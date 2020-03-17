От Леди Гаги до Шварценеггера: что творят звезды на карантине

В мире массово отменяются мероприятия из-за пандемии COVID-19 — в том числе на неопределенный срок перенесены ежегодный бал Института костюма Met Gala, который традиционно проводится в нью-йоркском Метрополитен-музее, неделя моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week и премьеры многих фильмов. Сами участники данных событий — а именно многие зарубежные и отечественные звезды — также самоизолировались.

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Так, решила остаться на неопределенное время дома завсегдатай подобных вечеринок поп-певица Леди Гага — об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Исполнительница пояснила, что самоизолироваться ей порекомендовали врачи. «Самое полезное, что мы можем сделать сейчас, — это самоизолироваться, а не ходить на массовые мероприятия или тем более общаться с пожилыми людьми. Я бы хотела видеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но лучше этого не делать, чтобы обезопасить их», — написала Гага.

Певица намерена провести время не в одиночку, а со своими собаками. Звезда даже опубликовала фото, на котором она вместе с тремя своими питомцами сидит на диване — при этом девушка выглядит не по-домашнему: на ней солнечные очки, а также черно-розовая джинсовая куртка с шипами.

Решил временно запереться дома и голливудский актер Арнольд Шварценеггер — при этом компанию по самоизоляции звезде составили ослик по кличке Лулу, пони Виски и собака Вишенка. Актер опубликовал в Twitter видео, на котором он кормит пони и ослика морковкой. Между тем в Instagram он показал, как учит Вишенку мыть руки.

«Никому не стоит сейчас выходить, особенно тем, кому 72 года. После 65 вам не следует выходить из дома во время эпидемии, оставайтесь дома и ешьте там, а не в ресторанах», -— подписал видео Шварценеггер.

Поддержала коллег и 30-летняя артистка Тейлор Свифт — она опубликовала фото своего кота, под которым забавно призвала своих подписчиков оставаться дома ради безопасности. «Для Мередит карантин — это образ жизни. Будь как Мередит», — написала певица.

Домашние животные оказались неотъемлемой частью самоизоляции и российской телеведущей Натальи Давыдовой. Она рассказала, что уехала вместе с семьей на дачу, где и будет работать в дистанционном формате ближайшие дни. «На даче я решила активно заняться сельскохозяйственными радостями: заведу кур, кроликов и даже козу. Будем с утра с детьми собирать яйца и доить козу. Курятни уже активно проектируют. Запаслась также семенами, чтоб точно было не скучно!», — сообщила девушка изданию Spletnik.

Но некоторые звезды предпочли вечерам с домашними животными настоящие вечеринки. Так, американский диджей Дипло уже дважды проводил ночную онлайн-трансляцию, во время которой играл для фанатов свою музыку. По словам Дипло, это послужит поводом оставаться дома для его поклонников — так они обезопасят себя.

Только 14 марта музыкант провел прямой эфир под названием «Coronight Fever» («Короночная лихорадка» — «Газета.Ru») — на него исполнитель также пригласил знаменитого хореографа из Новой Зеландии Пэриса Гобеля и еще несколько своих друзей.

«Пока мы все в добровольном карантине, и я отстранен от участия в шоу, я собираюсь проявить творческий подход и создавать случайные сеты в прямом эфире из своего дома», — заявил диджей.

Решила вести активный образ жизни во время самоизоляции и актриса Эшли Тисдейл, известная по своим ролям в кинопроектах телеканал Disney. В Instagram девушка поделилась видео, на котором танцует под песню из подросткового фильма «Классный мюзикл», где она снималась в одной из главных ролей. «Если вам нужно потренироваться, находясь в самоизоляции, попробуйте это. Надеюсь, это немного украсит ваш день!» — подписала ролик актриса.