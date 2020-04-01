Пижамная вечеринка: как одеваться на карантине

Домашний карантин, который был объявлен по всей России на этой неделе, может продлиться еще долго. Но жизнь на этом на останавливается. Все это время нам нужно работать и выходить на связь по видео для проведения занятий, конференций, рабочих совещаний. И после отмены карантина как-то вернуться в рабочий ритм. Психологи советуют не расслабляться и не терять повседневных привычек, чтобы потом было легче восстановиться. В частности они рекомендуют вставать по будильнику, одеваться как на работу, а женщинам — чуть ли не ходить по дому на каблуках. Конечно, никто не будет впадать в крайности и следовать таким советам, когда есть соблазн неделями не вылезать из пижамы.

Американцы, которые привыкли сдавать рубашки и костюмы в химчистку и даже не имеют дома стиральных машин, например, стали заказывать по интернету рубашки, при этом экономя на брюках. Об этом сообщило издание Independent, сославшись на статистику заказов ритейлера Wallmart. Все дело в том, что американцы соблюдают рекомендации психологов лишь наполовину: вынужденные проводить рабочие звонки по Zoom и Skype, они надевают традиционный офисный верх, а внизу остаются в пижамных штанах, ведь видно только верхнюю часть тела.

Россиянам все-таки рекомендовали не забывать надевать трусы.

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Эту рекомендацию дали не из соображений гигиены, а, скорее, для кибербезопасности. Ведь камера может включиться в самый неподходящий момент, а репутацию перед коллегами придется восстанавливать еще долго после карантина. Когда мы совершаем видеозвонок из дома, мы можем на минуту забыть о том, что нас видно, потянуться за книгой на верхнюю полку — тут-то и станет понятно, что человек одет только отчасти.

Женщинам эксперты посоветовали не снимать бюстгальтер во время работы из дома из-за риска проблем со здоровьем. Технолог бренда нижнего белья Figleaves Виктория Шелтон, чьи слова приводит британская газета The Sun, объяснила, что отказ от лифчика на долгое время может спровоцировать повреждение связок Купера, поддерживающих и приподнимающих грудь, что приведет к обвисанию молочных желез, ухудшению осанки и боли в спине. Но все, конечно, зависит от размера бюста. Альтернативой бюстгальтеру может стать спортивный топ из мягкой тянущейся ткани.

А французский еженедельник Le Point, наоборот, с оптимизмом смотрит на карантин как на возможность возродить домашнюю моду и предлагает читательницам отложить на дальнюю полку будничные треники, а взамен примерить завалявшиеся в гардеробе шелковые пеньюары, домашние платья и велюровые халаты. Издание вспоминает историю пижамы, которая тянется со времен Belle Epoque, когда модные дамы облачались в шелка в своем будуаре, чтобы удивить не только мужа, но и гостей салонов. Затем лоска пижаме придали появления в голливудских фильмах и на модных показах в доме Коко Шанель, которая впервые сделала этот предмет гардероба достойным демонстрации на подиуме. А модельер Поль Пуаре даже предложил женщинам носить пижамы, чтобы подчеркнуть маскулинный, независимый характер.

Издание приводит фразу из американского Vogue за 1931 год: «Женщина может, даже должна носить пижаму во время официальных приемов у себя дома, в городе и на природе, если она знает гостей лично.

Самые отважные представительницы женского пола не постесняются надеть пижаму и в театр».

Отношение к этому предмету гардероба менялось благодаря американским фильмам, начиная с 1930-х годов, в которых актрисы Грета Гарбо, Джин Харлоу, Мэй Уэст, Лана Тернер, Ава Гарднер и Мэрилин Монро появлялись на публике в пижаме. Велюровые халаты, в свою очередь, демонстрировали актеры-мужчины: Кэри Грант, Том Форд. Постепенно пижама стала предметом искусства и высокой моды. Но то была не обычная пижама, а разукрашенные ориенталистскими и индийскими принтами, вышитые узорами и золотом пеньюары из шелка и сатина.

Пижамный стиль уже был модным трендом несколько лет назад — тогда в пижамах на подиуме дефилировали модели Fendi, Dolce&Gabbana, Chanel, Miu Miu, а стритстайл-фотографы снимали на улицах Рианну и Джиджи Хадид в этих удобных предметах гардероба. Сегодня те, кто уже отложил эти вещи на дальнюю полку шкафа, могу возрождать тренд и появляться в старых нарядах на вечеринках в Zoom — и никто не вспомнит, что эти пижамы они когда-то надевали в клубы и на вечеринки.