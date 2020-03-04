Получила на орехи: модель Крисси Тейген затравили за ягоды

Американская модель и телеведущая Крисси Тейген пообещала уйти из интернета из-за их неадекватной реакции на видео, которое она опубликовала на прошлой неделе в своем YouTube-канале. Автор кулинарной книги «Страстные желания» решила поделиться с читателями способом, которым она заставляет есть свою весьма капризную трехлетнюю дочь Луну.

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Рядом с комментаторами, оценившими творческий подход матери двоих детей и жены «Самого сексуального мужчины планеты — 2019» Джона Ледженда, оказались те, кто набросился на нее с жесткой критикой. Причиной оказались свежие ягоды, которыми, в числе прочего, Крисси Тейген кормит дочь.

История началась, когда в пятницу, 28 февраля, Крисси Тейген выложила видео в своем видеоблоге, в котором рассказала, что предлагает своей дочери перед едой меню, как будто она в ресторане, из которого девочка может выбрать блюда и заплатить за них игрушечными деньгами (их роль играют настоящие заламинированные купюры, которые, по мнению Тейген, дешевле игрушечных).

Детское меню трехлетней Луны мало чем отличается от обычного рациона американского ребенка — в нем есть сырно-макаронная запеканка с брокколи, рыбные палочки домашнего приготовления и спагетти. Однако на завтрак девочке предлагают хлопья со свежей малиной и черникой — и это вывело пользователей интернета из себя: на Крисси Тейген посыпались недовольные комментарии в Twitter.

Дело оказалось не в одной из теорий, гласящей, что детям вредно есть ягоды: многие американцы пришли в гнев, поскольку не могут себе позволить кормить ребенка свежей малиной или черникой из-за высоких цен. «Вы кормите детей ягодами. ЧТО НЕ ТАК С ЛЮДЬМИ», — было написано в одном из комментариев.

Дискуссия вылилась в обсуждение доступности продуктов в магазинах США. Некоторые из пользователей сочли, что возможность достать малину и чернику еще ничего не говорит о социальном статусе человека. «Просто потому, что вы не покупаете свежие ягоды в Мичигане по дешевке, не говорит о том, что вы богач, — уверен один из комментаторов. — Ставлю на то, что молоко в Мичигане дешевле, чем в Лос-Анджелесе».

Крисси Тейген в общении с комментаторами старалась сдерживаться. Однако в результате написала пост, в котором пригрозила уйти из интернета.

«Вы настолько далеки от реальности, что это пугает, — написала она. — Из-за каких-то ягод. Я хочу уйти из интернета. И я еще нападаю — потрясающе».

В комментариях модель призвали не горячиться и понять, что вызвало раздражение комментаторов. «Поставьте себя на место человека, который официально не может себе позволить купить для своей семьи свежие ягоды, — написал пользователь Twitter. – И попытайтесь, просто попытайтесь отпустить эту ситуацию».