Больше не нужны: модные дома закрыли бутики

Пандемия коронавируса COVID-19 сказалась самым серьезным образом на индустрии моды: в странах с самой непростой эпидемиологической обстановкой людей просят самоизолироваться или, как в Италии, переводят на жесткий карантин, и производители одежды и предметов роскоши понимают: их товары — далеко не первой необходимости.

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Модные показы – даже те, что намечены на относительно далекое будущее, — и мероприятия для деятелей модной индустрии отменяются, производства останавливаются, а магазины – закрываются. И не только в Италии и Испании, где жителям разрешили выходить на улицы только за едой или товарами первой необходимости, но и в других странах мира.

Магазины на карантине

В США заперли двери магазинов крупнейшие мультибрендовые ритейлеры. Во вторник, 17 марта, двухнедельный карантин объявил крупнейший ритейлер Америки Macy's — он закрыл магазины Macy's, Bloomingdale's и Bluemercury. Его примеру последовала другая сеть универмагов — Neiman Marcus Group, — вслед за которой закрылись и сети Saks Fifth Avenue и Hudson's Bay, а ювелирная фирма Tiffany остановила работу всех своих бутиков в США.

В общей сложности больше 70 брендов или крупных корпораций, продающих одежду разных ценовых категорий, обувь, украшения, косметику и парфюмерию, товары для дома, либо полностью закрыли торговые точки, либо ограничили их работу.

В США закрыли бутики своих модных домов крупнейшие конгломераты Capri (владеющий брендами Michael Kors, Versace и Jimmy Choo), Kering (Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent и т.д.), LVMH (Dior, Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и другие), не ждут гостей и в Chanel.

Марки, относящиеся к сегменту масс-маркета, также решили отказаться от торговли: до 2 апреля не работают магазины H&M, марка Everlane до 28 марта переходит на режим продажи вещей онлайн, а корпорация Gap, которая поначалу планировала закрыть магазины только в штатах, больше всего охваченных эпидемией, решила с четверга, 19 марта, приостановить работу магазинов марок Gap, Old Navy, Athleta, Banana Republic, Intermix и Janie and Jack по всей стране. Ее примеру последовала и группа Inditex — владельцы брендов Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti закрыли 3785 магазинов по всему миру, кроме 11 точек, расположенных в Китае.

Шоу может не продолжаться

С распространением COVID-19 модели, уличные фотографы, режиссеры модных показов и их организаторы остаются без работы: модные дома массово отменяют или откладывают шоу, запланированные на этот год. Первым, кто принял меры в связи с эпидемией коронавируса, стал дом Armani — его показ в рамках Недели моды в Милане прошел без зрителей еще в конце февраля. Последовавшая вслед за миланской Неделя в Париже окажется, скорее всего, последним крупнейшим модным событием в этом сезоне — Недели моды отменяются повсюду, в том числе, и в Москве.

Теперь становится ясно, что Недель моды не будет в Австралии с 11 по 15 мая, бразильском Сан-Паулу с 24 по 28 апреля, Шанхае и Пекине, где первая должна была начаться 26 марта, а вторая — 25-го. Прямо сейчас, с 16 по 21 марта, должна была проходить Неделя моды в Токио, однако отменили, разумеется, и ее.

Модные дома, планировавшие в этом году проводить отдельные шоу в разных странах мира, тоже не будут этого делать. В списке отмененных мероприятий – показ круизной коллекции Armani в Дубае (был запланирован на 19 и 20 апреля) и осенней коллекции Burberry в Шанхае (23 апреля), майское шоу Chanel Métiers d'Art в Пекине в мае и в Лондоне в июне, демонстрация круизной коллекции Gucci в Сан-Франциско (18 мая), показ круизной коллекции Hermès в Лондоне 28 апреля и шоу Max Mara, планировавших в июне привезти свою круизную коллекцию в Санкт-Петербург.