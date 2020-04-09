Не до роскоши: во что превратились глянцевые журналы

Пандемия коронавируса и введение домашнего режима сильно изменили социальную жизнь, фактически обездвижив нас и переведя в онлайн. Вся светская жизнь теперь ограничена форматом пижамных вечеринок по Skype, онлайн-трансляциями театральных постановок и виртуальными турами в музей. В такой обстановке глянцевые издания рискуют вернуться к истокам и стать тем, чем они были для домохозяек 60-х годов: собранием выкроек для шитья, советов по домоводству и кулинарных рецептов.

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Уже сейчас на сайтах французских женских журналов вместо списка лучших пляжных курортов Лазурного берега и подборки ресторанов средиземноморской кухни можно найти советы по тому, как обустроить свой сад и какие необычные блюда можно приготовить дома — наконец-то у занятых бизнес-леди и феминисток на это появилось время. А американский Vogue полон рекомендаций о том, чем занять досуг во время карантина, как заниматься спортом в стесненных условиях квартиры и в чем удобнее ходить дома.

Новости с подиумов и модные тренды уступили место материалам о том, какие модные дома перевели свое производство на изготовление масок и санитайзеров, кто сколько денег пожертвовал на благотворительность, а дизайнеры стали выпускать капсульные коллекции масок.

Итальянский Vogue впервые за более чем столетнюю историю существования вышел с лаконичной обложкой белого цвета без фотографии и графики. Руководство посчитало кощунственным ставить на обложку очередную гламурную модницу в такое время, когда совсем другие ценности стоят во главе угла.

«Белый — это цвет уважения, перерождения после тьмы, сумма всех цветов, — пояснил свою концепцию главный редактор Эмануэле Фарнетти. — Белый — это цвет униформы тех, кто ставит собственную жизнь на кон, спасая наши... Белыми стали ночи, во время которых верстался этот номер. Белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается».

vogue italia issue 2020 pic.twitter.com/FQmQiMukl7 — michиle lamy (@michelelamy_) April 7, 2020

Обновить гардероб теперь можно только с помощью онлайн-шопинга, который остается единственным утешением и антистрессовой терапией модниц, лишенных возможности пройтись по магазинам и салонам красоты. Российский Vogue рекомендует читательницам на досуге разобрать свой старый гардероб в поисках завалявшихся вещей, которые в нынешних условиях могут приобрести неожиданную актуальность: перебрать можно за компанию и мамин гардероб, ведь винтаж всегда в моде. Издание также публикует советы по изготовлению косметических масок на дому и по обновлению отросшего маникюра.

За неимением светской жизни пришлось пересмотреть и светскую хронику.

Папарацци больше не приходится гоняться за звездами на тусовках, они сами, заскучав в своих богатых домах, общаются с фанатами в соцсетях и балуют поклонников регулярными прямыми трансляциями.

Светские львицы перекочевали на дачи — как это было принято среди дворянства в XIX веке, — и теперь российский Vogue публикует забавную подборку дачных луков модниц. А Telegram-канал Антиглянец запустил флешмоб «Модные дома», призвав подписчиков публиковать в соцсетях домашние образы с соответствующим хэштегом.

Пандемия и ее экономические последствия, конечно, серьезно ударят как по индустрии моды, так и по глянцу. И хотя Эмануэле Фарнетти назвал белый цвет обложки Vogue началом новой истории, а не белым флагом, свидетельствующим о поражении, рано или поздно глянцевым журналам придется потесниться под натиском профильных Telegram-каналов, YouTube и Instagram-блогеров. Рекламные доходы падают и продолжат падать — люксовое потребление снижается из-за кризиса, а бизнес, инвестирующий свою прибыль в издание пухлых глянцевых журналов, терпит огромные убытки.

Эпоха дорогостоящих фотосессий, репортажей с экзотических островов и шикарных показов подошла к концу. Сегодня единственный способ выжить для модных журналов — стать проще и ближе к читателю и публиковать практичные советы о том, как сшить маску в домашних условиях, как сидеть перед компьютером, чтобы спина не затекала, и как организовать свой рабочий день на удаленке. А звезды за время самоизоляции привыкнут выходить в прямой эфир в своих соцсетях и без посредничества журналов.