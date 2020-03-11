«Чувствую ваши взгляды»: зачем разделась Билли Айлиш

Певица Билли Айлиш наконец-то объяснила публике, почему носит мешковатые одежды, из-за которых в этом году не раз попадала в списки звезд, которые оделись для красной дорожки той или иной церемонии вручения премий хуже всего. Во время своего первого шоу в Майами в рамках концертного тура на заднем плане показали видеоролик, в котором Билли Айлиш появилась без многочисленных слоев одежды — напротив, она снимает с себя топ и погружается в воду. Ролик сопровождается текстом, в котором певица клеймит бодишеймеров всех сортов.

Реклама

«Одних раздражает то, что я ношу, других восхищает, одни используют это, чтобы пристыдить других, другие — чтобы осудить меня. Но я чувствую, как вы смотрите – всегда, — и ничто из того, что я делаю, не остается незамеченным, — утверждает Билли Айлиш. — Так что пока я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение или ваши вздохи облегчения, если я буду прислушиваться к ним, я не смогу двигаться».

Далее певица обращается к аудитории с многочисленными вопросами: какой, по мнению зрителей, она должна быть. «Слабее? Мягче? Выше? Хотите ли вы, чтобы я была потише? Мои плечи вас провоцируют? А моя грудная клетка?» Заключая перечислять все, что могло бы оказаться провокационным, Билли Айлиш задается вопросом, устраивает ли аудиторию в целом то тело, в котором она родилась.

После этого Билли Айлиш кратко резюмирует, какую критику, как правило, слышат женщины по поводу своей одежды – применяя ее к себе. «Если я надеваю то, в чем мне удобно, я не женщина. Если я отбрасываю покровы, я шлюха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы судите его и судите за него меня. Почему?» — говорит она. И после этого добавляет, что люди привыкли судить друг о друге по фигуре. «Если я надеваю больше, если я надеваю меньше — кто решает, каким человеком это меня делает? Что это значит? Ценность моей личности зависит от вашего восприятия? Или это ваше мнение, а не моя ответственность?» — заключает Билли Айлиш.

Это сообщение было принято аудиторией с восторгом. В числе поклонников оказалась и певица Дженнифер Лопес, пришедшая на концерт вместе с 12-летней дочерью Эммой: в своем Instagram певица и актриса опубликовала фото, на котором они с дочерью обнимаются с Билли Айлиш. Подпись к снимку гласит: «Когда Эмма встретила Билли».

Между тем, Дженнифер Лопес в своем отношении к телу можно назвать полной противоположностью Билли Айлиш: 50-летняя артистка регулярно выкладывает в Instagram подтверждения своей хорошей спортивной формы, а одевается так, чтобы у публики не оставалось сомнений в отсутствии у нее жира на животе.

Дженнифер Лопес недавно обвинили в чрезмерной сексуальности — возмущение публики вызвало ее выступление в паре с Шакирой на Супербоуле в начале февраля 2020 года. Вскоре после шоу Федеральная комиссия по коммуникациям США получила более 1300 официальных жалоб от американцев, возмущенных тем, что их детям пришлось смотреть, как Джей Ло и Шакира танцуют на шесте, танцуют тверк и танец живота — родители сочли, что это выглядело как «порношоу». Многие также решили, что выступление певиц выставляло женщин в целом как сексуальный объект.

Сама Дженнифер Лопес назвала критику глупостью. «Я думаю, это откровенная глупость, — сказала она изданию Variety. – Мы обе с уважением относимся к публике, мы матери, у нас есть дети, мы осознаем, что мы делаем. Я считаю, что шоу превозносило женщин и нашу латиноамериканскую культуру, что, мне кажется, было принято хорошо». Певица заключила, что не намерена обращать внимание на возмущение небольшой группы людей.