«Люди, остановитесь»: британские бедняки остались без еды

Супермаркеты по всему миру переживают период, когда наибольшей популярностью пользуются продукты длительного хранения. Полки магазинов опустошаются из-за пандемии коронавируса нового типа — люди готовятся к карантину и покупают не только туалетную бумагу, но и еду, которая потом будет месяцами храниться в кладовых или кухонных шкафах.

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Больше всего, по оценкам наблюдателей, паника охватила посетителей гипермаркетов в Великобритании. Британская пресса сообщает, что на этой неделе в магазинах выстроились гигантские очереди — и от того, что люди сметают все подряд, страдают малообеспеченные люди или те, у кого не было времени сходить за покупками.

В пятницу, 20 марта, в Великобритании стало вирусным видео, которое записала медсестра Дон Билброу.

Отработав 48-часовую смену в больнице, где она лечила заразившихся COVID-19 пациентов, 51-летняя женщина не смогла купить еды на ужин. Разрыдавшись в своей машине, она записала видеоролик с обращением к людям, которые опустошили полки магазина, пока она была в госпитале.

«В общем, я только что вышла из супермаркета, — говорит на видео Дон Билброу. — Нет ни фруктов, ни овощей, я там даже немного расплакалась. Я работаю медсестрой в реанимации, и я только что закончила 48-часовую рабочую смену — я просто хотела что-нибудь купить на следующие 48 часов. Люди, которые просто опустошили полки, покупайте какие-то базовые продукты, остановитесь, потому что такие, как я, будут потом за вами ухаживать, когда вам будет плохо. Просто прекратите, пожалуйста».

Обращение Дон Билбороу возымело некоторый эффект — в субботу, 21 марта, на пресс-конференции о нем говорил глава медицинского департамента Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Поуис. «Честно говоря, нам всем должно быть стыдно за то, что это происходит, это недопустимо, — заявил чиновник. — Это люди, которые, вероятно, будут заботиться о нас или о наших близких в ближайшие недели».

Из-за опустошения полок с недорогими продуктами страдают и пожилые люди. Еще 12 марта британец Бен Грин опубликовал в Facebook снимок, на котором пожилая женщина стоит перед пустой полкой гипермаркета. «Пока вы, молодые и здоровые, идете и скупаете в магазинах все, подумайте о людях, которые подвергаются риску больше всего», — отмечалось в подписи к снимку. Пост собрал 23 тыс. лайков и 4,8 тыс. комментариев, в которых люди поражались жадности своих соотечественников. «Не могу поверить в эти панические закупки, — написал один из них. — Еды откровенно достаточно, просто некоторые чертовски эгоистичны». «Вирус не заставляет вас есть в три раза больше, чем обычно», — напомнил другой.

Эксперты соглашаются, что скупая в магазинах все подряд, люди ставят под удар самых бедных — тех, у кого нет денег на то, чтобы делать запасы.

Из магазинов исчезают макароны, консервированные супы — то, что обычно покупают малообеспеченные люди. Это стало поводом для сотрудников благотворительных организаций призвать британцев к благоразумию.

Так, например, Сара Броутон, менеджер по проектам благотворительной организации Bedford Foodbank, обеспечивающей едой малоимущих, в беседе с «Би-би-си» посетовала, что пожертвований стало значительно меньше. «Если в ближайшие шесть недель люди перестанут жертвовать, мы останемся без еды», — прогнозирует она.

По мнению Сары Броутон, массовая скупка дешевых товаров долгого хранения является несправедливостью по отношению к беднейшим слоям. «Вещи, которые скупают люди, это то, что мы обычно раздаем, а самые уязвимые люди, которым мы помогаем, не могут делать запасы. Люди, которые находятся в кризисе, нуждаются в еде прямо сейчас», — говорит она.

Теперь в торговых сетях Великобритании принимают меры контроля за покупками британцев. Как сообщает издание Express, в гипермаркетах Tesco сейчас можно купить не больше трех продуктов питания одного вида и две упаковки туалетной бумаги, Sainsbury's выдают в одни руки не больше двух кусков мыла, пакетов молока длительного хранения или туалетной бумаги. Такие же ограничения ввели и другие сети.