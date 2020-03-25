На курорт с любовницами: король Таиланда разозлил подданных

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в разгар пандемии коронавируса нового типа проявил себя не так, как все другие национальные лидеры. Пока президенты стран мира обращаются к соотечественникам со словами поддержки в трудной ситуации и призывами соблюдать рекомендации медиков, 67-летний монарх проводит время в Германии в своем имении на озере Штарнбергер-Зе стоимостью $12 млн. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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По информации портала Royal Central,

король Таиланда находится в Германии со своей многочисленной свитой, в том числе и двадцатью фаворитками — для своих подруг и прислуги он снял отель Grand Hotel Sonnenbichl: несмотря на то, что сейчас из-за пандемии COVID-19 все гостиницы в Германии закрыты, королю Таиланда разрешили поселить там свое окружение.

Это изданию подтвердили власти горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен, где расположена гостиница. «Управа округа Гармиш-Партенкирхен предоставила исключение отелю Grand Hotel Sonnenbichl, потому что гости – это одна цельная группа людей», — объяснили там. Других гостей в отеле нет. При этом 119 человек из свиты Маха Вачиралонгкорн отправил домой в Бангкок, заподозрив у них коронавирус.

Несмотря на то, что в Германии сейчас введен комендантский час в связи с распространением COVID-19, а людям запрещено собираться больше, чем по двое, исключение для Махи Вачиралонгкорна сделано и тут – его несколько раз видели в округе катающимся на велосипеде с несколькими спутницами. А вот где находится сейчас его супруга королева Сутхида, с которой он вступил в брак в прошлом году, не совсем ясно, хотя большую часть времени, по информации СМИ, она проживает в роскошном отеле в Швейцарии.

Подобное поведение короля вызвало возмущение соотечественников. В воскресенье один из представителей тайской оппозиции, проживающий за пределами страны, запустил в Twitter хэштег, который переводится с тайского как #Зачемнамкороль. За одно только воскресенье, 22 марта, этот хэштег был использован 1,2 млн раз. Дело в том, что король Таиланда в принципе проводит большую часть времени вне страны, и хотя по Конституции он считается главой государства лишь формально, в это сложное время граждане Таиланда не поняли, почему их правитель развлекается на горнолыжном курорте вместо того, чтобы быть со своим народом.

Дело осложняется тем, что по закону Таиланда осуждать или критиковать короля строго запрещено — это карается тюремным сроком до 15 лет.

О чем обитателям Twitter был вынужден напомнить министр цифровой экономики и общества страны Путтипонг Паннаканта. Он опубликовал в своем микроблоге предупреждение тем, кто нарушает законы в соцсетях и сопроводил свою запись фотографией рук в наручниках, занесенных над компьютерной клавиатурой.

В посте, опубликованном министром, напрямую не говорилось о людях, которые выражали свое недовольство поведением короля Таиланда — там сообщалось, что люди, нарушившие условия безопасности в цифровом пространстве, караются тюремным сроком от пяти лет, штрафом от 100 000 батов или и тем, и другим. На вопрос Reuters, относилось ли предупреждение к тем, кто ставит под сомнение необходимость наличия монарха в Таиланде, он не ответил.

Между тем, в воскресенье, 22 марта, в Таиланде зафиксировали 188 новых случаев коронавируса нового типа, общее число заболевших составило тогда 599 человек. Большинство заразившихся были выявлены в Бангкоке, сообщил министр здравоохранения Тавесиин Висануотхин. Он уточнил, что новые заболевшие — в основном, молодые люди, которые продолжают вести здоровый образ жизни, и попросил жителей Таиланда оставаться дома. Живущих в столице выходцев из провинции он призвал не уезжать из Бангкока, чтобы не разносить вирус по всей стране.