом, заросшим зеленью внутренним двором, бассейном, огромной верандой и прекрасным видом. Поэтому сравнение с тюрьмой подписчики Эллен Дедженерес не оценили. «Подписываюсь за то, чтобы отправить ее в настоящую тюрьму, когда карантин будет снят, — говорилось в одном из комментариев. — Только на месяц или около того, может, тогда она что-нибудь поймет». После этого Эллен Дедженерес молча удалила свой пост.

С тех пор, как в середине марта число заразившихся COVID-19 в США резко пошло вверх и власти начали призывать людей к самоизоляции, звезды шоу-бизнеса не раз уже вызывали возмущение своим поведением в соцсетях — они демонстрируют свое привилегированное положение, делая тесты на коронавирус, не имея при этом симптомов, и снимая ролики в своих особняках, которые теперь каждый может сравнить с собственными условиями жизни. Записывая видео в ванных комнатах, показывая себя лохматыми и в домашней одежде, демонстрируя свои нехитрые развлечения и пытаясь утешить публику исполнением песни Джона Леннона Imagine, как Галь Гадот и другие, они, как никогда ранее, дают доступ публике в свои дома и знакомят ее со своим образом жизни, невольно подчеркивая свое богатство.

Звезды пытаются доказать, что оказались в той же ситуации, что и все остальные — но люди делают обратные выводы.

В среду, 8 апреля, подписчики соцсетей обвинили Дженнифер Лопес и ее жениха, бейсболиста Алекса Родригеса, в лицемерии. Они выложили видеоролик с призывом самоизолироваться и поддержать власти в борьбе с эпидемией коронавируса — но люди не забыли, что за неделю до этого портал Page Six опубликовал снимок папарации, запечатлевших, как пара выходит из фитнес-центра в Майами, открывшегося ради них двоих. «Спортзал закрыт, — написано на виднеющейся на фото табличке. — Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности».

Выложив видео с призывом к американцам оставаться дома, пара приняла участие во флешмобе #IStayHomeFor, запущенном губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Мы остаемся дома, чтобы защитить тех, кто на передовой», — говорилось в подписи к видео Джей Ло и Алекса Рода. «Это исходит от людей, которым до сих пор открывают спортзал, чтобы они могли позаниматься в одиночестве, — отвечали им в соцсетях. — Типа вы это делаете».

В соцсетях нарастает напряжение — людей раздражают странные ролики Мадонны из ванной или попытка Джастина Бибера развлечься, играя в детскую игру «Пол — это лава» и прыгая по диванам, стульям и пуфикам по гостиной. Далеко не у каждого американца есть ванна — а в комнату, по которой скачет Бибер, уместятся несколько гостиных обычных людей.

«Мне неинтересно, чем звезды занимаются в своих особняках», «Забавно, как звезды оказываются не у дел, когда у нас появляются настоящие проблемы», — такие голоса звучат в соцсетях все чаще.

«Больших людей из Голливуда будут резать на куски, особенно если они продолжат постить в Instagram «О боже, мне так скучно. Я пью мартини в своем собственном бассейне», — прогнозирует в беседе с Associated Press Акшайя Сринивасан, эксперт по SMM-стратегиям из бизнес-школы университета A&M в Техасе. По ее мнению, звезды, которые отнесутся к проблемам обычных людей невнимательно, рискуют потерять подписчиков, что в дальнейшем скажется на их доходах из-за потери популярности у публики. «Им нужно делать что-то, чтобы защитить свой бренд», — поясняет специалист.