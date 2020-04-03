Свободу попугаям: дикие животные ворвались в города

Пока человек, хозяин природы, сидит под вынужденным домашним «арестом», ее предыдущие хозяева — животные — захватили опустевшие города. Сначала в каналы Венеции вернулись лебеди и дельфины, а теперь по улицам чилийской столицы Сантьяго бродят пумы, которых жители города уже давно не видели. В Индии было замечено редкое животное — циветта — переходящее по пешеходному переходу как ни в чем не бывало, хотя это животное не появлялось на виду уже 30 лет. В Сан-Франциско по улице прогулялся койот. Мы словно поменялись местами: теперь люди сидят в «клетках», а животные свободно гуляют по городам как мы когда-то по зоопарку.

Spotted Malabar civet... A critically endangered mammal not seen until 1990 resurfaces for the first time in India during lockdown. pic.twitter.com/JX18O9r4zn — Nature & Animals (@AnimalsWorId) March 27, 2020

Европу одолели птицы. В испанском городе Бенидорм белые голуби атаковали женщину, идущую по улице. Они устремились за ней целой стаей, мешая проходу. Вспоминается мрачный триллер Альфреда Хичкока «Птицы». Голуби раньше столовались в ресторанах и барах, обычно заполненных туристами. А когда заведения закрылись на карантин, подкармливать птиц стало некому. Неудивительно, что голуби стали окружать редких прохожих в попытках найти какую-то еду.

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В Париже вокруг театра «Комеди Франсез» прогуливались утки, а на улицах нарушители режима карантина могли повстречать диких свиней. В Барселоне проезжающие на машине люди сняли на видео перебегающего через дорогу кабанчика. Он спустился в город с холмов.

Diagonal con Balmes pic.twitter.com/xaD7IWmfnV — Ana Raventуs (@a2z75) March 19, 2020

В Уэльсе местные жители сняли на видео прогуливающихся по курортному городу Лландидно козлов. Раньше они уже спускались в город с гор из-за плохой погоды, но вели себя скромнее. А в отсутствии людей разбушевались — с аппетитом поедают выстриженные газоны и кусты. Плакали высаженные цветами клумбы местных жителей. Правда, запертым в своих домах людям понаблюдать за поведением осмелевших животных даже в радость — хоть какое-то развлечение.

Но домашняя изоляция людей сулит животным не только свободу, но и голод и даже безработицу. Так, в Таиланде без работы остались слоны, занятые в туристическом секторе. Под угрозой оказались 2000 слонов, которые не способны оплатить свое содержание и питание. Они могут голодать, угодить в зоопарки или попасть в нелегальную лесозаготовительную торговлю. Слонам остается надеяться только на пенсию, которую они получают по достижении 60-летнего возраста, согласно законодательству Таиланда. От голода мучаются и обезьянки, которые привыкли жить за счет подаяний туристов.

В национальном парке в Каланке во Франции животные, которые раньше были стеснены присутствием туристов, купающихся, гуляющих и плавающих на лодках, почувствовали себя более вольготно и принялись занимать освободившиеся территории. Это касается птичек тупиков и лисиц. Глава парка Дидье Реольт отмечает, что основной эффект от изоляции будет на людях, разделенных с живой природой, а не на самих животных:

«Самое главное, пожалуй, это то, что наши контакты с природой приостановились», — отметил француз.

Он предвещает, что за время самоизоляции люди поймут, как дорога им природа, как они по ней скучают. И после завершения карантина всей гурьбой отправятся в национальные парки. А пока нам остается только самоизолироваться, как этот крот из Британии.

Social distancing day 3: went birding around @uniofeastanglia campus and stumbled across this mole foraging above ground! Very cool to witness. pic.twitter.com/FlcYy0C9pH — Ryan Brock (@RBrock94) March 21, 2020

Когда карантин закончится, прежде чем садиться за руль, необходимо будет проверить, не свила ли в транспортном средстве за время отсутствия хозяина гнездо какая-нибудь птица. А может быть багажник машины присвоило себе существо пострашнее, как на этом видео из Индии.