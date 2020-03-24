Плыви отсюда: круизные лайнеры в заложниках у коронавируса

Во время чумы в Европе торговые суда становились переносчиками инфекции, их отказывались принимать и забрасывали снарядами из катапульт, вынуждая возвращаться в море. Ситуация с современными лайнерами не столь печальна: их либо задерживают в порту, как Diamond Princess в Японии, либо отправляют искать другое место с менее строгими ограничениями.

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У туристических компаний нет инструкции, как поступать с этими судами: компании, которые решают выпустить пассажиров с симптомами болезни, затем подвергаются обвинениям в халатности, а другие никак не могут пришвартовать свои корабли, даже не зараженные вирусом, потому что ни один порт не решается их принять из опасений распространения коронавируса COVID-19. В итоге пассажиры оказываются в заложниках неопределенности и желания других государств перестраховаться.

19 марта австралийский круизный лайнер Ruby Princess высадил 2700 пассажиров в порту Сиднея после 11-дневной поездки в Новую Зеландию без всякой проверки, передает британский The Guardian. Несмотря на то, что корабль ранее уже перевез 158 человек, испытывавших симптомы болезни, 13 из которых имели повышенную температуру (тогда кораблю был присвоен статус «средний риск»), он снова высадил на берег пассажиров, среди которых 133 человека испытывали недомогание — позже у них подтвердился коронавирус нового типа.

Среди пассажиров, отправившихся в круиз 8 марта, больше половины были австралийцами, часть — гражданами США и других стран. На борту их обязывали заполнить анкету на предмет того, была ли у них температура и кашель, но тестов на коронавирус, разумеется, никто не делал. По возвращении 19 марта из круиза многие из иностранных пассажиров отправились к себе домой самолетами, австралийцы тоже разъезжались по стране. Кораблю присвоили статус «низкий риск», хотя одного из пассажиров сразу забрали в больницу, двоих отправили проходить тест, а одного из членов команды оставили на карантине на самом лайнере. В итоге все четверо оказались носителями коронавируса, одна женщина 70-ти лет умерла. Только после этого пассажирам велели 14 дней провести дома на карантине.

Коронавирус у них подтвердился уже после того, как они причалили к берегу.

На голландско-американском лайнере Zaandam, отбывшем из Буэнос-Айреса 7 марта, в это воскресенье на симптомы болезни пожаловались 13 гостей и 29 членов экипажа, вследствие чего 1243 пассажирам не рекомендовали покидать свои каюты и велели соблюдать карантин на борту. Тестов на коронавирус у медиков на корабле в любом случае нет.

По информации компании-владельца, на корабле проводят дезинфекцию, все публичные зоны закрыты, а те члены экипажа, без помощи которых можно обойтись, тоже находятся под карантином. Тех, в чьих услугах нуждаются, призвали самоизолироваться хотя бы в свободное время.

Теперь лайнер с заболевшими людьми не может найти пристанище. Он должен был причалить в Сан Антонио, Чили, в субботу, 14 марта, но из-за подозрений на коронавирус пассажиров отказались выпускать — теперь они вынуждены соблюдать карантин на борту. Сейчас лайнер плывет в направлении Флориды, где он должен высадить пассажиров 30 марта, если получит разрешение пересечь Панамский Канал, сообщает издание USA Today.

Итальянскому лайнеру Costa Luminosa все же разрешили пришвартоваться и выгрузить 716 пассажиров в Савоне, несмотря на то, что Италия заблокирована для другого транспорта, а на корабле уже зарегистрированы по крайней мере 3 случая заражения коронавирусом. Прибывших пассажиров, среди которых есть также граждане Швейцарии, уже тестируют на коронавирус. До этого 721 пассажир из Франции, Германии, Австрии, Америки и Канады сошел с корабля на берег в Марселе, из них 359 заокеанских туристов отправили на континент чартерным рейсом. Некоторые из них сдали анализы на COVID-19, и результат был положительным.

А вот в Испании другому лайнеру компании Costa Cruises было отказано в высадке 1400 пассажиров.

Американская Ассоциация международных круизных линий (CLIA) 13 марта решила на месяц приостановить отправление новых круизов, при этом количество лайнеров, застрявших в море, сейчас достигает 30-ти, сообщает CNN.

В частности, корабль Norwegian Jewel направляется в Гонолулу, Гаваи, но неизвестно, удастся ли ему там пришвартоваться. Французская Полинезия, острова Фиджи и Новая Зеландия уже отказали ему в предоставлении порта, хотя коронавирус на корабле не подтвержден.

Почему круизные лайнеры продолжали отправляться в море еще в начале марта, а пассажиры, не наученные горьким опытом простоявшего несколько недель в порту Иокогама Diamond Princess, отправляются в поездку, рискуя заболеть или быть запертыми на борту, не совсем ясно. Но, например, молодожены, решившие провести медовый месяц на Norwegian Jewel, рассказали изданию CNN, что не отменили поездку в конце февраля, даже когда стало известно о риске заражения коронавирусом, потому что долго копили на нее и бронировали свадебный круиз еще два года назад, а деньги уже было не вернуть. В итоге медовый месяц затянулся: вместо запланированных 23 дней молодожены путешествуют на корабле уже второй месяц.