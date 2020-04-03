Большая потеря для обувной моды: умер Серджио Росси

В Италии его называли королем обуви. Именно творчество Серджио Росси привлекало внимание мировых СМИ к итальянской обуви и сделало ее синонимом итальянского качества и мастерства. Родившийся в 1935 году недалеко от Болоньи, самом «обувном» регионе Италии, Росси, вероятно, скончался от коронавируса, на борьбу с которым его компания пожертвовала 100 тыс. евро.

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Обувным делом Росси занялся еще в 50-е, открыв в 1951 году собственную фабрику в родной коммуне Сан-Мауро-Пасколи. Этому ремеслу Серджио научился у отца. Поначалу он выпускал только женские сандалии, босоножки с одним ремешком. А в 1968 году основал свой бренд, который назвал Sergio Rossi.

В 80-е годы он сотрудничал с крупными итальянскими домами моды Versace и Dolce & Gabbana. Бутики с его обувью открывались на главных торговых улицах по всему миру. Модели в туфлях от Серджио Росси щеголяли по подиуму Миланской недели моды. Бренд специализируется на женской обуви: экстравагантных туфлях со стразами на шпильке, изящных босоножках, но также выпускает и модные кроссовки.

В 1999 году компанию приобрела группа Gucci, а затем оба бренда перешли в группу Kering французского владельца Франсуа Пино. В декабре 2015 года компанию приобрел инвестиционный фонд Андреа Бономи, ознаменовав таким образом возвращение бренда на родину. Когда Италию поразила эпидемия коронавируса, компания Серджио Росси выделила 100 тыс. евро миланской больнице Сакко. На протяжении недели все средства от продажи обуви онлайн шли на борьбу с коронавирусом.

«В это время беспрецедентных трудностей, когда мы все обнаружили собственную уязвимость, необходимо сохранять человечность, которая выделяет нас, наше чувство братства, которые помогут найти храбрость и силу поддерживать друг друга,

— опубликовала организация заявление в своем Instagram две недели тому назад, назвав кампанию «Обувь может изменить мир к лучшему», сославшись на то, что компания Серджио хочет стать частью «возрождения Италии» и призывая покупательниц присоединиться к благотворительной акции.

«Сегодня все в компании Sergio Rossi вместе со мной вспоминают нашего дорогого Серджио, вдохновляющего основателя нашей мечты, — сделал заявление по поводу кончины Серджио Росси генеральный директор компании Рикардо Шютто, возглавляющий ее с 2016 года.

— Он был мастером, для меня великая честь быть с ним знакомым. Его взгляд и подход останутся во главе бренда и помогут бизнесу развиваться и дальше. Он любил женщин и мог уловить женственность уникальным образом, создавая идеальное продолжение женской ножки в своей обуви. Наша длинная и славная история началась с его невероятного взгляда и мы всегда будем следовать его оригинальной концепции».

Для Росси обувной бизнес всегда был семейным делом. «Когда я рос, мне было трудно отличить дом и фабрику, — признавался сын Росси в прошлом году. — Это была большая игровая площадка, где у меня было много друзей, которые работали на моего отца». Сейчас Джанвито Росси продолжает дело своего отца под собственной маркой, которую он запустил в 2007 году. По его словам, он учился всему, наблюдая за отцом и его ремесленниками.