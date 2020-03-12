Не сдержала слез: как Меган Маркл попрощалась с титулом

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun. СМИ обратили внимание на состояние Кейт Миддлтон во время последнего выхода герцогов Сассекских на официальное мероприятие в статусе членов королевского семейства. Они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций, который отмечается в Великобритании 9 марта.

«Честно говоря, я думаю, что Кейт тяжело переживает последние события. Она, Гарри и Уильям были когда-то таким счастливым трио», — сообщил источник в королевских кругах издания Vanity Fair.

Друзья герцогов Сассекских также отметили, что пара была очень напряжена, несмотря на улыбки на лицах: «Это было нелегко для всех. Я думаю, в глубине души они очень переживали», — рассказал их знакомый изданию The Sun.

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Эксперт по языку тела Джуди Джеймс подчеркивает, что младший сын принца Чарльза нервничал настолько, что в буквальном смысле хватался за руку жены все время, когда это было возможно. «Когда он прибыл, в тот момент, когда ему и Меган уже нельзя было держаться за руки, он тут же принялся вертеть обручальное кольцо, как будто оно придавало ему уверенности. Даже когда она была позади него, когда они расцепились, ему начинало ее не хватать, ему была нужна поддержка», — отметила Джеймс.

Она также добавила, что при встрече с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон герцоги Сассекские проявили чуть больше теплоты, чем Кембриджские. «Особенно Гарри — он одарил Кейт действительно ласковой улыбкой», — считает Джеймс. Впрочем, с братом, по ее мнению, он поздоровался куда прохладнее.

Печаль на лице Маркл журналисты заметили также в ходе последнего частного приема в Букингемском дворце. Как сообщает обозреватель The Telegraph Брайони Гордон, она выглядела «опустошенной» и с трудом сдерживала слезы.

«Когда я наблюдала за тем, как герцогиня исполняет свои последние обязанности, меня охватила глубокая печаль. Печаль, что до этого дошло, печаль, что у них ничего не получилось, и печаль, что меньше чем через два года после блистательной сказочной свадьбы первое «цветное» лицо, присоединившееся к британской королевской семье, исчезает», — написала она.

Гордон также подчеркнула, что Меган явно сильно переживала за супруга: «Со стороны ее отъезд казался горько-сладким и окрашенным глубокой печалью — не за себя, а за мужа».

Как делятся очевидцы, расставание Меган с Гарри также было очень эмоциональным — она не смогла сдержать слез. После этого герцогиня отправилась на остров Ванкувер к сыну Арчи, а принц остался в Лондоне, чтобы решить финансовые вопросы.

Официальная причина того, почему пары вынуждена была разделиться, не называется. Тем не менее инсайдеры западных СМИ сообщают, что у Гарри остались нерешенные организационные вопросы с его благотворительным фондом.

С 31 марта герцоги Сассексские становятся обычными гражданами без монарших полномочий и обязательств. Помимо этого они также намерены стать финансово независимыми. Изначально Гарри и Меган намеревались зарабатывать на жизнь благодаря собственному бренду через сайт Royal Sussex, однако этот план был отвергнут королевой Елизаветой II. Теперь паре предстоит искать альтернативные источники дохода помимо тех денег, которые им будет выделять принц Уэльский за счет своего дохода в размере 21 млн фунтов стерлингов в год.

Сейчас супруги живут с сыном в роскошном особняке стоимостью 14 млн фунтов стерлингов на берегу моря. Они также намерены сохранить в своей собственности поместье Frogmore, которое находится совсем рядом с Виндзорским замком и является свадебным подарком королевы Елизаветы II. Тем не менее, теперь Маркл и Гарри будут платить за него арендную плату, а также вернут 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на его ремонт из средств налогоплательщиков.