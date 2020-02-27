Узницы возле печи: карнавал в Испании оскорбил евреев

Израильтяне обвинили испанцев в антисемитизме из-за карнавального шествия в городе Кампо-де-Криптана, расположенном в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча в центре Испании. Их возмутили участники парада, представлявшие Культурную ассоциацию Эль Чапарраль — посвятив свое выступление теме Холокоста, они сумели это сделать самым оскорбительным для евреев образом.

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Наблюдатели могли видеть две группы участников парада — людей в нацистской форме, а также в одежде, напоминавшей ту, что носили узники концлагерей, правда, видом сзади, поскольку спереди это были сексуальные полупрозрачные платья.

Платформа сообщества изображала печь крематория, а у «узников», радостно плясавших возле нее, в руках были флаги Израиля, которыми они задорно помахивали. Весело танцевали и сами «нацисты», лихо выкидывая коленца.

Все это действо было устроено Культурной ассоциацией Эль Чапарраль c вполне благими намерениями, обозначенными надписью на платформе в виде печей крематория. Там говорилось, что выступление посвящено «шести миллионам еврейских мужчин, женщин и детей, которые погибли во время Холокоста, и всем тем, кто подвергался гонениям и уничтожению из-за своей расы, сексуальной ориентации, религии, этнического происхождения или политических убеждений».

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Однако в посольстве Израиля и музее Освенцима не поняли этого жеста — в дипломатическом ведомстве еврейского государства обвинили участников парада в «опошлении» темы Холокоста. «Мы осуждаем низменное, отвратительное опошление Холокоста на карнавале в Кампо-де-Криптана, которое высмеивает 6 млн евреев, убитых нацистами», — говорится в заявлении посольства Израиля в Испании, опубликованном в Twitter.

Музей Освенцима тоже выразил возмущение карнавальным шествием в соцсетях. «Невозможно описать: вывернутая наизнанку память, китч за пределами пошлости, без смысла, вдумчивости, уважения», — так написали о карнавале авторы поста музея в Twitter.

Власти Кампо-де-Криптана признались в ответ, что понимают возмущение евреев. «Мы разделяем критическое отношение, выраженное ранее, — цитирует The Guardian заявление городского совета. — Если целью являлось отдать дань памяти жертвам, то эта попытка, очевидно, потерпела неудачу». В совете также заверили, что разрешение на подобное шествие давалось в расчете на то, что это будет проявлением уважения и сочувствия к погибшим.

Позже на местном радио мэр города пообещал, что подобное больше не повторится. «Я согласен, что это не совсем карнавальная тема. Не думаю, что это случится еще раз», — сказал он.

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Реакция мэра Кампо-де-Криптана прямо противоположна поступку главы другого европейского города, где карнавалы с ксенофобским оттенком проходят регулярно. Власти города Алст в Бельгии отказались отменять ежегодный праздник, проходящий в конце февраля, из-за просьб израильских властей.

Дело в том, что в прошлом году участники карнавала выбрали объектом насмешек ортодоксальных евреев.

Они были одеты в подобия штраймлов, то есть шапок, которые надевают ортодоксы по субботам, — а на платформах некрасиво корчили рожи огромные евреи из папье-маше с гигантскими носами и в тех же штреймлах, стоящие на мешках с золотом.

Это послужило поводом для израильского посольства в Бельгии и министерства иностранных дел Израиля попросить власти Бельгии не допустить подобных действ, сообщила газета The Guardian.

Однако премьер-министр Бельгии Софи Вильмес назвала карнавал «внутренним делом» страны, хотя Эммануэль Нахшон, посол Израиля в Бельгии, и заявил, что евреи не просят полностью отменять традиционное шествие – они лишь рассчитывают на «запрещение антисемитских карикатур».

Кстати, карнавал в Алсте раньше входил в Список объектов нематериального наследия UNESCO, но был исключен из него в прошлом году из-за жалоб не только евреев, но и представителей других общин. В 2005 году, например, участники праздника оскорбили мусульман, нарядившись в террористов в паранджах. Тогда свой протест выразили Саудовская Аравия и Лига арабских государств: после этого бельгийское правительство принесло свои извинения, но мэр Алста был этим весьма недоволен, поскольку считал, что просить прощения участникам карнавала не за что.