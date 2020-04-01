Не до розыгрышей: первоапрельские шутки про COVID-19 под запретом

День дурака 1 апреля 2020 года проходит скромно: власти многих странах мира под страхом штрафом и тюремных сроков запретили своим гражданам шутки и розыгрыши на тему коронавируса нового типа.

Реклама

Например, в Таиланде власти объявили 31 марта, что первоапрельские шутки и распространение дезинформации о COVID-19 будет караться тюремным сроком вплоть до пяти лет. «Не лгите и не распространяйте ложную информацию о ситуации с COVID-19 завтра, в День дурака», — призвало правительство страны в Twitter.

На Тайване президент страны Цай Инвэнь предупредила сограждан, что распространение ложных слухов о коронавирусе будет наказываться штрафом в $99 тыс. в долларовом эквиваленте или лишением свободы на срок до трех лет.

Запрещают разыгрывать людей слухами о коронавирусе и в отдельных штатах Индии. Так, в Махараштре с таким запретом выступил местный департамент кибербезопасности – «штат не разрешает кому-либо распространять слухи и панику о COVID-19», было написано в Twitter.

«Каждый год 1 апреля люди разыгрывают друзей и родственников. Однако в этом году следует избегать этого», — заявил в связи с запретом глава департамента по кибербезопасности Анил Дешмух, сообщает The Hill. Он объяснил, что сейчас любые шутки провоцирую панику, поэтому не надо лишний раз нервировать близких.

Там же, в Индии, в городе Мумбае уже завели дело на человека, который распространил в WhatsUpp известие о том, что в город вошли военные.

В Европе – похожая ситуация: воздержаться от розыгрышей в День дурака призвали, например, в Германии. «Корона – это не шутки», — сказал министр здравоохранения страны Йенс Шпан агентству Reuters. Правда, он не стал угрожать тюремными сроками и штрафами несознательным гражданам.

В России наказание за распространение ложной информации о коронавирусе нового типа уже введено — не дожидаясь Дня дурака, Госдума приняла поправки к Уголовному кодексу, согласно которым публикация фейков будет караться штрафом от 300 до 700 тыс. рублей, исправительными работами на срок до одного года или ограничением свободы до трех лет. «Проблема распространения фейков в сети интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса, — объяснил инициатор внесения поправок депутат Павел Крашенинников. — Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации».

И действительно, подписчики мессенджеров и соцсетей по всему миру регулярно знакомятся с информацией о путях распространения и способах лечения коронавируса.

Например, в Индии некоторое время назад призывали пить мочу коров, считающихся там священными животными, для защиты от болезни. В Азии распространялась также идея, будто справиться с коронавирусом можно, если спать рядом с нарезанным луком.

В России же по мессенджерам расходится информация о чудодейственных свойствах питьевой соды, которая способна убить вирус.

Всемирная организация здравоохранения нашла для необычайного количество дезинформации о коронавирусе термин «инфодемия». И она вызывает серьезное беспокойство, поскольку неверные представления о COVID-19 могут усугубить пандемию.