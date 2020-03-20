Больные и богатые: почему американцев бесят знаменитости

Среди знаменитостей, сдавших тест на коронавирус и получивших положительный результат, появилась коронованная особа. Князь Монако Альберт II оказался носителем вируса: как сообщил накануне королевский дворец, это показали его анализы, хотя сам он чувствует себя хорошо и продолжает работать изолированно в своем кабинете.

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С момента начала эпидемии это далеко не первый случай, когда знаменитости, озаботившись своим здоровьем, сдают тесты в частных лабораториях, если почувствовали легкое недомогание или решили, что могли заразиться от кого-то. И это неожиданно выявило разницу между богатыми и бедными: пока обеспеченные американцы обращаются в лаборатории, даже не имея высокой температуры или кашля, простые люди жалуются, что не могут получить элементарной помощи.

В среду, 18 марта, руководство баскетбольной команды «Бруклин Нетс» в США объявило, что все спортсмены были протестированы на коронавирус после возвращения из Сан-Франциско, где они играли с «Голден Стэйт». Как выяснилось на следующий день, четверо игроков показали положительный результат, среди них – знаменитый баскетболист Кевин Дюрант.

Хотя на тестирование были потрачены средства из частных фондов, это известие возмутило многих американцев – свое сомнение в правильности подобных решений высказал даже мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. «Желаем им скорейшего выздоровления, — написал он в Twitter. – Но, при всем уважении, целая команда НБА не должна сдавать тесты на COVID-19 в то время как люди в критическом состоянии ждут возможности сдать анализы. Тесты должны быть не для богатых, а для больных».

О результатах тестирования заявляют и политики — например, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм и член палаты представителей конгресса от Флориды Мэтт Гетц. Оба республиканца контактировали с носителями вируса, но их анализы показали отрицательные результаты.

Как сообщает Associated Press, анализы сдал и конгрессмен от Юты, член Демократической партии Бен Адамс. Выяснилось, что он действительно болен COVID-19 – одним из симптомов оказалась температура 39,4.

Среди знаменитостей, сдавших тесты на коронавирус и получивших положительные результаты, есть, разумеется и телезвезды и актеры — носителями вируса оказались уже Идрис Эльба, у которого не было никаких симптомов, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые чувствовали себя «немного уставшими, как будто простуженными», актер из «Игры престолов» Кристофер Хифью, заявивший в соцсетях о себе и членах своей семьи, что они находятся «в добром здравии — просто легкие симптомы простуды».

При этом многие известные люди, которые могут себе это позволить, сдали тесты и получили отрицательные результаты — в их числе Селин Дион, которая подхватила вирус, не имеющий отношения к COVID-19, и глава семьи Кардашьян Крис Дженнер, которая провела время на вечеринке, где был носитель вируса, обеспокоилась своим здоровьем и сдала анализы.

Пока знаменитости пользуются услугами частных лабораторий, предлагающих тестирование на COVID-19, простые американцы жалуются, что при высокой температуре и кашле не могут сдать анализы. Так, например, 30-летняя Робин Фрейзер, страдающая от фибромальгии и аутоимунного заболевания, рассказала Associated Press, что из-за высокой температуры и кашля врач посоветовал ей провериться на коронавирус, но в клинике, куда она обратилась, ей отказали из-за отсутствия достаточного количества тестов.

На невозможность получить помощь жалуются и пользователи соцсетей.

Так, например, американец по имени Джоуи Чилдресс рассказал в Twitter, что его коллега путешествовал на лайнере Grand Princess, где были выявлены как минимум 20 больных коронавирусом нового типа, и у него самого есть все симптомы болезни, однако он не может сдать тесты на COVID-19. «Знаменитости и спортсмены без симптомов проходят тестирование ежедневно. Больше денег — лучше медицинское обслуживание. Это неправильно», — написал он в Twitter.

Другой пользователь соцсети пожаловался, что его дядя путешествовал по Франции, где его соседом по комнате оказался носитель коронавируса. Однако когда он обратился в клинику в США с просьбой взять у него анализы, ему ответили, что без симптомов этого делать не будут. «Что не так с Америкой?», — заключает обитатель Twitter под ником Jaaz.