Навстречу вирусу: почему российские звезды улетают за рубеж

Телеведущая Виктория Боня улетела во Францию после того, как россияне возмутились ее словами о необходимости коронавируса COVID-19 для человечества.

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16 марта бывшая участница телешоу «Дом-2» назвала гибель людей от новой инфекции не таким страшным событием в сравнении с тем, что происходит с планетой.

«Этот вирус нужен нашей планете. И я считаю, что то, что происходит, было необходимо человечеству, чтобы оно немножко встряхнулось, потому что планету просто сожрали, загубили. И, если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета.

А то, что человечество вымрет наполовину даже, для меня это не так страшно. Лишь бы наша планета выживала»,

— рассказала Боня на видео, опубликованном Telegram-каналом Super.

После данного высказывания в комментариях на странице звезды в Instagram появилось множество негативных высказываний. «Вчера умер парень в Испании — ему был 21 год. В чем он виноват? Жестокая поверхностная двуличная шмоточница, которая каждую неделю летает на самолете. Как можно так говорить, когда умирают люди?» — написала пользовательница соцсети Мария Потураева, которую поддержали другие комментаторы.

Разгневанные россияне желали Боне уехать из страны, что она и сделала — телеведущая отправилась во Францию пережидать пандемию коронавируса. «Я вернулась во Францию, в самое сердце Европы, где сейчас совсем не простая обстановка. Это к слову о том, что я прячусь от эпидемии в России. Кому суждено пережить это, тот нигде не сможет спрятаться!» — высказалась экс-участница «Дома-2».

Отметим, что, по данным ВОЗ, во Франции сейчас зафиксировано 5380 случаев заражения COVID-19 — только за сутки с 16 по 17 марта в стране насчитали 911 новых инфицированных. Скончались в результате заболевания 127 граждан.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о жестоком карантине в государстве, который подразумевает запрет на выход из дома без необходимости, а также ограничивает перемещение людей внутри страны. За нарушение режима предусмотрена ответственность. «Я понимаю, что то, о чем я прошу — беспрецедентно, но обстоятельства требуют этого. Мы на войне», — отметил французский лидер.

Не намеревается лететь в Россию, где зафиксировано лишь 93 случая заражения, и ведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал продюсер шоу Василий Мельничин.

Журналистка на данный момент находится в США, где ранее снимала очередную серию своей программы про Сан-Франциско и Майами. Правда, осталась она там не по своей воле — дело в том, что после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о введении запрета на въезд иностранцев на 30 дней, все авиарейсы в Европу были отменены, а Бадоева намеревалась отправиться в свой дом, расположенный в Италии, после окончания съемок программы.

При этом, по данным ВОЗ, в США на данный момент 1678 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — 41 зараженный скончался. Италия, куда и по сей день пытается добраться Бадоева, и вовсе считается одним из самых крупных очагов заражения в мире. Сейчас там 24747 заболевших — умерли в результате инфицирования COVID-19 1809 человек. За сутки с 16 по 17 марта число зараженных там увеличилось на 3590.

Решили переждать коронавирус за рубежом и другие российские звезды, несмотря на то что в выбранных ими странах зараженных больше, чем в РФ. Так, комик Евгений Петросян и модель Алеся Кафельникова предпочли родине Объединенные Арабские Эмираты, где 98 инфицированных.

Изначально дочь экс-первой ракетки мира хотела, как и Боня, спрятаться от коронавируса во Франции — пандемия застала Кафельникову в Куршавеле. Модель решила остаться там из-за благоприятных условий на горнолыжном курорте, однако со временем ситуация во Франции начала ухудшаться. «Объявили о третьей стадии карантина. Утром все уже было закрыто и нельзя кататься. Сказали, что сезон окончен в связи с карантином.

Но меня в этой жизни мало что останавливает, особенно когда появляется внезапный отпуск. Провела все утро на телефоне, нашлись последние билеты в Дубай. Купили билеты, летим», — рассказала девушка своим подписчикам.

Туда же вместе со своей 31-летней возлюбленной Татьяной Брухуновой отправился 74-летний юморист Евгений Петросян. Он публикует в Instagram фото с пляжа, а также катается по пустыне на верблюде, в то время как Брухунова, не боясь коронавируса, ходит по торговым центрам Дубая, разглядывая наряды от Dior.