Делают что хотят: зачем нужны первые леди

Ни в одной стране мира жены глав государства не занимают официально должности первой леди. У них нет должностных инструкций, профессиональных обязанностей, зарплат, отпусков и больничных. Зато есть свои роли. Правда, они тоже не регламентируются первая леди может заниматься организацией банкетов для президентских гостей и оформлением резиденции, а может бороться за права меньшинств любого толка.

Обычно публика пристально следит за деятельностью первых леди, хотя те и не принимают, по крайней мере, официально, участие в руководстве страной. Однако до недавнего времени их роль не изучалась.

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Только в 2017 году исследовательницы Натали Гонелла-Платц и Кэтрин Фритц в рамках проекта «Женская инициатива» в Институте Джорджа Буша опубликовали масштабное исследование, для которого поговорили с одиннадцатью первыми леди из разных стран, бывшими и действующими, и изучили биографии еще четырнадцати. Задачей ученых было понять, какие функции выполняют супруги президентов — в результате они выделили несколько ролей, в которых те могут выступать. Но сначала исследовательницы цитируют супругу 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. «Роль первой леди может заключаться в чем угодно — она будет такой, как захочет она сама», — сказала Лора Буш.

Тем не менее, Натали Гонелла-Платц и Кэтрин Фритц все же нашли определенную систему — они выделили четыре типа первых леди.

Хозяйка

close Жаклин Кеннеди и Джон Кеннеди Жаклин Кеннеди и Джон Кеннеди AP

Исторически супруги президентов США занимались оформлением резиденции и организацией приемов и сопровождали мужей во время визитов. Эту традицию установила жена Джорджа Вашингтона Марта — будучи первой из первых леди США в истории. Еженедельно она устраивала банкеты для членов конгресса, представителей местных структур или зарубежных гостей — каждую пятницу они собирались в президентской резиденции на ужин.

Несмотря на то что некоторые критиковали эту практику, считая, что она копирует традиции британской монархии, сама Марта Вашингтон была уверена, что такие званые ужины идут на пользу демократии, поскольку гости могут свободно обмениваться мнениями и дискутировать на важные темы.

В XX веке эту роль особенно успешно выполняла Жаклин Кеннеди — изысканная, элегантная, образованная, она стала одной из икон стиля прошедшего столетий.

Член команды

close Клементина Черчилль и Уинстон Черчилль Клементина Черчилль и Уинстон Черчилль AP

В XX веке женщины стали обретать новое положение в обществе — это сказалось и на той роли, которую отвоевывали для себя супруги государственных деятелей. В Великобритании, например, жена Уинстона Черчилля Клементина была его ближайшим советником — с момента свадьбы в 1908 году жена активно занималась карьерой Черчилля, помогая в написании речей, организации встреч и принятии решений в сложных ситуациях.

Клементина Черчилль активно боролась за то, чтобы женщины работали наравне с мужчинами. Во время Второй мировой войны при бомбардировках Лондона она, стоя на крышах зданий, руководила бригадами пожарных, а в кабинетах давала мужу советы по поводу того, с кем вступить в коалицию.

Социальный работник

close Элеонора Рузвельт Элеонора Рузвельт AP

Супруга президента США Франклина Делано Рузвельта Элеонора считается одной из величайших женщин XX века, а ее деятельность в роли первой леди вдохновила не одно поколение феминисток. И во время президентства супруга, и после его смерти в 1945 году Элеонора Рузвельт активно пыталась улучшить жизнь тех, кто больше всего нуждался в помощи — женщин, темнокожих, детей, — подав пример многим из тех, кто пришел в Белый дом в качестве первой леди после нее.

Впрочем, не только преемницы Элеоноры Рузвельт в Белом доме после нее должны были выбирать, кого будут защищать: сейчас каждая уважающая себя первая леди той или иной страны выбирает социальный проект, которым будет заниматься.

Благодаря примеру Элеоноры Рузвельт Мишель Обама боролась с детским ожирением, Меланья Трамп сражается с кибербуллингом, Елена Зеленская пытается наладить питание в украинских школах, а Бриджит Макрон преподает людям, у которых не было возможности получить аттестат о школьном образовании.

Борец за права

close Лора Буш Лора Буш Manuel Balce Ceneta/AP

Можно бороться за благополучие незащищенных слоев населения. А можно сделать свою задачу более глобальной и заняться защитой прав человека, как это делала Лора Буш — она привлекала к решению проблем нуждающихся правительственные организации и бизнес. Жена Джорджа Буша-младшего выступала за соблюдение прав женщин и девушек в Афганистане и весьма активно боролась за демократию в Бирме, встречаясь с беженцами из этой страны в Юго-Восточной Азии и обращаясь к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с требованием защитить буддистских монахов Бирмы от солдат бирманской армии.