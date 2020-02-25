Лед в сердце: британцы потеряли веру в принца Гарри

Наблюдатели, следящие за тем, как развиваются на расстоянии отношения королевы Великобритании Елизаветы II ее внука принца Гарри, вечером пятницы, 21 февраля, оказались в сильнейшем недоумении.

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На сайте принца Гарри и Меган Маркл, который пока еще носит название Sussex Royal («Королевские Сассексы»), появилась новая информация о том, как будет процесс формального отделения Гарри, Меган и их сына Арчи Харрисона от «работающих членов» королевской семьи. В числе прочего, они заявили, что не будут использовать в отношении себя термин «королевский», как ранее потребовала Елизавета II.

Однако публике показалось, что это было сделано в оскорбительной манере — будто бы Меган и Гарри указали королеве на то, что она не имеет права им указывать.

«Хотя управление термином «королевский» за пределами Великобритании не относится к юрисдикции монарха или кабинета министров, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать выражение «Королевские Сассексы» или слово «королевский» в любых формах на каких-либо территориях (ни в Соединенном Королевстве, ни за его пределами), когда весной 2020-го произойдет переход», — было сказано в сообщении. Наблюдатели решили, что холодная реплика была адресована лично бабушке Гарри.

Неприятное ощущение подкреплялось еще и тем, что в своем новом заявлении герцоги намекнули: с ними обращаются не так, как с другими потомками Елизаветы II — принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

В тексте появился еще один пункт, в котором Меган и Гарри заявили, что прекращают процесс оформления авторских прав на имя «Sussex Royal», в то время как герцоги Кембриджские в свое время зарегистрировали свой титул как товарный знак.

Реакция общественности на эти новые заявления оказалась чрезвычайно резкой: для королевских биографов указание на то, что монарх не может распоряжаться словом «королевский» в других странах, показалось публике свидетельством того, что внук Елизаветы II ожесточился против него.

Это чувство разделяют и при дворе. «Давайте надеяться, что они, наконец, почувствуют, что получили достаточно для того, чтобы выйти из системы», — заявил Daily Mail источник в Букингемском дворце. Другой же заявил, что Гарри и Меган, по его мнению, «потеряли чувство реальности». «Они сами решили это сделать, и семья явно делает все возможное, чтобы облегчить это, — сказал он. – Но это неизбежно требует жертв с обеих сторон, и Сассекским лучше быть за это благодарными».

Журналисты же оплакивают когда-то любимого ими принца Гарри, который, по их мнению, все больше демонстрирует семье, и особенно бабушке, что больше не хочет иметь с этими людьми ничего общего. Например, журналистка Бел Муни опубликовала в Daily Mail заметку о том, какие нежные отношения связывали внука с бабушкой раньше.

Биограф принца Гарри Анджела Левин в своей колонке для Daily Mail написала, что

Меган Маркл, как Снежная Королева, воткнула в сердце Гарри кусочек льда, отчего он отвернулся от своей семьи.

«Заложник, узник ее замерзшей пустыни, он озлоблен и равнодушен к тем, кто по-настоящему его любит», — пишет она.

Между тем, именно Анджеле Левин принц Гарри признался два года назад, что когда-то уже думал о том, чтобы отказаться от королевских полномочий и жить частной жизнью без окружающих наследников Елизаветы II почестей и внимания.

«Я чувствовал, что хочу уйти, — говорил он ей в 2017 году. — Но решил остаться и выработать роль для себя самого». Он признавался, что многие годы не мог найти себя, злоупотреблял алкоголем и предавался прочим излишествам, и по-настоящему счастливым почувствовал себя во время службы в Афганистане, которая казалась идеальным способом сбежать от дворцовых формальностей. Однако, оставшись, он решил направить энергию в мирное русло: «Мы не хотим быть просто кучкой знаменитостей, мы хотим использовать свою роль на благо».

Пока что Меган и Гарри критикуют за то, что они ведут себя именно как знаменитости — окружая свой дом в Канаде забором, видеокамерами и предупреждающими табличками и выступая в качестве спикеров на форуме для банкиров. Британская пресса оставляет принцу Гарри все меньше шансов доказать, что он действительно хотел вести простую жизнь и делать добрые дела: сейчас он для британцев — внук Елизаветы II, который обидел бабушку.