«Встретимся снова»: что Елизавета II пообещала британцам

Королева Великобритании Елизавета II выступила перед подданными со специальным телеобращением. В день, когда число умерших от COVID-19 в Великобритании составило 4934 человек, глава государства в своей четырехминутной речи призвала жителей Соединенного Королевства объединиться перед лицом пандемии и сделать свой вклад в борьбу с коронавирусом нового типа.

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Прежде всего она поблагодарила медиков, которые сейчас борются с COVID-19 «на первой линии фронта: «Я уверена, что вся нация присоединится ко мне и заверит вас, что то, что вы делаете, бесценно, и каждый час вашей работы приближает нас возвращению к нормальной жизни», — сказала Елизавета II.

В своей речи она несколько раз использовала отсылки к военному времени. Например, вспомнила, что впервые обращалась к нации, когда ей было всего 14 лет — тогда, в 1940 году, принцесса вместе со своей младшей сестрой Маргарет записала радиопослание для детей, эвакуированных из своих домов из-за военных действий. «Сегодня снова многие испытывают болезненное чувство оторванности от своих близких, — отметила королева. — Но сейчас, как и тогда, мы где-то глубоко внутри знаем, что поступаем правильно».

Призывая граждан к дисциплине и соблюдению самоизоляции, Елизавета II сделала несколько комплиментов национальному характеру британцев нынешнего поколения.

«Надеюсь, в ближайшие годы каждый сможет гордиться тем, как повел себя в этой сложной ситуации, — подчеркнула она. — И те, кто придет за нами, скажут, что британцы этого поколения были так же сильны, как и всегда. Что такие качества, как самодисциплина, способность воспринимать все с юмором и чувство плеча до сих пор характеризуют эту страну».

Британская королева не забыла также поблагодарить за работу волонтеров, доставляющих нуждающимся продукты, а также упомянуть о способах, которые помогают справиться с самоизоляцией. «Хотя самоизолироваться подчас бывает тяжело, многие люди разных вероисповеданий или вообще не имеющие их открывают для себя возможность замедлиться, сделать паузу и поразмышлять, в молитве или медитации», — обратила внимание Елизавета II.

В заключение своей речи она напомнила британцам, что в нынешней ситуации они оказались вместе со всем миром. «Мы победим — и эта победа будет принадлежать каждому из нас», — сказала Елизавета II. Напоследок глава государства подбодрила своих соотечественников, пообещав, что рано или поздно пандемия закончится и они снова смогут вести обычную жизнь: «Нам нужно успокаивать себя тем, что хотя нам еще предстоит многое вынести, лучшие дни вернутся: мы снова будем со своими друзьями, мы снова будем со своими семьями, мы встретимся снова». Фраза «Мы встретимся снова», кстати, — название популярной в Великобритании во времена Второй мировой войны песни: она стала еще одной отсылкой к военным временам.

За всю 68-летнюю историю правления Елизаветы II она обратилась к нации со специальной речью лишь в четвертый раз. Впервые она сделала это в 1991 году, когда поводом для выступления перед народом стала война в Персидском заливе, затем, в 1997, Елизавета II объяснилась с подданными в связи с гибелью принцессы Дианы, а 2002-м сделала публичное заявление перед похоронами своей матери.

С тех пор, как 11 марта ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса COVID-19, Елизавета II уже обращалась к британцам — однако не напрямую, а при помощи официального сообщения Букингемского дворца.

Оно было опубликовано, когда 19 марта британская королева отправилась в самоизоляцию в Виндзорский замок из Лондона вместе с принцем Филиппом, своим супругом. Вскоре после того, как в СМИ появились фотографии отъезжающей в автомобиле Елизаветы II с собакой породы дорги на коленях, Букингемский дворец опубликовал ее обращение к гражданам Великобритании.

В нем говорилось, что страна «вступает в период больших сложностей и неизвестности», но история Великобритании «ковалась людьми и сообществами, которые могли сплотиться и работать как одно целое». В своем послании королева призывала англичан последовать совету правительства страны и избегать любых необязательных встреч и поездок, воздерживаться от походов в пабы и театры.

«Нам всем рекомендовали изменить свой обычный образ жизни и пересмотреть привычки ради блага общества, в котором мы живем, и, в частности, защиты самых уязвимых из его членов», — говорилось в сообщении королевы Елизаветы II.

В заключение глава государства поблагодарила тех, на чьи плечи легла обязанность бороться с пандемией: ученых, медиков, сотрудников социальных служб. Однако она напомнила, что противостоять распространению COVID-19 может каждый. «Многим из нас придется придумывать новые способы поддерживать отношения друг с другом, чтобы убеждаться в том, что у наших близких все хорошо. Я уверена, что мы готовы к этим сложностям. Вы можете быть уверены, что я и члены моей семьи готовы выполнять свои роли», — говорилось в сообщении Елизаветы II.

Старший сын Елизаветы II, принц Чарльз, через два дня поле ее отъезда из Лондона, 21 марта, почувствовал симптомы COVID-19 — вскоре анализы, которые он сдал в Абердиншире в Шотландии, оказались положительными, причем его супруга Камилла Паркер-Боулз не заболела.

Однако болезнь протекала у принца Уэльского в легкой форме, и уже через неделю после постановки диагноза он вышел из самоизоляции при полном согласии врачей.

«Кларенс-Хауз подтверждает сегодня, что после консультации со своим доктором принц Чарльз выходит из самоизоляции», — говорилось в заявлении резиденции старшего сына Елизаветы II 30 марта.

Опасений, что наследник престола заразил свою мать, не было: эксперты сочли, что инфекция передалась ему не раньше 13 марта, а в последний раз он виделся с Елизаветой II накануне, 12-го.