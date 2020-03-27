Переполох в зоопарке: что животные вытворяют без людей

Сотрудники американских зоопарков решили прославить своих подопечных во время карантина и начали выкладывать в соцсети забавные ролики с участием животных, чтобы поднять настроение находящемуся на карантине человечеству.
Если людям встречаться сейчас запрещено, то для животных настала счастливая пора — они не только свободно гуляют по зоопарку, встречая другие особи, но и «путешествуют» из саванны в Антарктику. В сети разошелся ролик, опубликованный в Twitter Коннектикутским аквариумом, где морскому льву показали ящерицу. Пользователей насмешила реакция животного, похожая на игру в гляделки. «Когда ты проиграл в гляделки, зато расширил свой кругозор в плане животных», — подписали видео SMM-щики океанариума. В комментариях пользователи начали предлагать свои версии подписей: «Мать, гляди, там какая-то странная кошка. Она выглядит как моя бабушка».
В аквариуме штата Джорджия погулять по павильону, посвященному жителям океана, отправили щенят. Судя по видео, собаки быстро подружились с рыбами.
А видео прогулки пингвина Веллингтона по Чикагскому аквариуму посмотрели 3,5 миллиона человек. Скоро пингвину придется заводить отдельный аккаунт в Instagram. На видео он деловито разглядывает не только рыб, но и табличку с подписями. В следующем видео сотрудники показали целую компанию пингвинов, которые отправились на поиски друга.
Сотрудники зоопарка в Twitter признались, что развлекаются таким образом не только во время карантина, когда зоопарк закрыт.
«Признаюсь, мы постоянно так делаем (на работе мы называем это «визуальное взаимодействие видов», чтобы звучать солиднее), — рассказала одна из сотрудниц. — Просто обычно мы не записываем это на видео и не выкладываем в соцсети. Ну и теперь есть возможность дать животным погулять подольше, невзирая на часы работы зоопарка».
Зоопарк города Цинциннати в США стал ежедневно проводить на своей странице в Facebook онлайн-трансляции под названием «Сафари на диване» (Home Safari), после чего количество его подписчиков выросло на 400 тысяч. Звездой этих трансляций стала бегемотиха Фиона, про которую в 2018 году сотрудники зоопарка сняли целый сериал.
«Животные скучают по посетителям, так же как и мы, — отметил в интервью CNN Брайан Дэвис, директор зоопарка в Джорджии. — Порядка сотни сотрудников заботятся о животных и обо всех процессах, о чем не догадываются посетители, поскольку зоопарк официально закрыт. Но мы должны ходить на работу, чтобы убедиться, что животные в порядке, накормить и развлечь их».
Московский зоопарк, который закрыт для посещений с 17 марта, также устраивает онлайн-трансляции кормления животных, за которыми можно следить на официальном сайте. Зоопарк также можно поддержать, заранее купив билет для посещения в будущем, после отмены карантина.