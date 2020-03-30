Звуки из легких: французская модель рассказала о COVID-19

Клемент рассказала британской газете Daily Star, что первым коронавирусом заразился ее молодой человек, однако пара подумала, что это обычная простуда и не стала обращаться за медицинской помощью. Вместо этого они с друзьями поехали на горнолыжный курорт Валлори, расположенный в 670 км от Парижа. Там, по словам модели, легкий кашель начался уже и у нее.

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После возвращения с отдыха самочувствие Клемент ухудшилось — кашель стал намного сильнее, помимо этого, ей было трудно дышать.

«Я думала, что это обычная простуда, но мне становилось все хуже и хуже», — пояснила модель.

Через несколько дней Клемент заметила, что при дыхании из ее легких начал доноситься «странный звук» — только после этого девушка решила обратиться к врачу. Она связалась с частным медиком по видеосвязи, однако он, несмотря на то что симптомы модели были очень схожими с проявлением коронавируса, тоже не увидел ничего подозрительного. По словам Клемент, врач предположил, что девушка просто простудилась, и посоветовал ей принимать парацетамол.

Состояние модели не улучшалось — тогда 20 марта Клемент решила обратиться за медпомощью в клинику. Именно там выяснилось, что причиной плохого самочувствия стал коронавирус. После постановки диагноза модель и ее партнера госпитализировали.

Также 16 марта стало известно, что петербургская модель Яна Мирославская тоже заразилась коронавирусом после посещения Франции. Об этом сама девушка сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Мирославской, несколько дней она гостила в Куршевеле, а по возвращении в Россию почувствовала недомогание — у модели сильно повысилась температура, а также появилась боль в груди.

Девушка сразу же обратилась в «скорую помощь», после чего ее госпитализировали в Боткинскую больницу, где сделали тесты на коронавирус. По ее словам, они оказались положительными. При этом, как заявила Мирославская, документы с подтверждением диагноза ей не выдали. В Instagram модель рассказала, что находится в боксе, где лежит под капельницами, — лечат ее, как она утверждает, антибиотиками.

В индустрии моды многие обеспокоились тем, что могли заразиться коронавирусом нового типа, после Недель моды в Милане и Париже. Они проходили как раз в самом начале разгара пандемии. Миланская неделя моды — с 18 по 24 февраля года, а парижская — с 24 февраля по 3 марта 2020 года.

К тому же 8 марта китайская газета South China Morning Post сообщила, что двумя днями ранее, 6 марта, у 27-летней наследницы стального магната Нга Нгуен, а также у ее 26-летней сестры Нгуен Хонг Нунг диагностировали коронавирус. При этом отмечалось, что 19 февраля девушка посещала шоу Gucci в Милане, а 25 февраля была на показе Saint-Laurent в Париже — это зафиксировала подруга Нгуен на своей странице в Instagram, которую она удалила после известия о заражении наследницы.

Также газета New York Post сообщила, что более 30 главных редакторов и руководителей отделов мод в ведущих глянцевых журналах ушли на карантин после возвращения с миланских и парижских показов в Нью-Йорк.

По данным издания, среди самоизолировавшихся представителей модной индустрии есть руководители таких журналов, как Elle, InStyle и Harper's Bazaar.

«Нина определенно работает из дома», — заявил президент издательства Elle Hearst Magazines Трой Янг о главном редакторе Elle Нине Гарсиа. При этом, по словам Янга, ни у кого из решивших уйти на карантин не было симптомов коронавируса. «Мы просто очень осторожны», — пояснил он New York Post.

Пресс-секретарь компании Conde Nast, которой принадлежит журнал Vogue, заявил, что в издательском доме все соблюдают предписания Центра по контролю и профилактике заболеваний США и после посещения Милана находятся на карантине.

Главный редактор журнала InStyle Лора Браун тоже решила воздержать от походов в офис после посещения нескольких парижских показов. По словам пресс-секретаря издания, у журналистки не было симптомов заболевания, однако она предпочла не рисковать и некоторое время поработать из дома.