Ребенок без матери: родивший сына британец обратился в суд

Житель Великобритании борется за право называться «отцом» или «родителем» своего ребенка в суде. Недавно 32-летний Фредди Макконнелл обратился в Апелляционный суд – он потребовал пересмотреть решение, вынесенное Верховным судом в прошлом году, согласно которому в свидетельстве о рождении ребенка, родившегося в 2018-м, он должен называться матерью. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Дело в том, что Фредди Макконнелл, одинокий отец из Кента, — трансгендерный мужчина, сохранивший женские репродуктивные органы.

В 2018 году, прибегнув к искусственному оплодотворению, он произвел на свет малыша.

Однако несмотря на то, что юридически он считается мужчиной, в свидетельстве о рождении сына его записали матерью.

По мнению Макконнелла, чиновник ведомства, занимающегося регистрацией рождений и смертей в Великобритании, дискриминировал его – он заявил, что по закону, люди которые произвели на свет ребенка, регистрируются как матери.

Мужчина попытался потребовать, чтобы в официальных бумагах его записали отцом, через суд — однако в сентябре 2019 года Верховный суд постановил называть его матерью. Тогда судья фактически подтвердил слова чиновника, регистрировавшего ребенка: тот, кто вынашивает и рожает ребенка, записывается матерью.

Сэр Эндрю Макфарлейн, глава комитета по семейным делам британского Верховного суда, объяснил решение оставить за Макконнеллом статус матери разницей между гендерным самоопределением человека и его биологической ролью. «Есть материальное различение между гендером человека и его родительским статусом, — цитирует его The Guardian. — Несмотря на то, что материнство традиционно ассоциируется с женщинами, этот статус относится к персоне, которая проходит через физический и биологический процесс беременности и родов».

Макфарлейн считает, что даже если гендер, то есть социальный пол, у человека мужской, биологически он все равно мать, так что в решении чиновника именно так обозначить родительский статус Фредди Макконнелла ошибки не было.

Однако сам отец с этим не согласен — он посчитал, что такое решение было вынесено в пользу традиционных семей и несет угрозу для других трансгендеров, которые тоже хотят стать родителями. «Это будет иметь серьезные последствия для нетрадиционных семей, — сказал он The Guardian. – Таким образом подтверждается точка зрения, согласно которой только самые традиционные формы семейных отношений признаются, и к ним относятся как к равным. Это просто нечестно».

По мнению юристов, представлявших в суде интересы ребенка, проблема в том, что

если фактический отец ребенка зарегистрирован официально как мать, это в будущем скажется на самооценке и самоидентификации мальчика.

«Отец — это родитель мужского пола, — объясняли они в прошлом году. — Им он [Макконнелл] и является. Другие варианту создадут ощущение чего-то непонятного, стыдного. Это может привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя исключенным из общества, ему будет казаться, что он странный, не такой как все».

В Апелляционном суде интересы Фредди Макконнелла будет представлять адвокат по делам детей Ханна Маркхам, которая уже придумала, как убедить суд записать мужчину отцом. По ее мнению, судья Верховного суда совершил юридическую ошибку. «Он был неправ, фокусируясь на моменте родов при определении роли родителя в официальном документе», — цитирует ее «Би-би-си». Это, по мнению юриста, нарушает право Макконнелла на тайну частной жизни.

Если Фредди Макконнелл выиграет апелляцию, его сын станет первым человеком в Великобритании, родившимся без матери.