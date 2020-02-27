Узницы возле печи: карнавал в Испании оскорбил евреев

Власти испанского города извинились перед евреями за опошление темы Холокоста

Организаторы карнавального шествия в испанском городе Кампо-де-Криптана оскорбили евреев крайне неудачным выступлением в память жертв Холокоста. Пляски «нацистов» и сексуальных «узниц» вокруг платформы в виде печи крематория израильтяне назвали насмешкой над памятью шести миллионов евреев, погибших во время геноцида. Власти города признали номер неуместным, но подчеркнули, что намерения организаторов были самыми благими.

Израильтяне обвинили испанцев в антисемитизме из-за карнавального шествия в городе Кампо-де-Криптана, расположенном в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча в центре Испании. Их возмутили участники парада, представлявшие Культурную ассоциацию Эль Чапарраль — посвятив свое выступление теме Холокоста, они сумели это сделать самым оскорбительным для евреев образом.

Наблюдатели могли видеть две группы участников парада — людей в нацистской форме, а также в одежде, напоминавшей ту, что носили узники концлагерей, правда, видом сзади, поскольку спереди это были сексуальные полупрозрачные платья.

Платформа сообщества изображала печь крематория, а у «узников», радостно плясавших возле нее, в руках были флаги Израиля, которыми они задорно помахивали. Весело танцевали и сами «нацисты», лихо выкидывая коленца.

Все это действо было устроено Культурной ассоциацией Эль Чапарраль c вполне благими намерениями, обозначенными надписью на платформе в виде печей крематория. Там говорилось, что выступление посвящено «шести миллионам еврейских мужчин, женщин и детей, которые погибли во время Холокоста, и всем тем, кто подвергался гонениям и уничтожению из-за своей расы, сексуальной ориентации, религии, этнического происхождения или политических убеждений».

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Кадр из видео

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Europa Press/YouTube.com

Однако в посольстве Израиля и музее Освенцима не поняли этого жеста — в дипломатическом ведомстве еврейского государства обвинили участников парада в «опошлении» темы Холокоста. «Мы осуждаем низменное, отвратительное опошление Холокоста на карнавале в Кампо-де-Криптана, которое высмеивает 6 млн евреев, убитых нацистами», — говорится в заявлении посольства Израиля в Испании, опубликованном в Twitter.

Музей Освенцима тоже выразил возмущение карнавальным шествием в соцсетях. «Невозможно описать: вывернутая наизнанку память, китч за пределами пошлости, без смысла, вдумчивости, уважения», — так написали о карнавале авторы поста музея в Twitter.

Власти Кампо-де-Криптана признались в ответ, что понимают возмущение евреев. «Мы разделяем критическое отношение, выраженное ранее, — цитирует The Guardian заявление городского совета. — Если целью являлось отдать дань памяти жертвам, то эта попытка, очевидно, потерпела неудачу». В совете также заверили, что разрешение на подобное шествие давалось в расчете на то, что это будет проявлением уважения и сочувствия к погибшим.

Позже на местном радио мэр города пообещал, что подобное больше не повторится. «Я согласен, что это не совсем карнавальная тема. Не думаю, что это случится еще раз», — сказал он.

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Кадр из видео

Кадр из видео

Europa Press/YouTube.com

Реакция мэра Кампо-де-Криптана прямо противоположна поступку главы другого европейского города, где карнавалы с ксенофобским оттенком проходят регулярно. Власти города Алст в Бельгии отказались отменять ежегодный праздник, проходящий в конце февраля, из-за просьб израильских властей.

Дело в том, что в прошлом году участники карнавала выбрали объектом насмешек ортодоксальных евреев.

Они были одеты в подобия штраймлов, то есть шапок, которые надевают ортодоксы по субботам, — а на платформах некрасиво корчили рожи огромные евреи из папье-маше с гигантскими носами и в тех же штреймлах, стоящие на мешках с золотом.

Это послужило поводом для израильского посольства в Бельгии и министерства иностранных дел Израиля попросить власти Бельгии не допустить подобных действ, сообщила газета The Guardian.

Однако премьер-министр Бельгии Софи Вильмес назвала карнавал «внутренним делом» страны, хотя Эммануэль Нахшон, посол Израиля в Бельгии, и заявил, что евреи не просят полностью отменять традиционное шествие – они лишь рассчитывают на «запрещение антисемитских карикатур».

Кстати, карнавал в Алсте раньше входил в Список объектов нематериального наследия UNESCO, но был исключен из него в прошлом году из-за жалоб не только евреев, но и представителей других общин. В 2005 году, например, участники праздника оскорбили мусульман, нарядившись в террористов в паранджах. Тогда свой протест выразили Саудовская Аравия и Лига арабских государств: после этого бельгийское правительство принесло свои извинения, но мэр Алста был этим весьма недоволен, поскольку считал, что просить прощения участникам карнавала не за что.