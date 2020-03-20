«Не смывайте»: к чему привел дефицит туалетной бумаги в США

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в американском городе Реддинге в штате Калифориния возникла неожиданная проблема — засорилась канализация. Это случилось из-за нехватки туалетной бумаги, которую в панике раскупили жители города: те из них, кто не успел вовремя купить этот товар первой необходимости, оказались вынуждены искать туалетной бумаге замену.

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Во вторник, 17 марта, сотрудники городских коммунальных служб невольно выяснили, чем некоторые жители Реддинга решили заменить туалетную бумагу – водопроводчики извлекли из труб объемный ком нарезанных на тряпки старых футболок. Как выяснилось, именно ими пользовались горожане в гигиенических целях – а после применения отправляли в унитаз, как будто это обычная туалетная бумага.

Как рассказывает издание USA Today, проблему обнаружил один из жителей города, в унитазе которого перестала уходить вода. «Система не работала», — сообщил изданию сотрудник городских служб Райан Бейли. Он уточнил, что не знает, смывал ли в унитаз старые футболки сам вызывавший.

После того как ком старых футболок был вытащен из трубы на одной из насосных станций, коммунальщики были вынуждены обойти дома на двух улицах, которые она обслуживает, и объяснить их жителям: «Думайте, прежде чем смывать».

Это была мера предосторожности, поскольку водопроводная система могла просто не выдержать — если горожане продолжат смывать тряпки, вода из канализации зальет их раковины и унитазы.

Старые футболки не единственное, чем начали засорять американцы канализационные трубы. Как сообщает CNN, опасность для водопроводной системы теперь представляют и влажные салфетки, которыми в США усердно протирают и обеззараживают поверхности. Дело в том, что и их американцы смывают в унитазы, хотя их нужно просто выбрасывать.

«Влажные салфетки, бумажные салфетки и другие предметы, которые смывают в унитазы, засорят канализацию и вызовут противотоки и затопления в водопроводных системах, что создаст дополнительные риски для здоровья населения в разгар пандемии коронавируса», — говорится в пресс-релизе Службы контроля за водными ресурсами, разосланном американским СМИ.

Теперь CNN, вслед за коммунальщиками из разных штатов, предупреждают читателей: смывать в унитаз нельзя даже те влажные салфетки, на упаковках которых написано «смываемые» — об этом заявляет департамент защиты окружающей среды Нью-Йорка. Дело в том, что такие салфетки сделаны из синтетических материалов, которые, смешиваясь с другими продуктами гигиены, которые отправляются в канализацию с жиром, который сливается туда же, образуют в трубах жировые пробки.

«Когда на продукте написано «смываемый», это в целом означает, что он просочится в унитаз, — говорится на сайте департамента. – Но это не значит, что он непременно пройдет по трубам и полностью распадется в канализации или в ассенизационной системе».

Туалетную бумагу жители США начали закупать впрок примерно неделю назад. Однако после того, как полки опустели, владельцы магазинов начали убеждать американцев, что склады забиты этим ценным продуктом первой необходимости.

«Во всех магазинах будут огромные стеллажи туалетной бумаги, которую никто не будет покупать, потому что кому нужна туалетная бумага, если у вас в гараже есть годовой запас», — прогнозировал в беседе с изданием CNBC Make It Дэниэл Стэнтон, эксперт-товаровед. Специалисты утверждают: проблемы могут возникнуть только с импортными товарами, например, пастой и сыром из Италии, которые сейчас не доставляют. А вот салфеток и прочих гигиенических принадлежностей хватит всем.