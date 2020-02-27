Симптомов нет: внучка Елизаветы II отказалась от карантина

Британских туристов, возвращающихся с каникул из регионов Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-2019, попросили отправляться в самоизоляцию. Однако среди тех, кто вернулся с горнолыжных курортов Ломбардии и добровольно запер себя дома, не будет внучки Елизаветы II Зары Тиндол, ее мужа Майка и двух дочерей, хотя они недавно приехали с севера Италии — семья отдыхала в Бормио, курорте, расположенном в итальянских Альпах.

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Как заявил СМИ представитель Зары Тиндол, семья четко следует правительственным инструкциям в связи с коронавирусам. Однако ни у самой внучки Елизаветы II, ни у ее мужа, бывшего игрока в регби, ни дочерей, шестилетней Миа и годовалой Лины, симптомов болезни не наблюдается, поэтому они не будут отправляться на карантин.

Правительство действительно рекомендовало туристам, вернувшимся из Ломбардии и Венето, оставаться дома, если они обнаружат у себя симптомы коронавируса.

Во вторник, 25 февраля, к этим регионам добавились Тоскана и Эмилия-Романья — людей, побывавших в Пизе, во Флоренции и в Римини, тоже попросили быть внимательней.

Несмотря на то что у жителей Великобритании, которые провели зимние каникулы в Ломбардии, пока не диагностирован коронавирус, британцы уже весьма напуганы. Больше всего испугались директора школ, ученики которых успели съездить на итальянские горнолыжные курорты. По данным Daily Mail, около 13 заведений, где учатся такие мальчики и девочки, закрылись на карантин после того, как некоторые из них вернулись с легкими симптомами простуды, а в еще 20 отправили домой учителей и детей, которые ездили в групповые поездки.

Паника из-за коронавируса затронула и школу Томаса Баттерси, где учатся дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта. Четверых учеников учебного заведения попросили уйти в самоизоляцию, поскольку они могли контактировать с зараженными коронавирусом.

Власти призывают руководителей учебных заведений не поддаваться панике и не закрывать школы. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил сегодня депутатам парламента, что специальные меры нужно принимать, пока не получены результаты тестов на коронавирус у тех, кто мог контактировать с зараженными.

«Нет никакой нужды в том, чтобы закрывать школы или отправлять остальных учеников домой, — объяснил Хэнкок. — А когда появятся результаты, те, у кого они окажутся отрицательными, получат индивидуальные рекомендации по возвращению к обучению». По словам Хэнкока, задача властей Великобритании — сделать так, чтобы эпидемия коронавируса не помешала работе учреждений по всей стране.

Всего с начала эпидемии в Италии зарегистрировали 528 случаев заражения коронавирусом COVID-2019, умерли 14 человек — об этом рассказал сегодня журналистам глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Впрочем, есть и хорошие новости: в Ломбардии 37 заболевших уже выздоровели.

Российским туроператорам уже порекомендовали приостановить продажу туров в Италию из-за резкого роста числа заболевших. Кроме того, Ростуризм обязал туроператоров объяснять путешественникам, уже купившим путевки, что они могут перенести даты поездки из-за сложной эпидемиологической обстановки, изменить маршрут или даже расторгнуть договор, получив деньги назад.

«При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — уточнили в ведомстве. Это касается, кстати, не только Италии — ездить не советуют также в Иран и Южную Корею, где тоже фиксируют рост количества заразившихся новым коронавирусом.