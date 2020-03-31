Бездомных припарковали: в Лас-Вегасе нашли замену ночлежке

В американском Лас-Вегасе парковку торгового центра переоборудовали под нужды бездомных — дело в том, что ночлежка, где они были размещены до начала эпидемии, закрылась на карантин из-за того, что в ней обнаружились зараженные COVID-19 и 500 ее постояльцев вновь оказались на улице. Поначалу парковочные лоты были устелены матрасами, которые можно было дезинфицировать. Но затем в СМИ стали появляться фотографии людей, лежащих вповалку со всеми пожитками на голом асфальте, на расстоянии вытянутой руки. Это вызвало шквал критики в адрес властей в соцсетях, даже несмотря на заявления администрации о «чрезвычайной ситуации».

В самом ТЦ бездомных разместить не смогли, поскольку его переоборудовали под госпиталь.

В штате Невада, где расположен Лас-Вегас, эпидемия коронавируса нового типа привела к тому, что 6500 человек устроили кемпинг прямо на улице. Однако неравнодушные студенты медицины Университета Тоуро помогали властям организовать стихийную ночлежку на парковке, чтобы исправить ситуацию.

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Ночлежка, в которой нашли зараженных коронавирусом, согласно заявлениям властей Лас-Вегаса, должна открыться после карантина на этой неделе. А пока власти обещают проверять бездомных на симптомы болезни и обеспечивать их медицинской помощью в случае необходимости.

Американцы не оценили изобретательность администрации Лас-Вегаса и оставляют в Twitter ироничные комментарии, подчеркивая социальное неравенство в США:

«Невада, штат одного из богатейших государств мира, нарисовала клетки для соблюдения социальной дистанции на бетонной парковке для бездомных».

«После того, как бездомных криминализировали в этом году, Лас-Вегас пакует людей в бетонные сетки подальше от глаз», — прокомментировал в Twitter Джулиан Кастро, бывший майор Сан-Антонио, служивший в секретариате при правительстве Барака Обамы. Он отметил при этом, что сейчас 150 тыс. номеров в отелях Лас-Вегаса пустуют: «Как насчет того, чтобы скооперироваться частному и общественному сектору, чтобы разместить бездомных? И продолжать финансировать строительство ночлежек!»

В ответ на эти возмущенные реплики городская администрация сослалась на «чрезвычайную ситуацию»:

«Люди всегда будут критиковать. Но город и страна работают над тем, чтобы обеспечить граждан всеми необходимыми ресурсами», — заявил представитель администрации Джейс Радке. Он добавил, что «призывы правительства оставаться дома гораздо проще озвучить, чем исполнить в отношении тех, у кого дома нет».

Сами бродяги Лас-Вегаса не жалуются. В частности, один из бездомных Денис Лэнкфорд находит такие меры вполне достаточными. В интервью CNN он сказал, что чувствует себя в «убежище» на парковке вполне безопасно, в отличие от улицы.

Бездомные — проблема, особенно распространенная на западе США. Например, в Калифорнии людей, не имеющих дома, насчитывается 40 тыс. Антисанитарные условия, в которых они живут, создают дополнительную угрозу распространения коронавируса нового типа.

Общая статистика по COVID-19 в США выглядит неблагоприятной: по данным Университета Джона Хопкинса, 31 марта число умерших от болезней превысило количество жертв коронавируса нового типа в Китае: в США зарегистрировано 3415 смертей, а в Китае — 3309. По количеству заболевших страна вышла на первое место в мире — это 175 067 человек.