Семейное проклятие: погибла еще одна внучка Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди нашли в Чесапикском заливе

В США найдено тело двоюродной внучки президента США Джона Кеннеди — она погибла в Чесапикском заливе, когда поплыла вместе с сыном на каноэ в поисках мяча несколько дней назад. Тело восьмилетнего Гидеона еще не обнаружили. Смерть Мейв Кеннеди продолжает череду печальных событий в роду Кеннеди и снова заставляет СМИ говорить о семейном проклятии — только в прошлом году скончалась ее двоюродная сестра Сириша.

Водолазы нашли тело утонувшей в заливе Чесапик Мейв Кеннеди, 40-летней внучки Роберта Ф. Кеннеди, брата 35-го президента США. Об этом сообщил телеканал CBS Baltimore. Тело было обнаружено на глубине 8 метров в 4 км от дома семьи Кеннеди, расположенного на заливе.

По словам мужа Мейв Дэвида МакКина, еще в пятницу стало понятно, что его жена и сын трагически погибли. На тот момент прошло уже 24 часа, с тех пор как они исчезли. Он рассказал The Washington Post, что его семья проводила время в самоизоляции в доме матери Мейв, бывшего члена правительства штата Мэриленд, на берегу залива. В четверг после обеда они с детьми играли на улице в мяч, как вдруг он укатился в воду. Тогда Мейв вместе с сыном сели в каноэ и поплыли за ним, но течение и ветер унесли их в сторону залива, где они и утонули.

По информации властей штата Мэриленд, подходящее под описание каноэ было найдено перевернутым в заливе. Глава штата Ларри Хоган провел пресс-конференцию в пятницу, на которой сообщил об исчезновении Мейв и Гидеона.

Спасатели на вертолетах и лодках продолжают поиски тела Гидеона.

Представитель службы береговой охраны заявил, что видел, как Мейв и ее сын «боролись с течением, чтобы вернуться на берег», прежде чем исчезли из вида. В четверг было очень ветрено, скорость порывов достигала 60-70 км в час. В субботу 4 апреля, после 26-часовых поисков, полиция приняла решение о признании Мейв и ее сына погибшими.

Родственники Мейв устроили видео-конференцию, чтобы поддержать друг друга и помолиться за погибших. Дядя Мейв, Роберт Кеннеди-младший, опубликовал в Instagram фотографию дерева рядом с ее домом, где соседи прикрепили открытки, выражающие соболезнования. За два дня до смерти она отправила ему и другим родственникам жизнеутверждающее стихотворение Лоры Келли Фануччи, вдохновленное карантином, о том, что после его отмены мы, вероятно, будем больше ценить обычную жизнь — разговор с соседом, кофе с друзьями, переполненный театр и рукопожатие с незнакомцем.

Мейв Кеннеди было 40 лет. У нее остались сын и дочь.

Она работала исполнительным директором в Университете Джорджтауна и отвечала за программу, посвященную глобальному здравоохранению. Кроме того, Мейв Кеннеди возглавляла Ассоциацию родителей-учителей кластера школ Capitol Hill. Она служила в миротворческих войсках в Мозамбике, работала в государственной программе против СПИДа, занималась защитой прав человека в Департаменте здравоохранения. В прошлом месяце она в числе других медиков подписала обращение к вице-президенту, призывавшее усилить меры по предотвращению коронавируса.

«Мое сердце разрывается, — сделала заявление мать Мейв. — Мы постараемся призвать Божью благодать и силы, которые у нас есть, чтобы почтить надежду, энергию и страсть, которые Мейв и Гидеон принесли в этот мир».

Погибший сын Мейв Гидеон, по словам бабушки, как и его мать, был выдающимся спортсменом, занимался футболом, гольфом и легкой атлетикой. Он также любил загадки, шахматы, математику и приключения.

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Maeve sent this poem to the Kennedy family listserv two days before she died. "I was just sent this poem by a colleague, and wanted to share. It may be that many of you have already seen this, and if so I don't mean to flood your inbox. I know I am missing my boring Tuesdays :) Much love to all! XOXO maeve When This is Over by Laura Kelly FanucciWhen this is over,may we never againtake for grantedA handshake with a strangerFull shelves at the storeConversations with neighborsA crowded theaterFriday night outThe taste of communionA routine checkupThe school rush each morningCoffee with a friendThe stadium roaringEach deep breathA boring TuesdayLife itself.When this endsmay we findthat we have becomemore like the peoplewe wanted to bewe were called to bewe hoped to beand may we staythat way — betterfor each otherbecause of the worst.

Публикация от Robert F. Kennedy Jr. (@robertfkennedyjr)

Прошлым летом в семье Кеннеди случилась другая трагедия: от предположительной передозировки наркотиками погибла 22-летняя кузина Мейв – Сириша Кеннеди. На протяжении последних восьмидесяти лет в семье бывшего президента США при странных обстоятельствах лишились жизни более двух десятков человек, включая Джона Кеннеди-младшего, погибшего в авиакатастрофе в 1999 году, и Майкла Кеннеди — он разбился в 1997 году во время катания на лыжах. Суеверные американцы даже поговаривают о семейном проклятии.