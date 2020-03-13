Заразилась COVID-19: тяжелая судьба первой леди Канады

У Софи Грегуар-Трюдо, супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19». Об этом сообщил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад.

Реклама

По его словам, после того как у жены чиновника появились симптомы заболевания, врачи порекомендовали ей пройти тест на коронавирус — результаты оказались положительными. Теперь Грегуар-Трюдо находится в изоляции. «Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что никаких проявлений заражения у самого премьер-министра Канады нет, но ему все равно предстоит провести 14 дней на домашнем карантине из-за взаимодействия с супругой. «По совету врачей он не будет проходить тест на данном этапе, так как у него нет симптомов. По тем же причинам доктора говорят, что нет никакой угрозы тем людям, с кем он контактировал в последнее время», — уточнил Ахмад.

Несмотря на карантин, Трюдо будет по-прежнему в полной мере исполнять свои обязанности главы правительства — личные встречи с 12 марта он проводит в телефонном режиме. 13 марта состоится его обращение к нации с неким заявлением. О состоянии трех детей пары — сыновей 13 и 6 лет, а также дочери 11 лет — ничего не известно.

Отметим, что на данный момент в Канаде заражены коронавирусом 138 граждан. При этом, по данным Минздрава страны, 79% заболевших — это люди старше 40 лет. В эту категорию попадает и Грегуар-Трюдо – жене 23-го премьер-министра Канады 44 года.

При этом со своим будущим супругом Софи познакомилась еще в детстве в Монреале — там она училась в одном классе с младшим братом нынешнего главы правительства Мишелем Трюдо, который погиб в 1998 году при сходе лавины, когда ему было всего 23 года. После окончания школы пара не поддерживала связь: Джастин Трюдо ушел в политическую деятельность, а девушка начала карьеру в качестве помощника на ресепшене.

close Patrick Doyle/Reuters

Параллельно Софи подрабатывала фотомоделью. Все это время, с 17 до 20 лет, она страдала нервной булимией. Как отмечала сама Грегуар-Трюдо, справиться с заболеванием ей удалось, только когда она рассказала о нем своим родителям, а также начала заниматься медитацией и йогой.

Уже будучи здоровой, девушка окончила факультет общественных связей в Монреальском университете, после чего ушла работать на телевидение. За ее плечами работа репортерем на телестанции LCN в Квебеке, а также на CTV Television Network. Софи и по сей день не бросает журналистику — на данный момент она ведет ежедневную передачу в эфире Radio-Canada.

В отношения Грегуар и Трюдо вступили в 2003 году после того, как встретились на благотворительном балу. В октябре 2004 года состоялась помолвка пары, а 28 мая 2005 года они заключили брак. Отличительной чертой свадьбы будущего премьера, который уже тогда состоял в Либеральной партии Канады, и бывшей фотомодели стало то, что невеста шла к алтарю в недорогом платье из местного бутика, а вместо праздничного стола, полного кулинарными шедеврами, молодожены накормили гостей десертами, чаем и кофе.

close Carlo Allegri/Reuters

После того как девушка стала супругой видного политика, ее предпочтения в нарядах изменились — стилистом Софи стала Джессика Малруни. Она также одевает герцогиню Сассекскую Меган Маркл.

Грегуар-Трюдо начала активно заниматься благотворительностью. Сейчас она работает в некоммерческой организации The Shield of Athena, которая защищает права жертв насилия в семье, а также состоит в других фондах — в том числе оказывающих помощь больным булимией.

8 марта 2017 года разгорелся скандал, в центре которого фигурировала супруга политика — она не раз называла себя феминисткой, однако в Международный женский день написала пост на своей странице в Facebook, который вызвал возмущение именно у феминисток.

«Надо восхвалять мальчиков и мужчин в нашей жизни, которые побуждают нас быть теми, кто мы есть на самом деле, а также тех, кто с уважением относится к девочкам и женщинам»,

— написала Грегуар-Трюдо.

Она также призвала женщин сфотографировать себя с возлюбленными и поделиться снимками в соцсетях. Подписчики назвали данный пост «позорным», отказываясь возвеличивать мужчин 8-го марта. После того как публикация набрала несколько тысяч негативных комментариев, Грегуар-Трюдо вновь обратилась к своей аудитории: «Наша цель — гендерное равенство, и борьба за него потребует от мужчин и женщин совместной работы, <...> чтобы изменить ситуацию, рука об руку. Необходимо признать, что мы должны быть союзниками в этом путешествии».