«Другие люди»: как трансгендеры захватывали индустрию моды

Трансгендерная девушка впервые появилась на обложке российского журнала. Героиней апрельского выпуска российской версии журнала Tatler стала модель и переводчица Наташа Максимова.

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«Такого мы ни в Татлере, ни в русском глянце еще не делали», — заявила на своей странице в Instagram главный редактор журнала Ксения Соловьева.

«Мода всегда исторически поддерживала людей «других», людей, которые чувствовали себя отверженными, людей очень талантливых. Часто люди, не такие как все, не знают, куда обратиться, они не могут открыться самым близким людям, родителям. Это делает их жизнь сложной, подчас невыносимой.

У нашей героини, она сама это говорила, было два пути: либо выйти в окно, либо сделать то, что она сделала, преодолев все возможные границы — географические, финансовые, социальные», — отмечала Соловьева в разговоре с радиостанцией «Sputnik».

Директор модельного агентства Aurora Model Management Руслана Кожиева подчеркивает, что в индустрии давно есть трансгендеры, однако многие из них скрывают свою идентичность, боясь негативной реакции.

Русский Tatler опубликовал большое интервью Наташи Максимовой — в нем она рассказала, какой тяжелый путь прошла, чтобы стать собой.

Максимова родилась в Казахстане в мужском теле, сейчас она работает переводчицей с английского и французского и живет на два города — Париж и Москву.

«Здравствуйте, меня зовут Наташа... Оказавшись в детском социуме, я вдруг столкнулась, дико недоумевая, с тем, что далеко не все дети, как, впрочем и взрослые, были готовы согласиться, что я — именно Наташа. Для них я была тем, кем была записана казенным почерком в метрике», — написала героиня номера в своем Instagram.

«У меня никогда не было потребности в каминг-ауте. Знаете, я просто поняла в тот момент, что не имею права не защищать других. Не имею права молчать», — заявила Максимова русскому Tatler.

То, что сегодня трансгендеры свободно красуются на обложках западных журналов, — результат долгого развития общества. Впервые это произошло в 1961 году — тогда трансгендерная модель Эйприл Эшли появилась на обложке британского Vogue. После этого карьера девушки, имевшей успех в индустрии, быстро пошла на спад.

Таблоиды рассказали о ее гендерной идентичности, после чего бренды стали отказывать ей в сотрудничестве.

Эшли родилась в теле Джорджа Джеймсона — парня из простой рабочей семьи, жившей в Ливерпуле. В 15 лет Джеймсон сбежал из дома из-за постоянных нападок со стороны сверстников: сначала пошел служить на флот, а затем отправился в Париж и начал выступать как дрэг-дива. Тогда же он поменял имя на женское.

В 1960 году после операции по смене пола Эйприл переехала в Лондон, где ее заметил модельный скаут: девушка тут же подписала с ним контракт. Она снималась у Брайана Даффи, Ричарда Дормера и Дэвида Бейли и спустя несколько месяцев получила предложение стать лицом обложки Vogue.

Еще одна трансгендерная модель — Трейси Норман — с начала 70-х снималась для Vogue Italia и Essence, а также в рекламе Avon и Ultra Sheen. В середине 1975 году Норман стала лицом марки Clairol, выпускающей краску для волос.

Тогда модель не говорила о себе откровенно, а на съемках прятала гениталии. Спустя несколько лет, в 1980 году, ее идентичность раскрыли — многие стали отказывать девушке в сотрудничестве. На встречу ей пошел бренд Balenciaga, который заключил с моделью шестилетний контракт.

В 1981 году на обложке журнала Playboy появилась британская трансгендерная модель Кэролайн Косси, однако успех ее был недолгим. Спустя год газета News of the World раскрыла гендерную идентичность девушки, и ее карьера в фэшн-индустрии рухнула. Спустя 10 лет борьбы за свои права Косси вновь появилась в мужском журнале — тогда о ней писали, как о «красивой девушке, которая родилась мальчиком».

Спустя три года после скандала с Косси, в 1984 году, на подиум вышла американка Терри Той, которая открыла показ дизайнера Стивена Спрауза. После этого трансгендерная модель ходила по подиуму Chanel, Mugler и Jean Paul Gaultier, а также снималась для немецкой версии Vogue. Считается, что именно Терри Той первая открыто заговорила о своей идентичности.

В 2010 году трансгендеры не обложках уже никого не удивляли. Тогда бразильянка Леа Ти стала звездой рекламной кампании Givenchy FW10. Как и следовало ожидать, длинноногая брюнетка с выразительными чертами лица привлекла внимание глянцевых изданий: в 2011 году модель появилась на страницах Elle, LOVE и Interview, а в 2014 году Леа подписала контракт с Redken, став первой трансгендерной моделью бренда косметики по уходу за волосами.

В 2015 году произошло два события, которые навсегда изменили статус моделей-трансгендеров: манекенщица сербско-хорватского происхождения Андреа Пежич стала лицом MakeUp Forever, а американка Хари Неф подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.

Пежич осознала свою трансгендерность в 13 лет. Тогда же она приняла решение сделать в будущем корректирующую операцию. В 17 лет ее заметил модельный скаут, и ради карьеры девушка отложила операцию на четыре года.

Что касается Хари Неф, то ей повезло попасть к кастинг-директору Дженнифер Вендитти. Она штурмом взяла Неделю моды в Нью-Йорке, где ходила на показах Eckhaus Latta, Hood By Air и Adam Selman. Позже Хари снималась для Interview, Elle UK, LOVE и Vogue. В 2017 году она вместе с Дакотой Джонсон и Петрой Коллинз снялась в рекламной кампании первого аромата Алессандро Микеле Gucci Bloom.

В 2015 году также гремела обложка июльского номера Vanity Fair. Тогда журнал поместил на нее Кейтлин Дженнер, отца самого молодого миллиардера в истории Кайли Дженнер, в прошлом — олимпийского чемпиона по десятиборью.

Прошлый год также прошел под эгидой моделей-трансгендеров. В марте Натали Ветстлинг — амбассадор Louis Vuitton, Miu Miu и Prada — объявила о смене пола. В августе Валентина Сампайо стала первой трансгендерной женщиной на обложках бразильского и немецкого журнала Vogue. Тогда же ей предложили стать лицом компании Victoria's Secret. Успех в августе наблюдался и у Тедди Куинливан — она совершила каминг-аут и вскоре снялась в рекламной кампании косметической линии Chanel.