С любовницей в Италию: как коронавирус раскрыл измену

Тридцатилетний британец во время своей тайной поездки с любовницей в Италию заразился коронавирусом. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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По приезде на родину мужчина долго не решался обратиться к врачам, но раскрыть тайну все же пришлось. Инфицированный попросил медиков не рассказывать его жене об измене.

Она до сих пор ни о чем не догадывается, полагая, что супруг заразился COVID-19 во время командировки на севере страны.

«Его случай был бы очень комичен, если бы не был настолько серьезным», — комментировали медики The Sun. Личность зараженного не раскрывается, как не упоминается и о его любовнице, но британскому изданию известно, что это мужчина 30 лет, большого достатка и высокого положения. Неверный супруг наотрез отказался сообщить врачам имя любовницы даже из соображений безопасности, хотя она тоже могла заразиться коронавирусом. Жену при этом поместили на карантин, так как она контактировала с мужем после его возвращения.

Врачи не предрекают осложнений для больного, напротив, довольно оптимистично смотрят на процесс его выздоровления, чего не скажешь о личной жизни и репутации:

«Несмотря на инфекцию, пациент, похоже, выживет, в отличие от его отношений с любовницей, которые испорчены окончательно», — иронизируют медики.

Теперь от врачей будет зависеть, узнает ли жена об измене. Раскроют ли они «врачебную тайну», проучив пациента, или сжалятся над ним, пока неизвестно.

«Он думал, что у него идеальное алиби, чтобы провернуть свое дельце и скрыть адюльтер, но не продумал, что заразится коронавирусом. Пациент успел вернуться в Британию как раз до того, как полеты в Италию были отменены. Это потребует объяснений», — поделились осматривавшие его врачи.

Мужчину совесть, похоже, мучает не сильно. По признанию докторов, он переживает не столько из-за вируса, сколько из-за возможной огласки всей этой нелицеприятной истории.

Между тем одной из причин распространения коронавируса в Италии ученые называют именно крайнюю приветливость итальянцев, у которых принято при встрече целоваться в щеку, а также их частые контакты с пожилыми родителями. В рамках профилактики врачи рекомендовали воздержаться от поцелуев, объятий и даже рукопожатий. В некоторых странах вводится ограничение на дистанцию между пешеходами, чтобы избежать распространения инфекции.