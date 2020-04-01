Не выдержали испытания: китайцы разводятся после карантина

В китайском Ухане в провинции Хубэй – бывшем эпицентре эпитемии коронавируса нового типа — отменили карантин. Жители города провели взаперти больше двух месяцев – город был закрыт 23 января: теперь местным юристам нужно приготовиться принимать иски о разводах, как это происходит в других провинциях Китая, где карантин сняли раньше.

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По всей стране отмечается резкий рост числа желающих расторгнуть брак. Еще в середине марта Daily Mail сообщали, что сразу после окончания карантина в городе Дачжоу в провинции Сычуань подали на развод 300 пар.

«Молодые люди проводят дома много времени. Они склонны к бурным ссорам из-за ерунды, и сразу бегут разводиться», — объяснил новую тенденцию журналистам Лу Шичжунь, сотрудник городского отдела по расторжению браков.

После снятия карантина 1 марта случился наплыв и в офисах регистрации разводов в Сиане, провинция Шэньси – за один день офис получил, по информации Global Times, сразу 14 заявлений, что превысило лимит, установленный местными властями. В Фучжоу, провинция Фуцзянь, администрация установила после карантина лимит в 10 запросов о разводе в день – там сотрудники городской администрации оказались завалены заявлениями.

О том, что ввести подобные ограничения было разумно, говорит опыт юристов провинции Хунань – там в городе Мило, как сообщает Bloomberg, сотрудники администрации выбились из сил, и у них даже не было времени выпить стакан воды. Согласно отчету, который цитирует агентство, причины, по которым пары подавали на развод, были самыми банальными. «Обычные жизненные проблемы приводили к эскалации конфликтов, а неумение общаться привело всех к разочарованию в браке и решению развестись», — говорится в отчете.

И действительно, агентство привело в пример историю 30-летней китаянки по фамилии Ву (полное имя она назвать отказалась), которая провела почти два месяца на карантине вместе с мужем, который не работал. Она рассказала Bloomberg, что ссоры с супругом вспыхивали постоянно: их причины знакомы каждому, кто живет в браке или когда-нибудь в нем состоял. Конфликты с мужем у госпожи Ву возникали из-за денег, которых слишком мало, постоянного сидения за компьютером, отсутствия помощи по хозяйству, нежелание заниматься детьми.

Отдельным пунктом шло то, что супруг устраивал игры с малышами как раз в тот момент, когда им нужно было ложиться спать. «Из-за него в доме все идет не так, — заявила женщина. – Я больше не могу это терпеть. Мы договорились развестись, осталось найти адвокатов».

Как сообщает Bloomberg, власти Китая рассчитывали на противоположный эффект от карантина – предполагалось, что он приведет впоследствии к взлету уровня рождаемости, который с 1949 года неуклонно снижается. С этой целью правительство уже отменило правило, согласно которому китайская семья может иметь только одного ребенка, и запустило кампанию, призывающую женщин выходить замуж и рожать.

А в дни карантина в некоторых провинциях напечатали плакаты, предлагавшие работать над тем, чтобы запертые по домам пары завели второго ребенка. «Пока вы сидите дома из-за эпидемии, ограничения на второго ребенка сняты, так что сделать второго – тоже значит помочь своей стране».