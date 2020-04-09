Свадьба в изоляции: Михаил Абызов исполнил задуманное

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово». Как сообщил РИА «Новости» ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, это произошло еще 25 марта. «Члены ОНК посетили Абызова и выяснили, что он женился 25 марта в СИЗО «Лефортово», — рассказал он агентству.

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Свадьба состоялась, несмотря на запрет, введенный 20 марта в московских следственных изоляторах и тюрьмах, — тогда, в числе прочего, были временно отменены свидания для заключенных, в том числе и краткосрочные. Член ОНК Москвы Марина Литвинович после этого подтверждала РИА «Новости», что намеченная на 25 марта свадьба Абызова и его возлюбленной Валентины Григорьевой не состоялась — это ей рассказали в «Лефортово». Однако теперь выясняется, что бывший министр Открытого правительства все же смог жениться.

По мнению Алексея Мельникова, это могло произойти благодаря тому что «Лефортово» — СИЗО федерального подчинения и, возможно, краткосрочные свидания там могли быть разрешены.

О том, что Михаил Абызов собирается жениться, находясь под следствием, стало известно 4 марта. Тогда его адвокат рассказал журналистам, что экс-министр и его девушка Валентина Григорьева подали заявление на вступление в брак. Позже в ОНК уточнили детали — как сообщил член организации Борис Клин RT, 25 марта свадьба должна была пройти в комнате для краткосрочных свиданий — предполагалось, что пара обменяется кольцами и новобрачные смогут поцеловаться, однако свадебный букет в изолятор пронести нельзя, поскольку это запрещено.

После свадьбы новобрачные должны были общаться через разделительную перегородку, а кольцо Абызов по правилам должен был сдать.

В прошлом году почти через три месяца после ареста Михаил Абызов открыто признался Валентине Григорьевой в любви. Это случилось, когда 24 июня 2019-го 29-летняя девушка пришла в суд на апелляцию. Тогда, как сообщало РЕН ТВ, бывший министр спросил у нее, есть ли у нее какие-нибудь желания. Услышав в ответ, что у Валентины Григорьевой все хорошо и ничего она не хочет, он спросил: «Ничего, даже замуж?» — и признался в любви. Слышавшие это адвокаты предложили влюбленному передать ему кольца.

На самом заседании, между тем, Мосгорсуд отказался переводить Михаила Абызова под домашний арест и решил, что следствие представило убедительные доказательства вменяемым ему в вину преступлениям. В отношении Михаила Абызова открыто дело по четырем уголовным статьям — ст. 159 («Мошенничество»), ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ст. 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и ст. 174.1 («Легализация денежных средств»). Его обвиняют в хищении 4 млрд рублей.

Познакомились новобрачные благодаря интернету — Абызов увидел фотографию стюардессы, которая не раз получала титул самой красивой в стране, в соцсетях, и раздобыл ее телефон. На тот момент бывший министр уже был в разводе — в 2016 году экс-министр развелся со своей женой Екатериной Сиротенко. В 2018 году у влюбленных родился сын, однако об их отношениях публика не знала — они долго скрывали свой роман.

Валентина Григорьева, сестра известной модели Victoria's Secret Екатерины Григорьевой, в интервью изданиям о светской жизни не называла имя возлюбленного. «Мой мужчина не имеет отношения к авиации вообще. У него пятидневный график работы, как правило. Выходные — суббота, воскресенье, как у всех земных людей. Он готовит мне ужин всегда после работы», — рассказывала самая красивая стюардесса России изданию Super.Ru.

Лишь после того, как 26 марта 2019 года Михаила Абызова арестовали по подозрению в экономических преступлениях, широкая общественность узнала, кто будет ждать его освобождения.