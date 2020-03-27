Паспорт бывшего Высочества: какую фамилию выберет Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл в мире, который уже сильно изменился с тех пор, как они решили самоизолироваться от своих королевских родственников, продолжают готовиться к тому моменту, когда они прекратят быть герцогами Сассекскими. После 31 марта Гарри и Меган станут рядовыми, хотя и очень знаменитыми людьми с паспортами.

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Теперь возникает вопрос, какую фамилию будут носить младший сын принца Чарльза, которого до 31 марта официально называют Его королевское Высочество герцог Сассекский Генри Чарльз Альберт Дэвид, и его супруга Меган.

Вариантов существует несколько. Вероятнее всего, супруги возьмут фамилию, образованную от их герцогского титула — Сассекс. Однако этим их выбор не ограничивается.

Например, принц Гарри может выбрать фамилию, которую он и его брат принц Уильям использовали во время учебы в школе — тогда они значились под фамилией Уэльс, образованной от титула их отца принца Уэльского, так же как сейчас дети герцогов Кембриджских Джордж и Шарлотта в школьных документах записаны как Кембриджи.

Гарри Уэльсом младший сын принца Чарльза оставался и во время службы в армии.

Что же касается его жены, то есть вероятность, что она официально получит документы на имя Меган Маркл, вернув себе девичью фамилию, под которой ее знает весь мир.

В этом случае, однако, получится, что три члена одной семьи — отец, мать и их сын — будут носить разные фамилии. Дело в том, что первенца Гарри и Меган, родившегося 6 мая 2019 года, назвали Арчи Харрисоном Маунтбеттен-Виндзор, эту фамилию, образованную от тех, что носят его прадед принц Филипп и прабабушка королева Елизавета II, он получил так же, как все наследники королевы Великобритании.

Сейчас эту фамилию официально носят наследники Елизаветы II, не имеющие титула Его (или Ее) королевское Высочество — например, дети младшего сына королевы принца Эдварда 13-летний Джеймс и 17-летняя леди Луиза. Кроме того, Маунтбеттен-Виндзорами члены королевской семьи официально называются в документах, в которых нельзя обойтись без фамилии — например, в судебном иске, который принц Уильям в 2012 году подал против французского журнала Closer, опубликовавшего топлес-фотографии его жены Кейт Миддлтон.

Фамилия Маунтбеттен-Виндзор появилась в результате долгих и мучительных споров по поводу того, как будут именоваться отпрыски королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Дело в том, что Филипп, внук короля Греции Георга I и сын принцессы Алисы из гессенского рода Баттенбергов, с рождения носил титул принца Греческого и Датского и принадлежал к датской династии Глюксбургов. В 1947 году перед вступлением в брак с принцессой Елизаветой, будущей британской королевой, он взял девичью фамилию матери, в 1917 году англизированную, чтобы из-за Первой мировой войны не вызывать ассоциаций с Германией, до Маунтбеттен. Однако когда он предложил, чтобы после свадьбы жена, по традиции, взяла его фамилию, этому воспротивились премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и королева-мать Елизавета.

Это глубоко огорчило Филиппа Маунтбеттена — широко известна его фраза «Я чертова амеба. Я единственный человек в стране, которому не позволено передать свое имя детям».

Вероятно, он не мог успокоиться долгие годы, потому что в 1960-м королева Елизавета II вновь обратилась к премьер-министру Великобритании — тогда это был Говард Макмиллан — с просьбой разрешить проблему с собственной фамилией, «которая беспокоит ее мужа с 1952-го».

Насколько болезненной была тема фамилии для королевской семьи, можно судить по цитате из дневника премьер-министра, которую приводит в книге о Елизавете II королевский биограф Салли Беделл Смит. «Королева просто хочет (достаточно открыто) сделать что-то, чтобы порадовать своего мужа, в которого она отчаянно влюблена», — говорилось в дневниках.

В 1960-м было принято решение, что королевская семья по-прежнему будет именоваться Домом Виндзоров, но наследники, не носящие титул Его (или Ее) королевское Высочество, будут носить фамилии Маунтбеттен-Виндзор. Свою фамилию наследникам принц Филипп дал уже после ухода Уинстона Черчилля с поста премьер-министра и смерти королевы-матери Елизаветы.