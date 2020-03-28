На краю света: как пережить самоизоляцию

На остров Будели, что недалеко от Сардинии, Мауро приехал в 1989 году. Бывший учитель, он c друзьями собирался проплыть из Италии в Полинезию в поисках необитаемого острова, чтобы начать там новую жизнь, но попавшийся на пути остров Будели с кристально-чистой водой, розовым песком и впечатляющими закатами так запал ему в душу, что он решил обосноваться там навсегда. Как раз освобождалась вакансия сторожа.

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Новый Робинзон живет в каменном домике и по утрам разговаривает с птицами — единственными собеседниками на острове. Он развлекается тем, что исследует окрестности, плавает и наблюдает за животными наедине с природой. К немногочисленным туристам он не испытывает большого интереса, хотя в его обязанности входит присматривать за островом во время их отсутствия.

«Я всегда был несносным ребенком. Думаю, в первый раз я сбежал из дома в девять лет»,

— объясняет свою тягу к отшельничеству 81-летний Моранди в интервью CNN.

В 1968 он участвовал в протестах против власти, но быстро понял, что политика и вооруженные восстания не его конек. Оставшись на острове наедине, поначалу он не хотел делить красоту с кем-то еще, не разговаривал с туристами, но с годами смягчился. Теперь Моранди говорит, что чувствует себя эгоистом, наслаждаясь природой в одиночестве, и видит свою миссию в том, чтобы показывать туристам красоту острова, ведь, как писал Достоевский, только красота спасет мир от разрушения человеком. Летом, когда сезон в разгаре, итальянец водит экскурсии по острову и общается с приезжими иностранцами.

В 2016 году остров получил статус государственного национального парка, и теперь Моранди придется уехать, так как его служба окончена. Пока не приехал новый директор, он остается на острове и наслаждается проведенным Wi-Fi, который позволил ему делиться фотографиями красот Будели в соцсетях. У отшельника появилось новое увлечение: большую часть дня он проводит за обработкой фотографий, а в оставшееся время отвечает на сообщения и комментарии от виртуальных друзей в Facebook, которых у него уже более 5 тыс. Петиция в интернете за то, чтобы Мауро не выселяли с острова, собрала 18 тыс. подписей.

«Я очень доволен, что могу фигурировать в интернете, потому что таким образом я помогаю оценить красоту и пробудить уважение к защите природы», — говорит итальянец.

Туристы теперь приезжают не столько ради красоты острова, сколько для того, чтобы пообщаться с «безумцем, который живет в одиночку вдали от цивилизации». Популярность дауншифтинга сказалась на интересе в отношении Мауро, который вел образ жизни отшельника до того, как это стало мэйнстримом.

Зимой Моранди остается совсем один — читает книжки, поддерживает по мобильному телефону связь с родственниками, которые живут на севере Италии, в Модене. По его словам, ему никогда не бывает грустно или одиноко. Увидев в новостях, что коронавирус поразил Италию, а затем и весь мир, он почувствовал, что в своей изоляции находится в самом безопасном месте на планете. Для него практически ничего не изменилось, разве что еду с континента доставляют дольше, да туристы перестали навещать его на острове.

«Я каждую зиму провожу запертым в доме, месяцами почти не выхожу на улицу, едва ли могу пройтись по острову, но с удовольствием убиваю время на диване. Так какого черта люди не могут посидеть дома две недели?» — недоумевает закоренелый отшельник.

Сам Моранди переоценил свое отношение к жизни, превратившись из заядлого путешественника в одинокого отшельника. «Я понял, что самые интересные, опасные и достойные путешествия – это те, что происходят, когда ты остаешься наедине с самим собой. Поэтому сидеть дома и ничего не делать так сложно для многих», — добавил итальянец.