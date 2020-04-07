Семейное проклятие: погибла еще одна внучка Кеннеди

Водолазы нашли тело утонувшей в заливе Чесапик Мейв Кеннеди, 40-летней внучки Роберта Ф. Кеннеди, брата 35-го президента США. Об этом сообщил телеканал CBS Baltimore. Тело было обнаружено на глубине 8 метров в 4 км от дома семьи Кеннеди, расположенного на заливе.

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По словам мужа Мейв Дэвида МакКина, еще в пятницу стало понятно, что его жена и сын трагически погибли. На тот момент прошло уже 24 часа, с тех пор как они исчезли. Он рассказал The Washington Post, что его семья проводила время в самоизоляции в доме матери Мейв, бывшего члена правительства штата Мэриленд, на берегу залива. В четверг после обеда они с детьми играли на улице в мяч, как вдруг он укатился в воду. Тогда Мейв вместе с сыном сели в каноэ и поплыли за ним, но течение и ветер унесли их в сторону залива, где они и утонули.

По информации властей штата Мэриленд, подходящее под описание каноэ было найдено перевернутым в заливе. Глава штата Ларри Хоган провел пресс-конференцию в пятницу, на которой сообщил об исчезновении Мейв и Гидеона.

Спасатели на вертолетах и лодках продолжают поиски тела Гидеона.

Представитель службы береговой охраны заявил, что видел, как Мейв и ее сын «боролись с течением, чтобы вернуться на берег», прежде чем исчезли из вида. В четверг было очень ветрено, скорость порывов достигала 60-70 км в час. В субботу 4 апреля, после 26-часовых поисков, полиция приняла решение о признании Мейв и ее сына погибшими.

Родственники Мейв устроили видео-конференцию, чтобы поддержать друг друга и помолиться за погибших. Дядя Мейв, Роберт Кеннеди-младший, опубликовал в Instagram фотографию дерева рядом с ее домом, где соседи прикрепили открытки, выражающие соболезнования. За два дня до смерти она отправила ему и другим родственникам жизнеутверждающее стихотворение Лоры Келли Фануччи, вдохновленное карантином, о том, что после его отмены мы, вероятно, будем больше ценить обычную жизнь — разговор с соседом, кофе с друзьями, переполненный театр и рукопожатие с незнакомцем.

Мейв Кеннеди было 40 лет. У нее остались сын и дочь.

Она работала исполнительным директором в Университете Джорджтауна и отвечала за программу, посвященную глобальному здравоохранению. Кроме того, Мейв Кеннеди возглавляла Ассоциацию родителей-учителей кластера школ Capitol Hill. Она служила в миротворческих войсках в Мозамбике, работала в государственной программе против СПИДа, занималась защитой прав человека в Департаменте здравоохранения. В прошлом месяце она в числе других медиков подписала обращение к вице-президенту, призывавшее усилить меры по предотвращению коронавируса.

«Мое сердце разрывается, — сделала заявление мать Мейв. — Мы постараемся призвать Божью благодать и силы, которые у нас есть, чтобы почтить надежду, энергию и страсть, которые Мейв и Гидеон принесли в этот мир».

Погибший сын Мейв Гидеон, по словам бабушки, как и его мать, был выдающимся спортсменом, занимался футболом, гольфом и легкой атлетикой. Он также любил загадки, шахматы, математику и приключения.

Прошлым летом в семье Кеннеди случилась другая трагедия: от предположительной передозировки наркотиками погибла 22-летняя кузина Мейв – Сириша Кеннеди. На протяжении последних восьмидесяти лет в семье бывшего президента США при странных обстоятельствах лишились жизни более двух десятков человек, включая Джона Кеннеди-младшего, погибшего в авиакатастрофе в 1999 году, и Майкла Кеннеди — он разбился в 1997 году во время катания на лыжах. Суеверные американцы даже поговаривают о семейном проклятии.