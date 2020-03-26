Послание из ванной: чему учат звезды на карантине

Знаменитости, в борьбе с распространением коронавируса нового типа отправившиеся на самоизоляцию, продолжают общаться с фанатами в сети. Соцсети они используют совершенно по-разному: кто-то откровенно развлекает своих подписчиков, кто-то превращает свой аккаунт в площадку для политических высказываний, кто-то вдохновляет на мытье рук. С чем же обращаются звезды в Instagram и Twitter к своим почитателям?

Призыв к справедливости

Рэперша Карди Би долгое время выкладывала из самоизоляции потешные ролики или мемы, но 25 марта решила высказаться на серьезную тему, которая волнует, как оказалось, не только простых американцев, но и ее саму. Она записала четырехминутное видео, которое выложила в соцсеть со словами «Я сказала, что сказала» — в нем она подвергла жесткой критике известных политиков, спортсменов и звезд, которые, не имея симптомов, делают тесты на коронавирус, в то время как люди, которым действительно плохо, не могут дождаться обследования на новую болезнь.

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В своем обращении 27-летняя рэперша сослалась на «45-го», имея в виду президента США Дональда Трампа, который уже призывал людей, не испытывающих недомогания, не проверяться на COVID-19.

«Но если селебрити говорит: «Эй, слушайте! У меня нет симптомов. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя здоровым. Я ничего не чувствую, но я сходил и сделал тест на коронавирус, и он оказался положительным», это смущает людей», — поделилась Карди Би. Она напомнила, что эпидемия выявила, каким несправедливым оказалось американское общество.

«Обычные люди, те, кто ходит на обыкновенную работу, которые получают обыкновенные счета, средний класс, бедняки, — с ними не обращаются так же, как со знаменитостями», — говорит рэп-исполнительница. «Коронавирус — очень реальная вещь», — напоминает она в заключение. И ее серьезность подтверждает тот факт, что выступает она в хирургической маске.

Бесплатный концерт

Robbie Williams just sang Wonderwall live on Instagram pic.twitter.com/wQRv7xIu9U — Oasis Mania Fanpage (@oasismania_uk) March 21, 2020

Британский певец Робби Уильямс, запертый на карантине, несколько дней назад устроил для своих подписчиков бесплатный концерт на 90 минут — он исполнял песни под караоке, причем среди них были и его собственные композиции, и хиты других исполнителей. В частности, он спел знаменитую песню группы Oasis «Wonderwall», невольно создав свою новую кавер-версию одной из самых известных композиций 90-х, до сих пор нередко исполняемой в караоке-барах.

Обучающий ролик

New tune WONDERWASH c'mon you know LG x pic.twitter.com/gGB1LyipB4 — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020

Фронтмен группы Oasis Лиэм Галлахер и сам спел для своих фанатов «Wonderwall» в Twitter – однако это была коронавирусная версия известной песни. Роликом, выложенным в соцсеть, он в очередной раз напомнил фанатам о необходимости регулярно и тщательно мыть руки с мылом в течение 20 секунд. Стоя над раковиной, заросший до неузнаваемости бородой артист показывает фанатам пример соблюдения гигиены и исполняет свой хит с измененным текстом. «Вымой руки, почисти пальцы ног, поскреби задницу и не забудь свой нос», — такие строки есть в песне «Wonderwall» эпохи коронавируса COVID-19.

Назидание из ванны

Самым странным способом обратиться к подписчикам уже признали видеоролик Мадонны, который она выложила в Instagram-stories несколько дней назад. 61-летняя звезда записала его, сидя в молочного цвета ванне в лепестках роз, одетая лишь в ювелирные украшения. Однако не антураж возмутил и удивил поклонников певицы, а сообщение, с которым она выступила — Мадонна назвала пандемию коронавируса «великим уравнителем», заявив, что в условиях, когда болезнь распространилась по всему миру, все люди оказались равны.

«Вот в чем штука с COVID-19, — говорит Мадонна из ванны. — Ему неважно, насколько вы упакованы, насколько известны, насколько интересны».

Перечислив все, что, по мнению Мадонны, неважно для коронавируса, она заключает: «Это великий уравнитель, и именно то, что в нем ужасает, в нем прекрасно. Ужасно в нем то, что он уравнивает нас во многих смыслах, а классно — то, что он делает равным наше отношение к нему».

Сентенции Мадонны не нашли отклика у зрителей — поклонники были возмущены, насколько «привилегированным» было ее сообщение. Проблема в том, что, по мнению большинства, эпидемия как раз показала всеобщее неравенство — «упакованность» человека оказалась важна, поскольку богатые и знаменитые имеют больший доступ к медицинским услугам в США, о чем и говорила Карди Би. Поэтому видео из ванны и лепестков роз никак не доказало подписчикам певицы, что она действительно считает себя равной простым американцам.