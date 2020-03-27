Переполох в зоопарке: что животные вытворяют без людей

Сотрудники американских зоопарков решили прославить своих подопечных во время карантина и начали выкладывать в соцсети забавные ролики с участием животных, чтобы поднять настроение находящемуся на карантине человечеству.

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Если людям встречаться сейчас запрещено, то для животных настала счастливая пора — они не только свободно гуляют по зоопарку, встречая другие особи, но и «путешествуют» из саванны в Антарктику. В сети разошелся ролик, опубликованный в Twitter Коннектикутским аквариумом, где морскому льву показали ящерицу. Пользователей насмешила реакция животного, похожая на игру в гляделки. «Когда ты проиграл в гляделки, зато расширил свой кругозор в плане животных», — подписали видео SMM-щики океанариума. В комментариях пользователи начали предлагать свои версии подписей: «Мать, гляди, там какая-то странная кошка. Она выглядит как моя бабушка».

When you got no game at the #StaringGame but your animal enrichment is on point. pic.twitter.com/dbp67i3mu3 — Mystic Aquarium (@mysticaquarium) March 19, 2020

В аквариуме штата Джорджия погулять по павильону, посвященному жителям океана, отправили щенят. Судя по видео, собаки быстро подружились с рыбами.

No ruff days here, just a couple of cute puppers from @AtlantaHumane exploring our Ocean Voyager habitat pic.twitter.com/ZoW9L4TKvU — Georgia Aquarium (@GeorgiaAquarium) March 26, 2020

А видео прогулки пингвина Веллингтона по Чикагскому аквариуму посмотрели 3,5 миллиона человек. Скоро пингвину придется заводить отдельный аккаунт в Instagram. На видео он деловито разглядывает не только рыб, но и табличку с подписями. В следующем видео сотрудники показали целую компанию пингвинов, которые отправились на поиски друга.

Penguins in the Amazon?!



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Сотрудники зоопарка в Twitter признались, что развлекаются таким образом не только во время карантина, когда зоопарк закрыт.

«Признаюсь, мы постоянно так делаем (на работе мы называем это «визуальное взаимодействие видов», чтобы звучать солиднее), — рассказала одна из сотрудниц. — Просто обычно мы не записываем это на видео и не выкладываем в соцсети. Ну и теперь есть возможность дать животным погулять подольше, невзирая на часы работы зоопарка».

Birds of a feather...visit each other when the Zoo is closed. Our Indian runner duck stopped by the Penguin Education Center this week. #ClosedButStillCaring pic.twitter.com/Hvd8aSbSe7 — Maryland Zoo (@marylandzoo) March 21, 2020

Зоопарк города Цинциннати в США стал ежедневно проводить на своей странице в Facebook онлайн-трансляции под названием «Сафари на диване» (Home Safari), после чего количество его подписчиков выросло на 400 тысяч. Звездой этих трансляций стала бегемотиха Фиона, про которую в 2018 году сотрудники зоопарка сняли целый сериал.

«Животные скучают по посетителям, так же как и мы, — отметил в интервью CNN Брайан Дэвис, директор зоопарка в Джорджии. — Порядка сотни сотрудников заботятся о животных и обо всех процессах, о чем не догадываются посетители, поскольку зоопарк официально закрыт. Но мы должны ходить на работу, чтобы убедиться, что животные в порядке, накормить и развлечь их».

Московский зоопарк, который закрыт для посещений с 17 марта, также устраивает онлайн-трансляции кормления животных, за которыми можно следить на официальном сайте. Зоопарк также можно поддержать, заранее купив билет для посещения в будущем, после отмены карантина.