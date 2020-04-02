Карантин бесполезен: американские амиши в опасности

В США, где по состоянию на 2 апреля 2020 года насчитывается 215 344 случаев заболевания коронавирусом нового типа и 5112 летальных исходов, одной из самых уязвимых групп оказались амиши — члены анабаптистких религиозных общин, живущие в закрытых сообществах, в основном, на Среднем Западе.

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Для американского общества, да и для всего мира, это, возможно, самые загадочные люди: живущие по традициям XIX века, избегающие прогрессивных технологий века XX-го, от автомобилей до интернета, они работают на фермах, живут огромными семьями, ездят на лошадиных упряжках и время от времени удивляют публику появлениям в туристических местах вроде смотровой площадки Уиллис-Тауэр в Чикаго — женщины в скромных черных платьях и белых чепчиках и мужчины в неброских костюмах, шляпах с круглыми полями, с бородами, но без усов.

close Scott R. Galvin/AP

Сейчас вокруг их поселений, расположенных в округах Пенсильвании, Индианы, Огайо, Айовы, бушует эпидемия коронавируса — и общины амишей оказались под ударом.

Проблема, прежде всего, в том, что информация доходит до амишей куда медленнее, чем до мира, где есть интернет и телевидение: пока США следят за ростом числа заболевших, читают истории врачей и медсестер и возмущаются привилегированным положением звезд, амиши продолжают мирно заниматься сельским хозяйством, отправлять детей в школы и собираться на религиозные службы в своих домах, куда на молитву может набиться до 200 человек.

Американцы, живущие по соседству с амишами, но не входящие в их общины, бьют тревогу, обнаружив, что информация о пандемии COVID-19 доходит до них в довольно урезанном виде, а опасности распространения вируса они не понимают.

В частности, издание USA Today сообщает, что с такой проблемой столкнулась жительница Айовы Мэри Суондер, которая 13 марта, через пять дней после того, как в штате был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19, обнаружила, поговорив со своим соседом-амишем, что он ничего об этом не знает. После этого она решила пообщаться с еще несколькими членами общины в округе Вашингтон – и поняла, что 1200 человек, живущие в закрытых сообществах в друг соседних округах, либо совсем не имеют представления о пандемии коронавируса, либо относятся к ней несерьезно.

«У них были смутные представления об этом, но они переводили разговор в шутку, — рассказала Мэри Суондер изданию. – И это меня испугало, потому что без интернета, радио и телевидения они просто не понимают, насколько все серьезно».

По словам Суондер, амиши, с которыми она говорила, отчасти понимали серьезность ситуации — но многие сочли ее алармистом.

close Scott R. Galvin/AP

Между тем, закрытость общин амишей не означает, что кто-то из них не может заразиться коронавирусом нового типа — они ведут активную жизнь, их часто можно встретить в супермаркетах вроде Walmart в округах, где расположены их поселения. Они ходят в банки, участвуют в ярмарках и берут в аренду автобусы или минивэны, когда им нужно отправиться на свадьбу или на похороны в соседний штат. А если кто-то заболевает, то из-за отсутствия медицинской страховки амиши отправляются в совсем далекое путешествие – в Мексику, где медицинское обслуживание куда дешевле, чем в США. К тому же, многие амиши занимаются ремеслами — они чинят колеса, занимаются строительными работами или кузнечным делом, — так что любой заказчик извне легко может занести в поселение COVID-19.

В случае, если коронавирусной инфекцией заразится кто-то из членов общины, можно ожидать, что она стремительно распространится. «У них общинная культура, так что на мероприятиях собирается множество народу – особенно если это свадьба или похороны, — говорит Суондер. – Кроме того, церковные службы они проводят прямо дома».

К тому же, амиши обращаются за медицинской помощью только в крайнем случае, и сделать тест на коронавирус у них нет ни желания, ни возможности.

Жительница Айовы, чтобы распространить информацию, напечатала листочки об опасности коронавирусной инфекции и привлекла своих знакомых, которые также живут рядом с общинами амишей.

В другом штате, где расположено множество поселений последователей этого религиозного течения, число амишей, осознающих серьезность проблемы, несколько больше, чем в Айове: жители Пенсильвании, живущие по соседству со старинной общиной амишей в округе Ланкастер, рассказали изданию The Inquirer, что большинство понимают опасность пандемии. Однако не все. «Пару недель назад я говорил примерно с 30 семьями амишей, и они были настроены весьма скептично», — признался изданию Фил Лапп, протестант-менонит, выросший в общине амишей, и с тех пор регулярно ее посещающий. Он признал, что

хотя большинство жителей поселения отнеслись к призывам властей к самоизоляции с уважением, около 20% чудовищно расстроены тем, что из внешнего мира кто-то пытается регулировать их жизненный уклад.

Впрочем, самоизоляция в случае амишей может не оказать должного эффекта — дело в том, что амиши живут огромными семьями, и, в отличие от остальных американцев, у них крайне редко бывает так, что пожилые люди отправляются в дома престарелых или просто обитают отдельно от взрослых детей и внуков.

close Scott R. Galvin/AP

В Пенсильвании общины амишей информируют при помощи местных газет, которые фермеры все же читают: печатные издания опубликовали призыв отделения Университета Пенсильвании, которое специализируется на здравоохранении в сельской местности, отнестись серьезнее к распространению коронавируса. «Некоторые думают, что вирус — это уловка политиков, но это неверно. Умирают люди всех политических убеждений», — говорится в обращении.

Сейчас амишей не устраивать свадьбы, банкеты, ярмарки, не пожимать друг другу руки и не собираться в церквях. Последнее для них особенно грустно, потому что дважды в год, весной и осенью, у них проходят большие церковные богослужения, и весеннее им только предстояло.

Некоторые из амишей, правда, отреагировали на проблему эпидемии даже серьезней, чем могли. В том же округе Ланкастер владельцы мастерской по пошиву одежды Bird-in-Hand Сильван Шольцфус и его супруга переключили фабрику на пошив масок для защиты от вируса, узнав, что их не хватает. Как сообщило местное издание, они передали 13 тыс. изделий в помощь больницам, где масок сейчас не хватает.