Не до роскоши: во что превратились глянцевые журналы

Как пандемия коронавируса изменила модный глянец

Пандемия коронавируса и последовавшее за ней объявление повсеместного режима самоизоляции поставили крест на всем, о чем писали модные журналы. Коллапс наступил в индустрии моды и красоты, которая сконцентрировалась на пошиве масок и производстве санитайзеров. Отменились недели моды, кинофестивали, светские премьеры, на которых выгуливали наряды. В итоге итальянский Vogue выпускает апрельский номер с пустой обложкой. О чем сейчас пишут глянцевые издания, разбиралась «Газета.Ru».

Пандемия коронавируса и введение домашнего режима сильно изменили социальную жизнь, фактически обездвижив нас и переведя в онлайн. Вся светская жизнь теперь ограничена форматом пижамных вечеринок по Skype, онлайн-трансляциями театральных постановок и виртуальными турами в музей. В такой обстановке глянцевые издания рискуют вернуться к истокам и стать тем, чем они были для домохозяек 60-х годов: собранием выкроек для шитья, советов по домоводству и кулинарных рецептов.

Уже сейчас на сайтах французских женских журналов вместо списка лучших пляжных курортов Лазурного берега и подборки ресторанов средиземноморской кухни можно найти советы по тому, как обустроить свой сад и какие необычные блюда можно приготовить дома — наконец-то у занятых бизнес-леди и феминисток на это появилось время. А американский Vogue полон рекомендаций о том, чем занять досуг во время карантина, как заниматься спортом в стесненных условиях квартиры и в чем удобнее ходить дома.

Новости с подиумов и модные тренды уступили место материалам о том, какие модные дома перевели свое производство на изготовление масок и санитайзеров, кто сколько денег пожертвовал на благотворительность, а дизайнеры стали выпускать капсульные коллекции масок.

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#LVMHjoinsforces Given the risk of a shortage of hydroalcoholic gel in France, Bernard Arnault instructed the LVMH Perfumes & Cosmetics business to manufacture within their production sites as much gel as needed to support the public authorities. Since Monday, the gel has been delivered free of charge daily to the French health authorities and as a priority to the Assistance Publique-Hфpitaux de Paris. The LVMH Group would like to express a special THANK YOU to all those who made it possible, in particular to our exceptional production teams from @guerlain, @diorparfums and @givenchybeauty who have shown great solidarity and engagement in a spirit of collective effort for the common good. The Group and its Maisons are extremely proud and humbled to do their part in the fight against COVID-19 and to help those whose mission is to protect and care for others. As such, we will continue to honour this commitment for as long as necessary, in connection with the French health authorities. #Coronavirus #COVID19 #APHP #staysafe #StayAtHome #COVID2019france #LVMH #LVMHtalents #Guerlain #ParfumsChristianDior #DiorParfums #Dior #GivenchyBeauty #Givenchy

Публикация от LVMH (@lvmh)

Итальянский Vogue впервые за более чем столетнюю историю существования вышел с лаконичной обложкой белого цвета без фотографии и графики. Руководство посчитало кощунственным ставить на обложку очередную гламурную модницу в такое время, когда совсем другие ценности стоят во главе угла.

«Белый — это цвет уважения, перерождения после тьмы, сумма всех цветов, — пояснил свою концепцию главный редактор Эмануэле Фарнетти. — Белый — это цвет униформы тех, кто ставит собственную жизнь на кон, спасая наши... Белыми стали ночи, во время которых верстался этот номер. Белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается».

Обновить гардероб теперь можно только с помощью онлайн-шопинга, который остается единственным утешением и антистрессовой терапией модниц, лишенных возможности пройтись по магазинам и салонам красоты. Российский Vogue рекомендует читательницам на досуге разобрать свой старый гардероб в поисках завалявшихся вещей, которые в нынешних условиях могут приобрести неожиданную актуальность: перебрать можно за компанию и мамин гардероб, ведь винтаж всегда в моде. Издание также публикует советы по изготовлению косметических масок на дому и по обновлению отросшего маникюра.

За неимением светской жизни пришлось пересмотреть и светскую хронику.

Папарацци больше не приходится гоняться за звездами на тусовках, они сами, заскучав в своих богатых домах, общаются с фанатами в соцсетях и балуют поклонников регулярными прямыми трансляциями.

Светские львицы перекочевали на дачи — как это было принято среди дворянства в XIX веке, — и теперь российский Vogue публикует забавную подборку дачных луков модниц. А Telegram-канал Антиглянец запустил флешмоб «Модные дома», призвав подписчиков публиковать в соцсетях домашние образы с соответствующим хэштегом.

Пандемия и ее экономические последствия, конечно, серьезно ударят как по индустрии моды, так и по глянцу. И хотя Эмануэле Фарнетти назвал белый цвет обложки Vogue началом новой истории, а не белым флагом, свидетельствующим о поражении, рано или поздно глянцевым журналам придется потесниться под натиском профильных Telegram-каналов, YouTube и Instagram-блогеров. Рекламные доходы падают и продолжат падать — люксовое потребление снижается из-за кризиса, а бизнес, инвестирующий свою прибыль в издание пухлых глянцевых журналов, терпит огромные убытки.

Эпоха дорогостоящих фотосессий, репортажей с экзотических островов и шикарных показов подошла к концу. Сегодня единственный способ выжить для модных журналов — стать проще и ближе к читателю и публиковать практичные советы о том, как сшить маску в домашних условиях, как сидеть перед компьютером, чтобы спина не затекала, и как организовать свой рабочий день на удаленке. А звезды за время самоизоляции привыкнут выходить в прямой эфир в своих соцсетях и без посредничества журналов.