Осталось на донышке: как пандемия губит виноградники

Несмотря на то что рестораны и бары закрыты на карантин, потребление алкоголя в мире не уменьшилось, а даже возросло. В Великобритании зафиксировали рост продаж пива и вина на 67% за неделю карантина, в Нью-Йорке и Лас-Вегасе бары стали доставлять коктейли прямо на дом. В России рестораны и магазины предлагают специальные карантинные сеты из разных бутылок вина, но в некоторых регионах ввели ограничение на торговлю алкоголем. В Грузии приняты самые радикальные меры — до 21 апреля в стране ввели сухой закон, запрещающий продажу алкоголя. В странах, где производство домашнего вина не распространено, ритейлеры сами вводят ограничения на продажу, чтобы остановить ажиотажные покупки про запас. Так, в Австралии перестали продавать больше 12 бутылок вина в одни руки.

Реклама

Между тем в винодельной индустрии назревает кризис: мало того, что отменились важные мероприятия в этой сфере — от винных выставок до дегустаций, так еще и сбор урожая под угрозой. Виноделы ЮАР и Новой Зеландии, например, добились отмены правительственных постановлений, которые запретили продажу алкоголя внутри этих стран, важных экспортеров вина. Под карантин попали их производства, сбор урожая приостановился, но в результате переговоров правительство включило виноделие в список важных отраслей и разрешило завершить сбор урожая — в ЮАР на тот момент оставалось собрать еще 30 тонн винограда. Предпринимателям удалось отстоять и экспорт вина, который занимает половину произведенного объема.

В Италии, несмотря на тяжелую ситуацию из-за пандемии и падение рынка из-за кризиса, работа на виноградниках продолжается. Директор хозяйства Tenuta Ornellaia сообщил изданию Simple Wine News, что продажи заметно упали, но производитель рассчитывает на рост продаж во втором полугодии, как только мир оправится после пандемии. Ламберто Фрескобальди, CEO и совладелец Marchesi de`Frescobaldi в Тоскане, рассказал, как санитарные меры вводятся на его винодельне:

«Каждое утро по прибытии на винодельню всем измеряют температуру. Тракторы и все оборудование регулярно и тщательно обрабатывается санитайзерами. При подрезке виноградников также соблюдаются все меры безопасности, в ряду работает только один человек».

Антон Барон Лонго Либенштайн, владелец хозяйства Baron Longo в Альто-Адидже, пояснил, что коронавирус помешал заключению важных контрактов, приостановил туристическую отрасль, которая тесно связана с обстановкой в винодельческих регионах, учитывая все дегустации и посещения ресторанов. Его компания успела собрать урожай и разместила все документы в iCloud, чтобы работать удаленно. Но им пришлось приостановить розлив вина, так как это командная работа, которую в нынешних условиях выполнять невозможно.

Парадокс в том, что несмотря на существующий спрос, предприниматели не могут продавать вино, так как перемещение между регионами и странами ограничено, из-за этого останавливается экспорт.

В результате потребители сметают полки магазинов, а склады не пополняются — вино остается в погребах у виноделов, которые не могут его сбыть. В плюсе те, кто приспособился торговать напрямую онлайн.

Йоханесс Хассельбах, владелец хозяйства Gunderloch в Германии, признался, что продажи у него упали на 50%, а в «сложных условиях» они доставляют вино частным клиентам по всей Германии бесплатно. В отпуск они никого не отправляли, а наоборот ощутили нехватку рук, ведь обычно помогать приезжали работники из Польши и других стран. Им на смену в результате вышли некоторые сотрудники офиса.

Французское издание Le Point обнаружило еще одну угрозу для виноделия — изменение климата. По оценкам исследования Академии наук США, потепление на 2 градуса приведет к исчезновению больше половины виноградников мира, в частности, своих хозяйств лишатся Италия и Испания, а также южные регионы Франции. В таких обстоятельствах виноградниками смогут обзавестись более северные страны — Бельгия и Нидерланды, если, конечно, их не затопит. Встанет вопрос ирригации, ведь засушливый климат вынудит орошать виноградники чаще, защищать их от солнца, а водные ресурсы также будут сокращаться — воды в принципе будет не хватать. Столь неутешительные выводы подтолкнули производителей задуматься о выведении новых сортов винограда, более устойчивых к высоким температурам и засушливому климату. Под вопросом — будущее вина, на котором построен большой сектор экономики многих стран.