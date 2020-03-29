«Я чиста»: первая леди Канады победила коронавирус

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо полностью вылечилась от коронавируса нового типа. Об этом Софи Грегуар-Трюдо написала в своем Facebook. «Я чувствую себя гораздо лучше и результаты, полученные от моего доктора и службы здравоохранения Оттавы, показали, что я чиста», — рассказала первая леди Канады в минувшую субботу.

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В своем посте в соцсети она поблагодарила всех, кто обратился к ней во время болезни с поддержкой и написала теплые слова для тех, кто сражается с болезнью.

«Я твердо верю в то, что наука и сопереживание помогут нам преодолеть этот кризис», — добавила Софи Грегуар-Трюдо. Она напомнила, что соблюдая физическую дистанцию друг от друга, мы все же не обязаны отдаляться друг от друга эмоционально — нужно обязательно поддерживать связь с близкими.

О том, что его жена поправилась, рассказал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Софи чувствует себя прекрасно, — написал он в соцсетях. — У моей семьи все хорошо – и у детей, и у меня». Глава правительства, тем не менее, добавил, что работать продолжит из дома. Он призвал соотечественников неукоснительно следовать его примеру.

«Как я и говорил раньше, мы попросили людей оставаться дома и работать из дома, насколько это возможно. Не выходите, если вам не нужно этого делать, именно это мы делаем сами и просим делать других», — написал Джастин Трюдо.

У Софи Грегуар-Трюдо диагностировали коронавирус нового типа 12 марта – тогда пресс-служба премьер-министра рассказала, что симптомы у нее легкие, и она останется в самоизоляции. Она сдала анализы, когда ощутила небольшое недомогание после поездки в Великобританию, где ей было нужно выступить с речью на мероприятии. На карантин отправилась вся семья Трюдо, включая самого премьер-министра и троих детей пары.

По данным на субботу, 28 марта, число заболевших в Канаде превысило 5000 человек. Из них, как сообщает портал Global News, 65% заразились внутри страны, а еще 35% либо подхватили инфекцию во время зарубежной поездки, либо заболели после контакта с людьми, вернувшимися из путешествия. Канадцев призвали учитывать тот факт, что сейчас заразиться можно где угодно. Как заявил Global News профессор отдела клинической медицины Университета Британской Колумбии Стивен А. Хопшн Канн, поскольку большая часть заражений происходит внутри страны, «никто не знает, откуда он [коронавирус] берется, и даже насколько он распространился» в Канаде.

Накануне Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что с понедельника пассажиры поездов и внутренних авиарейсов не будут допускаться на борт, если у них есть симптомы COVID-19.

При этом для общественного транспорта в городах и провинциях премьер-министр Канады такие меры ввести не может — он имеет право принимать решения об ограничениях лишь на федеральном уровне.

«Некоторые сегменты не находятся под федеральной юрисдикцией, но мы настоятельно рекомендуем, и на самом деле примем меры для этого, чтобы люди никуда не ездили, если у них есть симптомы COVID-19», — объяснил Джастин Трюдо. Однако пока что температуру канадцам будут измерять только при посадке на самолет или на поезд. Тем же, кому откажут в доступе на борт из-за плохого самочувствия, не удастся отправиться в путешествие в течение еще 14 дней или до тех пор, пока они не предъявят справку, что тесты на коронавирус нового типа у них оказались отрицательными.