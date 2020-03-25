Одинокие удовольствия: как карантин изменил сексуальную жизнь

Власти Нью-Йорка выпустили специальный гид по безопасному сексу во время пандемии коронавируса COVID-19: они объяснили жителям штата, как организовать свою сексуальную жизнь и не заразиться. В документе объясняется, каким образом передается новый коронавирус, кого, исходя из этого, выбирать в партнеры и что делать в процессе для того, чтобы не подхватить вирус.

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Как следует из памятки для нью-йоркцев, COVID-19 можно заразиться от человека, находящегося от вас на расстоянии двух метров – а это значит, что интимная жизнь людей весьма усложняется, поскольку передается вирус через слюну и слизь при непосредственном контакте. Поэтому нью-йоркцев призвали из всех видов секса выбирать мастурбацию.

«Вы – свой самый безопасный сексуальный партнер», — говорится в памятке. Однако людям напоминают, что при этом нужно тщательно мыть руки и секс-игрушки с мылом в течение 20 секунд.

Следующий по безопасности партнер — это человек, с которым вы живете постоянно. «Вступая в близкий контакт — в том числе, сексуальный — с небольшим числом людей, можно предотвратить распространение COVID-19», — напоминают власти Нью-Йорка. Поэтому придется отказаться от встреч с посторонними людьми, а если вы все-таки встречаетесь с кем-то, кто с вами не живет, пусть таких людей будет как можно меньше. Есть совет и для тех, кто устраивает свою личную жизнь при помощи дейтинг-приложений: им рекомендуют на время отказаться от личных встреч и перейти в онлайн-режим – им подойдут свидания по видеосвязи, секстинг и чаты.

Помимо прочего, нью-йоркцев призвали соблюдать гигиену — принимать душ до и после секса, пользоваться презервативами, не целоваться с посторонними людьми и воздержаться, по возможности, от римминга, то есть анально-орального контакта, поскольку вирус передается и через фекалии.

Жители всего мира, которые давно привыкли находить сексуальных партнеров через дейтинг-приложения, уже и сами боятся интимных встреч с людьми, которых не знают лично. Поэтому сейчас, даже прибегая для знакомств к мобильным устройствам, они не спешат назначать встречу, предпочитая сначала узнать друг друга получше в переписке.

Специально для этого в США запущено приложение Lex, в котором делается акцент не на фотографии, а на тексты, как в старых добрых газетных объявлениях. Оно используется для «дистанционного и медленного установления контакта, чтобы получше познакомиться друг с другом», объяснил изданию Them основатель компании Келл Раковски.

Похожая ситуация наблюдается в ЛГБТ-сообществе: пользователи платформы Grindr, предназначенной для геев, которые и раньше относились к контактам с известной долей осторожности, теперь признаются, что ищут постоянных партнеров, в которых они уверены. «Я ищу постоянные связи на ближайшие недели, — рассказал один из мужчин изданию Them. — Того, кто тоже находился на карантине и хочет встречаться с одним и тем же человеком».

В Германии, где на этой неделе запретили встречаться больше, чем по двое, если только вы не члены одной семьи, теперь тоже строже относятся к свиданиям.

Как будут проходить интимные встречи недавно пришлось объяснять берлинской полиции в Twitter, сообщает издание Morgen Post. «Да, можно выходить из квартиры, чтобы встретиться с супругом или партнером», — говорится в серии вопросов и ответов. Что же касается Tinder-свиданий, то полиция сказала буквально следующее: «По нашему опыту, Tinder-свидания обычно проходят в парах. И, в основном, это не только разговоры».

О тех, кто все же не готов встречаться с незнакомыми людьми, даже выяснив, находятся ли они на карантине, а найти постоянного партнера до пандемии не успел, выход придумал PornHub: в пятницу, 20 марта, он открыл бесплатный доступ к порнороликам, за просмотр которых раньше нужно было платить по $10 в месяц. Это, скорее всего, наилучшим образом поможет жителям Нью-Йорка соблюдать рекомендации властей.